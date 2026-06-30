



Copa do Mundo - Fase Final New York/New Jersey Stadium





Como assistir França x Suécia online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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Notícias e prováveis escalações





Do lado francês, o técnico Didier Deschamps não registrou lesionados ou suspensos nos dados disponíveis, e o provável time titular ainda não foi confirmado. As informações serão atualizadas conforme se aproxima o horário do jogo.

Na Suécia, o zagueiro Isak Hien está fora da partida por lesão. O técnico Graham Potter não tem suspensões para administrar, mas a ausência de Hien exige ajustes na defesa. O time provável ainda não foi divulgado, e mais detalhes serão acrescentados antes do apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões 4 I. Hien





Retrospecto recente

A França chega com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, com a única derrota ocorrendo em um amistoso pré-torneio contra a Costa do Marfim por 2 a 1. Na Copa do Mundo, os Bleus venceram Senegal por 3 a 1, Iraque por 3 a 0 e Noruega por 4 a 1, totalizando dez gols marcados apenas na fase de grupos. No geral, a seleção francesa marcou 12 gols e sofreu 4 nos últimos cinco compromissos.

A Suécia apresenta um retrospecto mais irregular: uma vitória, dois empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas. O triunfo por 5 a 1 sobre a Tunísia foi o resultado mais expressivo, mas a goleada sofrida diante dos Países Baixos por 5 a 1 e a derrota por 3 a 1 para a Noruega em amistoso revelam fragilidades defensivas. O empate por 1 a 1 com o Japão, no último jogo da fase de grupos, garantiu a classificação como um dos melhores terceiros colocados.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as duas seleções foi uma vitória da França por 4 a 2 sobre a Suécia na Liga das Nações A, em novembro de 2020. Nos últimos cinco encontros, a França venceu três vezes, a Suécia ganhou uma e houve uma derrota francesa — o triunfo sueco por 2 a 1 nas Eliminatórias Europeias de 2017. No total desses cinco duelos, a França marcou 9 gols e a Suécia 6.





Classificação

Na tabela do Grupo I, a França terminou a fase de grupos na primeira colocação. A Suécia avançou como terceiro colocado do Grupo F.









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