Liga dos Campeões - Rodada 2 13 de out. de 2026 - 15:00 Rams Global Stadyumu

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Notícias e prováveis escalações

O Galatasaray de Okan Buruk deve entrar em campo com Ugurcan Cakir no gol; Davinson Sanchez, Abdulkerim Bardakci e Ismail Jakobs na defesa; Roland Sallai, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Aleksey Batrakov e Rafael Leão no meio; além de Leroy Sané e Victor Osimhen no ataque. Wilfried Singo está fora por lesão e é a única baixa confirmada no elenco turco.

No Barcelona, Hansi Flick tem um desfalque importante: Raphinha, capitão da equipe, foi poupado por acordo mútuo com a comissão técnica para preservar sua condição física. Frenkie de Jong, Andreas Christensen e Roony Bardghji também estão no departamento médico. O provável time inicial conta com Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi e Gerard Martin; Joao Cancelo, Rodri, Fermin Lopez e Pedri; Karim Adeyemi, Lamine Yamal e Gabriel Jesus.

Retrospecto recente

O Galatasaray chega com um desempenho irregular nos últimos cinco jogos, somando duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe venceu o Kasimpasa por 3 a 1 no Campeonato Turco no último compromisso, mas sofreu uma pesada derrota por 4 a 0 diante do Trabzonspor em setembro. No total, os turcos marcaram oito gols e sofreram dez nesse período.

O Barcelona, por outro lado, vive fase impecável. Foram cinco vitórias consecutivas, com 18 gols marcados e apenas seis sofridos. A goleada por 7 a 2 sobre o Racing Santander ilustra a capacidade ofensiva da equipe, que também estreou na Champions com triunfo por 5 a 1 sobre o Feyenoord. A vitória mais recente foi por 3 a 0 sobre o Getafe, no último fim de semana.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2022, pela Liga Europa, quando o Barcelona venceu o Galatasaray por 2 a 1 jogando em Istambul. No jogo de volta, as equipes empataram sem gols no Camp Nou. Nos cinco duelos registrados entre os clubes, o Barcelona leva vantagem, com quatro vitórias contra nenhuma do Galatasaray, além de um empate.

Classificação

Na fase de liga da Liga dos Campeões, o Barcelona ocupa a terceira posição, confirmando seu status entre os favoritos ao título. O Galatasaray, na 29ª colocação, precisa urgentemente de pontos para melhorar sua situação na competição e evitar complicações na briga por uma vaga nas fases eliminatórias.

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