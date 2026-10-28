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Genoa x Juventus
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Genoa x Juventus

3-5-2
Genoa crest
Genoa
GEN
page.match.formation.title
Juventus crest
Juventus
JUV
3-5-2
J. BijlowJ. BijlowL. OestigardL. OestigardJ. VasquezJ. VasquezA. MarcandalliA. MarcandalliM. FrendrupM. FrendrupS. El ShaarawyS. El ShaarawyM. EllertssonM. EllertssonH. TraoreH. TraoreT. BaldanziT. BaldanziVitinhaVitinhaM. OsmajicM. OsmajicG. VicarioG. VicarioG. BremerG. BremerF. GattiF. GattiJ. LucumiJ. LucumiW. McKennieW. McKennieP. KaluluP. KaluluD. LuizD. LuizT. KoopmeinersT. KoopmeinersA. CambiasoA. CambiasoR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniN. WoltemadeN. Woltemade
Juventus crest
Juventus
JUV
3-5-2
Genoa

Time titular

Juventus

Técnico

  • D. De Rossi
  • L. Spalletti

O Genoa chega ao jogo com uma lista considerável de desfalques. Joi Xheto Nuredini, Djibril Sow, Kingsley Ehizibue, Lorenzo Venturino, Samuel Wiafe e Elias Havel estão todos fora por lesão. De Rossi deve escalar Baldanzi no meio-campo, com El Shaarawy como opção pelo lado, e a dupla de ataque formada por Osmajic e Colombo.

A Juventus também enfrenta um departamento médico movimentado. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien, Manuel Locatelli, Chico Conceição, Mehmet Zeki Celik, Nico Gonzalez, Arkadiusz Milik, Kamil Grabara e Augusto Owusu estão indisponíveis. Spalletti deve manter a base da equipe que venceu o Lecce, com Gatti na defesa, Kalulu pelo lado direito e McKennie atrás da dupla Kolo Muani e Woltemade, com a possível novidade de Sarr no lugar de Koopmeiners. Atualizações sobre o time titular serão adicionadas próximo ao apito inicial.

Retrospecto recente

GEN

GEN - Sequência

PAR
D2-1
RBU
D2-0
FIO
V2-1
ROM
D2-0
VEN
V1-0
Gol marcado (sofrido)
4/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
JUV

JUV - Sequência

CGL
E1-1
CEL
V1-2
LAZ
D0-3
REN
E2-2
LEC
V0-2
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Genoa registra uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco partidas em todas as competições. A equipe venceu o Venezia por 1 a 0 no último compromisso e também bateu a Fiorentina por 2 a 1, mas perdeu para Roma (2 a 0), Parma (2 a 1) e Rapid Bucareste (2 a 0). No total, o Genoa marcou cinco gols e sofreu sete nesse período.

A Juventus tem duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi o 2 a 0 sobre o Lecce; antes disso, a equipe perdeu por 3 a 0 para a Lazio e empatou por 1 a 1 com o Cagliari. Ao longo das cinco partidas, a Juventus balançou as redes quatro vezes e cedeu cinco gols.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

GenoaEmpateJuventus
0
1
4
Campeonato Italiano
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Juventus
JUV
2
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Genoa
GEN
0
FJ
Campeonato Italiano
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Genoa
GEN
0
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Juventus
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1
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Campeonato Italiano
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Juventus
JUV
1
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Genoa
GEN
0
FJ
Campeonato Italiano
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Genoa
GEN
0
Juventus badge
Juventus
JUV
3
FJ
Campeonato Italiano
Juventus badge
Juventus
JUV
0
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FJ
0Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram0/5

O confronto mais recente entre as equipes foi em 6 de abril de 2026, quando a Juventus venceu o Genoa por 2 a 0 em casa, pela Serie A. Nos últimos cinco duelos diretos, a Juventus dominou com quatro vitórias e um empate, sem nenhuma derrota. O Genoa não conseguiu marcar em três dessas cinco partidas, enquanto a Juventus somou nove gols no total.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
LazioLazioLAZ
9810227+1525
V
V
V
V
V
2
Inter de MilãoInter de MilãoINT
87102310+1322
V
V
V
E
V
3
RomaRomaROM
9630238+1521
V
E
V
E
E
4
ComoComoCOM
9621178+920
V
V
V
E
D
5
MilanMilanMIL
8530167+918
V
V
E
V
E
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
E
V
D
V
E
7
JuventusJuventusJUV
8422118+314
V
D
E
V
D
8
TorinoTorinoTOR
94141414013
D
V
V
V
E
9
CagliariCagliariCGL
9414813-513
D
D
D
E
V
10
NapoliNapoliNAP
83231310+311
E
D
V
E
V
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
E
D
V
D
D
12
LecceLecceLEC
8305914-59
D
V
D
D
V
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
V
D
V
E
D
14
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
D
D
D
E
D
15
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
82151518-37
D
V
D
V
D
16
GenoaGenoaGEN
8215613-77
V
D
V
D
E
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
D
D
D
D
D
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
D
D
D
E
V
19
ParmaParmaPAR
8116515-104
D
D
D
V
D
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
D
V
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na Serie A 2026/27, o Genoa ocupa a 16ª posição, dentro da zona de rebaixamento, enquanto a Juventus está em 7º. A diferença entre as equipes na tabela dá à Juventus o papel de favorita, mas o Genoa joga em casa e precisa de pontos para se afastar do perigo.

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