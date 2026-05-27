







Como assistir Fluminense x Deportivo La Guaira online - Canais de TV e transmissões ao vivo









As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para Fluminense x Deportivo La Guaira estão listadas abaixo. Disney+ e Globo transmitem a partida, oferecendo ao torcedor mais de uma forma de acompanhar o jogo.





Notícias e prováveis escalações





No Fluminense, o técnico Luis Zubeldia não tem lesionados ou suspensos confirmados para esta partida. Nenhuma escalação provável foi divulgada pelo clube até o momento, e mais informações sobre o elenco devem surgir conforme a data da partida se aproxima.

No Deportivo La Guaira, o treinador Hector Bidoglio também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Assim como o adversário, o clube venezuelano ainda não anunciou uma escalação provável, e atualizações serão acrescentadas conforme estiverem disponíveis.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Fluminense soma três vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, com apenas uma derrota nesse período. O resultado mais recente foi a derrota por 1 a 0 para o Mirassol no Brasileirão, em 23 de maio. Antes disso, o clube venceu o Bolívar por 2 a 1 na Copa Libertadores e o São Paulo por 2 a 1 no campeonato nacional. A sequência também inclui uma vitória por 2 a 1 sobre o Operário-PR na Copa do Brasil e um empate por 2 a 2 com o Vitória no Brasileirão. Ao longo desses cinco jogos, o Fluminense marcou nove gols e sofreu seis.

O Deportivo La Guaira tem um aproveitamento irregular nos últimos cinco jogos: uma vitória, uma derrota e três empates. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Portuguesa-VEN no campeonato venezuelano, em 23 de maio. A derrota por 4 a 2 para o Independiente Rivadavia na Libertadores, em 21 de maio, foi o resultado negativo do período. Os outros três jogos terminaram empatados, incluindo dois duelos consecutivos sem gols e com placar de 1 a 1 contra o Universidad Central. La Guaira marcou quatro gols e sofreu seis nesses cinco confrontos.





Últimos confrontos diretos

FLU Um DLG 0 1 Empate 0 Deportivo La Guaira 0 - 0 Fluminense 0 Gols feitos 0 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

O único encontro registrado entre Fluminense e Deportivo La Guaira terminou em empate por 0 a 0, em 7 de abril de 2026, pela Copa Libertadores, com o La Guaira como mandante. Com apenas um confronto no histórico disponível, não há um padrão estabelecido entre as equipes, o que torna este segundo duelo o primeiro a definir uma vantagem real entre os clubes na competição.





Classificação

Na Copa Libertadores, o Fluminense ocupa a terceira posição do grupo, enquanto o Deportivo La Guaira está em quarto, tornando este confronto direto especialmente relevante para a classificação de ambos.









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