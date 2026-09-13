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Série B
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Fortaleza x Ceará: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Fortaleza x Ceará
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Série B - Rodada 28

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Fortaleza x Ceará

Técnico

  • P. Autuori

O técnico Paulo Autuori não tem desfalques confirmados para o Fortaleza. Não há registro de lesionados ou suspensos no elenco tricolor, e a escalação provável não foi divulgada. Mais informações devem ser confirmadas às vésperas da partida.

No Ceará, Daniel Paulista também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão. A escalação provável do time alvinegro igualmente não foi divulgada. Atualizações sobre os grupos de ambos os times serão adicionadas conforme disponíveis.

Retrospecto recente

FOR

FOR - Sequência

SAB
E1-1
CRI
V0-2
OPF
E1-1
GOI
V0-1
AVF
V1-0
Gol marcado (sofrido)
6/2
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
CEA

CEA - Sequência

NAU
D1-0
LON
V2-1
VLN
D2-0
SPO
V2-1
ATG
D2-1
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Fortaleza chega ao clássico com sequência positiva: três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos da Série B, com saldo de seis gols marcados e quatro sofridos. O time venceu o Avaí por 1 a 0 na rodada mais recente e também superou o Goiás por 1 a 0 fora de casa. Os dois empates vieram contra Operário-PR (1 a 1) e São Bernardo (1 a 1).

O Ceará apresenta desempenho irregular no mesmo período: duas vitórias e três derrotas, com seis gols marcados e seis sofridos. A derrota mais recente foi para o Atlético-GO por 2 a 1, e o time também perdeu para Vila Nova-GO (2 a 0) e Náutico (1 a 0). As vitórias vieram diante do Sport (2 a 1) e do Londrina (2 a 1).

Últimos confrontos diretos

Confrontos

FortalezaEmpateCeará
1
2
2
Série B
Ceará badge
Ceará
CEA
2
Fortaleza badge
Fortaleza
FOR
1
FJ
Copa do Nordeste
Ceará badge
Ceará
CEA
2
Fortaleza badge
Fortaleza
FOR
0
FJ
Cearense
Ceará badge
Ceará
CEA
1
Fortaleza badge
Fortaleza
FOR
1
FJ
Cearense
Fortaleza badge
Fortaleza
FOR
1
Ceará badge
Ceará
CEA
1
FJ
Cearense Championship
Ceará badge
Ceará
CEA
0
Fortaleza badge
Fortaleza
FOR
0
FJ
2Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre os dois times aconteceu em 17 de maio de 2026, pela Série B, com vitória do Ceará por 2 a 1 jogando em casa. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Ceará venceu dois, o Fortaleza venceu um e os outros dois terminaram empatados. O Ceará marcou seis gols e sofreu quatro nesse recorte.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventudeJuventudeJUV
2714853015+1550
V
E
E
V
V
2
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2714764724+2349
V
V
V
V
V
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2714583930+947
V
D
V
E
V
4
FortalezaFortalezaFOR
2713863022+847
V
V
E
V
E
5
CriciúmaCriciúmaCRI
2713862821+747
D
V
D
D
E
6
Operário-PROperário-PROPF
2712783633+343
V
V
E
E
D
7
Atlético-GOAtlético-GOATG
27111063226+643
V
E
V
V
E
8
CRBCRBCRB
2712694039+142
D
V
V
D
V
9
SportSportSPO
27101163626+1041
V
D
D
V
D
10
CuiabáCuiabáCUI
2791262621+539
V
D
V
E
V
11
NáuticoNáuticoNAU
27107103230+237
D
V
V
E
V
12
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2791083130+137
D
V
D
D
D
13
GoiásGoiásGOI
27106112533-836
D
D
V
E
D
14
São BernardoSão BernardoSAB
2798103731+635
D
V
D
E
E
15
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2787123032-231
D
D
D
D
E
16
CearáCearáCEA
2787122835-731
D
V
D
V
D
17
AvaíAvaíAVF
2785142835-729
D
D
D
V
V
18
LondrinaLondrinaLON
2767143239-725
V
D
E
D
E
19
América-MGAmérica-MGAMM
2745182146-2517
V
D
V
D
D
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2724211656-4010
D
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Fortaleza ocupa a quarta colocação, enquanto o Ceará está na 16ª posição.

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