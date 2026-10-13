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Galatasaray x Barcelona
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Notícias e prováveis escalações

Escalações de Galatasaray x Barcelona

4-2-3-1
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
page.match.formation.title
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
U. CakirU. CakirD. SanchezD. SanchezB. YilmazB. YilmazI. JakobsI. JakobsE. ElmaliE. ElmaliM. LeminaM. LeminaL. TorreiraL. TorreiraA. BatrakovA. BatrakovR. LeaoR. LeaoY. AkgunY. AkgunV. OsimhenV. OsimhenJ. GarciaJ. GarciaP. CubarsiP. CubarsiE. GarciaE. GarciaJ. CanceloJ. CanceloG. MartinG. MartinA. GordonA. GordonRodriRodriPedriPedriL. YamalL. YamalF. LopezF. LopezD. OlmoD. Olmo
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
Galatasaray

Time titular

Barcelona

Reservas

Técnico

  • O. Buruk
  • H. Flick

O Galatasaray de Okan Buruk deve entrar em campo com Ugurcan Cakir no gol; Davinson Sanchez, Abdulkerim Bardakci e Ismail Jakobs na defesa; Roland Sallai, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Aleksey Batrakov e Rafael Leão no meio; além de Leroy Sané e Victor Osimhen no ataque. Wilfried Singo está fora por lesão e é a única baixa confirmada no elenco turco.

No Barcelona, Hansi Flick tem um desfalque importante: Raphinha, capitão da equipe, foi poupado por acordo mútuo com a comissão técnica para preservar sua condição física. Frenkie de Jong, Andreas Christensen e Roony Bardghji também estão no departamento médico. O provável time inicial conta com Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi e Gerard Martin; Joao Cancelo, Rodri, Fermin Lopez e Pedri; Karim Adeyemi, Lamine Yamal e Gabriel Jesus.

Retrospecto recente

GAL

GAL - Sequência

SCP
D3-1
KOB
V1-0
TRS
D4-0
PEN
E3-3
KAS
V3-1
Gol marcado (sofrido)
8/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BAR

BAR - Sequência

FEY
V5-1
LEV
V2-4
SAN
V7-2
SEV
V1-3
GET
V3-0
Gol marcado (sofrido)
22/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Galatasaray chega com um desempenho irregular nos últimos cinco jogos, somando duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe venceu o Kasimpasa por 3 a 1 no Campeonato Turco no último compromisso, mas sofreu uma pesada derrota por 4 a 0 diante do Trabzonspor em setembro. No total, os turcos marcaram oito gols e sofreram dez nesse período.

O Barcelona, por outro lado, vive fase impecável. Foram cinco vitórias consecutivas, com 18 gols marcados e apenas seis sofridos. A goleada por 7 a 2 sobre o Racing Santander ilustra a capacidade ofensiva da equipe, que também estreou na Champions com triunfo por 5 a 1 sobre o Feyenoord. A vitória mais recente foi por 3 a 0 sobre o Getafe, no último fim de semana.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

GalatasarayEmpateBarcelona
0
1
4
Liga Europa
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
FJ
Liga Europa
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
FJ
Liga dos Campeões
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
FJ
Liga dos Campeões
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
FJ
Liga dos Campeões
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
FJ
2Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2022, pela Liga Europa, quando o Barcelona venceu o Galatasaray por 2 a 1 jogando em Istambul. No jogo de volta, as equipes empataram sem gols no Camp Nou. Nos cinco duelos registrados entre os clubes, o Barcelona leva vantagem, com quatro vitórias contra nenhuma do Galatasaray, além de um empate.

Classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
211051+44
E
V
3
ArsenalArsenalARS
211010+14
E
V
4
PSGPSGPSG
110061+53
V
5
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
210151+43
D
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210141+33
D
V
8
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
10
BétisBétisBET
110032+13
V
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
14
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
21012203
V
D
17
NapoliNapoliNAP
21011103
V
D
18
LensLensRCL
210134-13
D
V
19
VikingVikingVIK
210123-13
V
D
20
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
21
PSVPSVPSV
20201102
E
E
22
RomaRomaROM
10101101
E
23
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
24
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
25
Club BruggeClub BruggeCLB
201123-11
E
D
26
LilleLilleLIL
201123-11
E
D
27
Inter de MilãoInter de MilãoINT
201112-11
E
D
28
GalatasarayGalatasarayGAL
201113-21
E
D
29
LeipzigLeipzigRBL
201114-31
E
D
30
LASKLASKLAS
100101-10
D
31
VillarrealVillarrealVIL
200224-20
D
D
32
PortoPortoPOR
100102-20
D
33
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

Na fase de liga da Liga dos Campeões, o Barcelona ocupa a terceira posição, confirmando seu status entre os favoritos ao título. O Galatasaray, na 29ª colocação, precisa urgentemente de pontos para melhorar sua situação na competição e evitar complicações na briga por uma vaga nas fases eliminatórias.

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