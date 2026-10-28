Campeonato Italiano - Rodada 9 28 de out. de 2026 - 15:45 Stadio Luigi Ferraris

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Notícias e prováveis escalações

O Genoa chega ao jogo com uma lista considerável de desfalques. Joi Xheto Nuredini, Djibril Sow, Kingsley Ehizibue, Lorenzo Venturino, Samuel Wiafe e Elias Havel estão todos fora por lesão. De Rossi deve escalar Baldanzi no meio-campo, com El Shaarawy como opção pelo lado, e a dupla de ataque formada por Osmajic e Colombo.

A Juventus também enfrenta um departamento médico movimentado. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien, Manuel Locatelli, Chico Conceição, Mehmet Zeki Celik, Nico Gonzalez, Arkadiusz Milik, Kamil Grabara e Augusto Owusu estão indisponíveis. Spalletti deve manter a base da equipe que venceu o Lecce, com Gatti na defesa, Kalulu pelo lado direito e McKennie atrás da dupla Kolo Muani e Woltemade, com a possível novidade de Sarr no lugar de Koopmeiners. Atualizações sobre o time titular serão adicionadas próximo ao apito inicial.

Retrospecto recente

O Genoa registra uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco partidas em todas as competições. A equipe venceu o Venezia por 1 a 0 no último compromisso e também bateu a Fiorentina por 2 a 1, mas perdeu para Roma (2 a 0), Parma (2 a 1) e Rapid Bucareste (2 a 0). No total, o Genoa marcou cinco gols e sofreu sete nesse período.

A Juventus tem duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi o 2 a 0 sobre o Lecce; antes disso, a equipe perdeu por 3 a 0 para a Lazio e empatou por 1 a 1 com o Cagliari. Ao longo das cinco partidas, a Juventus balançou as redes quatro vezes e cedeu cinco gols.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes foi em 6 de abril de 2026, quando a Juventus venceu o Genoa por 2 a 0 em casa, pela Serie A. Nos últimos cinco duelos diretos, a Juventus dominou com quatro vitórias e um empate, sem nenhuma derrota. O Genoa não conseguiu marcar em três dessas cinco partidas, enquanto a Juventus somou nove gols no total.

Classificação

Na Serie A 2026/27, o Genoa ocupa a 16ª posição, dentro da zona de rebaixamento, enquanto a Juventus está em 7º. A diferença entre as equipes na tabela dá à Juventus o papel de favorita, mas o Genoa joga em casa e precisa de pontos para se afastar do perigo.

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