Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Copa do Mundo
team-logoGana
Toronto Stadium
team-logoPanamá
Assista aqui! Caze TV
GOAL-e

Gana x Panamá: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Gana x Panamá
Gana
Panamá
Copa do Mundo

Saiba onde vai passar o jogo entre Gana e Panamá, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


crest
Copa do Mundo - L
Toronto Stadium


Como assistir Gana x Panamá online - Canais de TV e transmissões ao vivo


Caze TV

Caze TV

Assista aqui



Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Gana x Panamá

4-2-3-1
Gana crest
Gana
GAN
Formação
Panamá crest
Panamá
PAN
3-4-3
1L. Ati-Zigi26M. Senaya14G. Mensah18J. Opoku4J. Adjetey7A. Fatawu15E. Owusu19I. Williams9J. Ayew3C. Yirenkyi11A. Semenyo22O. Mosquera5E. Farina4F. Escobar3J. Cordoba20A. Godoy23A. Murillo15E. Davis14C. Harvey11Y. Barcenas17J. Fajardo10I. Diaz
Panamá crest
Panamá
PAN
4-2-3-1
Gana

Time titular

Panamá

Técnico

  • C. Queiroz
  • T. Christiansen

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

GAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/11
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

PAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/11
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
5/5


Últimos confrontos diretos


Classificação



Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN