Série B - Rodada 23 19 de ago. de 2026 - 18:30

Como assistir Fortaleza x São Bernardo online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Fortaleza é comandado por Paulo Autuori, mas a comissão técnica não divulgou informações sobre lesionados, suspensos ou o provável time titular. As atualizações serão incluídas conforme surgirem novidades antes da partida.

No São Bernardo, o técnico Ricardo Catala também não confirmou a escalação nem informou desfalques. O provável time e eventuais ausências serão adicionados quando os dados estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

O Fortaleza soma dois empates e uma vitória nos últimos três jogos da Série B, com um aproveitamento que oscila entre boas e medianas atuações. O resultado mais recente foi o empate por 0 a 0 com o Juventude em 15 de agosto. Antes disso, o time havia empatado por 1 a 1 com o Cuiabá e vencido o Botafogo-SP por 1 a 0. Considerando os cinco jogos do recorte, o Fortaleza marcou cinco gols e sofreu quatro, com três vitórias, dois empates e uma derrota.

O São Bernardo vive um momento oposto. O time perdeu três dos últimos cinco jogos, com apenas uma vitória nesse período. A derrota mais recente foi para o Botafogo-SP por 1 a 0 em 14 de agosto. O resultado mais positivo foi a vitória por 3 a 1 sobre o Operário-PR. Ao todo, o São Bernardo marcou seis gols e sofreu oito nos últimos cinco compromissos.

Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre as equipes é restrito a um único confronto nos dados disponíveis. Em 12 de abril de 2026, o Fortaleza venceu o São Bernardo por 1 a 0, jogando como visitante, pela Série B. O Fortaleza leva vantagem no único duelo registrado.

Classificação

Na tabela da Série B, o Fortaleza ocupa a quarta posição, enquanto o São Bernardo aparece no 12º lugar.

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