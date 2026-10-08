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Fluminense x Coritiba: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Fluminense x Coritiba
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Fluminense x Coritiba

Técnico

  • Marcao

No Fluminense, o técnico Marcão não divulgou a escalação provável, e não há registros de lesionados ou suspensos confirmados até o momento. Informações atualizadas sobre o time titular devem ser divulgadas mais próximo da partida.

No Coritiba, Fernando Seabra também não confirmou o time. Não há dados disponíveis sobre desfalques por lesão ou suspensão. A definição do grupo relacionado será conhecida nos próximos dias.

Retrospecto recente

FLU

FLU - Sequência

VAS
V1-0
CAP
V2-0
CAM
D3-1
CAP
D2-1
COR
V1-3
Gol marcado (sofrido)
8/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
COR

COR - Sequência

COR
V2-1
REM
V2-3
MIR
D1-2
APR
E3-3
VAS
D5-0
Gol marcado (sofrido)
9/13
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Fluminense soma dois triunfos, duas derrotas e nenhum empate nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente veio contra o Corinthians, com placar de 3 a 1 pelo Brasileirão. O time também venceu o Platense por 2 a 0 na Copa Libertadores, mas cedeu uma derrota para o Atlético-MG por 3 a 1 na mesma competição doméstica. No total, a equipe marcou sete gols e sofreu sete nas cinco partidas.

O Coritiba apresenta desempenho mais irregular no mesmo período, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. O resultado mais recente foi uma goleada de 5 a 0 sofrida para o Vasco, o pior desempenho da sequência. Antes disso, o time empatou em 3 a 3 com o Athletico Paranaense. Ao todo, o Coritiba balançou as redes nove vezes e levou onze gols nos últimos cinco compromissos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

FluminenseEmpateCoritiba
2
1
2
Brasileirão
Coritiba badge
Coritiba
COR
1
Fluminense badge
Fluminense
FLU
1
FJ
Brasileirão
Fluminense badge
Fluminense
FLU
2
Coritiba badge
Coritiba
COR
1
FJ
Brasileirão
Coritiba badge
Coritiba
COR
2
Fluminense badge
Fluminense
FLU
0
FJ
Brasileirão
Fluminense badge
Fluminense
FLU
5
Coritiba badge
Coritiba
COR
2
FJ
Brasileirão
Coritiba badge
Coritiba
COR
3
Fluminense badge
Fluminense
FLU
2
FJ
10Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O confronto mais recente entre as equipes terminou em empate por 1 a 1, com o Coritiba como mandante, pelo Brasileirão em abril de 2026. Nos cinco jogos anteriores entre os clubes, o Fluminense venceu duas vezes, o Coritiba também venceu duas, com um empate, e o placar agregado indica equilíbrio histórico entre as equipes.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2818645523+3260
V
V
V
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2816934721+2657
E
V
E
E
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2814774332+1149
V
E
D
E
V
4
CruzeiroCruzeiroCRU
2914694440+448
V
V
D
V
D
5
FluminenseFluminenseFLU
2813964436+848
V
D
V
E
V
6
BahiaBahiaBAH
28121064335+846
D
V
V
V
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2812793732+543
V
E
V
D
V
8
SantosSantosSAN
2811894341+241
V
V
V
V
V
9
CoritibaCoritibaCOR
28108103743-638
D
E
D
V
V
10
BragantinoBragantinoBGT
29107123433+137
E
D
D
E
D
11
São PauloSão PauloSAP
29106133334-136
D
D
V
D
V
12
VitóriaVitóriaVIT
29106133242-1036
V
D
E
V
D
13
BotafogoBotafogoBOT
2998124247-535
D
D
V
E
E
14
VascoVascoVAS
2897123642-634
V
V
V
D
V
15
MirassolMirassolMIR
2989123443-933
E
V
E
V
D
16
CorinthiansCorinthiansCOR
2988133034-432
D
D
D
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
29710123237-531
V
D
V
D
D
18
GrêmioGrêmioGRE
2979133139-830
E
E
D
D
D
19
RemoRemoREM
2959153348-1524
E
D
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2839162957-2818
D
E
D
V
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Fluminense ocupa a quarta colocação, em posição que mantém o clube na briga por vagas nas competições continentais do próximo ano. O Coritiba aparece em nono lugar, situação que exige consistência para evitar uma aproximação indesejada com a zona de rebaixamento.

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