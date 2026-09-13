Série B - Rodada 28 13 de set. de 2026 - 17:30

Como assistir Fortaleza x Ceará online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Paulo Autuori não tem desfalques confirmados para o Fortaleza. Não há registro de lesionados ou suspensos no elenco tricolor, e a escalação provável não foi divulgada. Mais informações devem ser confirmadas às vésperas da partida.

No Ceará, Daniel Paulista também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão. A escalação provável do time alvinegro igualmente não foi divulgada. Atualizações sobre os grupos de ambos os times serão adicionadas conforme disponíveis.

Retrospecto recente

O Fortaleza chega ao clássico com sequência positiva: três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos da Série B, com saldo de seis gols marcados e quatro sofridos. O time venceu o Avaí por 1 a 0 na rodada mais recente e também superou o Goiás por 1 a 0 fora de casa. Os dois empates vieram contra Operário-PR (1 a 1) e São Bernardo (1 a 1).

O Ceará apresenta desempenho irregular no mesmo período: duas vitórias e três derrotas, com seis gols marcados e seis sofridos. A derrota mais recente foi para o Atlético-GO por 2 a 1, e o time também perdeu para Vila Nova-GO (2 a 0) e Náutico (1 a 0). As vitórias vieram diante do Sport (2 a 1) e do Londrina (2 a 1).

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois times aconteceu em 17 de maio de 2026, pela Série B, com vitória do Ceará por 2 a 1 jogando em casa. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Ceará venceu dois, o Fortaleza venceu um e os outros dois terminaram empatados. O Ceará marcou seis gols e sofreu quatro nesse recorte.

Classificação

Na tabela da Série B, o Fortaleza ocupa a quarta colocação, enquanto o Ceará está na 16ª posição.

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