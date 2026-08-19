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Fortaleza x São Bernardo
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Fortaleza x São Bernardo

Fortaleza crest
Fortaleza
FOR
Formação
São Bernardo crest
São Bernardo
SAB
São Bernardo crest
São Bernardo
SAB

Técnico

  • P. Autuori

O Fortaleza é comandado por Paulo Autuori, mas a comissão técnica não divulgou informações sobre lesionados, suspensos ou o provável time titular. As atualizações serão incluídas conforme surgirem novidades antes da partida.

No São Bernardo, o técnico Ricardo Catala também não confirmou a escalação nem informou desfalques. O provável time e eventuais ausências serão adicionados quando os dados estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

FOR

FOR - Sequência

BSP
V1-0
SEP
D3-0
SEP
V3-2
CUI
E1-1
JUV
E0-0
Gol marcado (sofrido)
5/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SAB

SAB - Sequência

AVF
E1-1
ATH
D2-1
CEA
D3-4
OPF
V1-3
BSP
D0-1
Gol marcado (sofrido)
8/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Fortaleza soma dois empates e uma vitória nos últimos três jogos da Série B, com um aproveitamento que oscila entre boas e medianas atuações. O resultado mais recente foi o empate por 0 a 0 com o Juventude em 15 de agosto. Antes disso, o time havia empatado por 1 a 1 com o Cuiabá e vencido o Botafogo-SP por 1 a 0. Considerando os cinco jogos do recorte, o Fortaleza marcou cinco gols e sofreu quatro, com três vitórias, dois empates e uma derrota.

O São Bernardo vive um momento oposto. O time perdeu três dos últimos cinco jogos, com apenas uma vitória nesse período. A derrota mais recente foi para o Botafogo-SP por 1 a 0 em 14 de agosto. O resultado mais positivo foi a vitória por 3 a 1 sobre o Operário-PR. Ao todo, o São Bernardo marcou seis gols e sofreu oito nos últimos cinco compromissos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

FortalezaEmpateSão Bernardo
1
0
0
Série B
São Bernardo badge
São Bernardo
SAB
0
Fortaleza badge
Fortaleza
FOR
1
FJ
1Gols marcados0
Jogos sobre 2.5 gols0/1
Ambas as equipes marcaram0/1

O histórico recente entre as equipes é restrito a um único confronto nos dados disponíveis. Em 12 de abril de 2026, o Fortaleza venceu o São Bernardo por 1 a 0, jogando como visitante, pela Série B. O Fortaleza leva vantagem no único duelo registrado.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
2212732414+1043
V
D
E
V
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2312652412+1242
V
E
V
V
D
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2211472925+437
V
D
D
V
D
4
FortalezaFortalezaFOR
2210662420+436
E
E
V
D
V
5
Operário-PROperário-PROPF
2210573030035
D
D
D
V
E
6
SportSportSPO
2281132820+835
V
V
E
E
E
7
NovorizontinoNovorizontinoNOV
229763220+1234
E
D
V
D
D
8
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2281042419+534
V
V
E
V
E
9
CRBCRBCRB
229673232033
E
V
V
V
V
10
Atlético-GOAtlético-GOATG
238962423+133
E
D
E
V
V
11
GoiásGoiásGOI
239592228-632
D
D
V
D
E
12
São BernardoSão BernardoSAB
228683125+630
D
V
D
D
E
13
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
228682722+530
V
V
D
V
E
14
NáuticoNáuticoNAU
238692726+130
V
E
E
E
V
15
CuiabáCuiabáCUI
2261151917+229
V
E
E
D
D
16
CearáCearáCEA
2367102329-625
D
D
V
V
D
17
AvaíAvaíAVF
2265112329-623
V
D
D
V
E
18
LondrinaLondrinaLON
2356122834-621
E
D
D
D
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2225151636-2011
D
D
V
D
E
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2224161642-2610
E
D
E
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Fortaleza ocupa a quarta posição, enquanto o São Bernardo aparece no 12º lugar.

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