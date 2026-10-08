Brasileirão - Rodada 29 8 de out. de 2026 - 20:30

Como assistir Fluminense x Coritiba online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Fluminense, o técnico Marcão não divulgou a escalação provável, e não há registros de lesionados ou suspensos confirmados até o momento. Informações atualizadas sobre o time titular devem ser divulgadas mais próximo da partida.

No Coritiba, Fernando Seabra também não confirmou o time. Não há dados disponíveis sobre desfalques por lesão ou suspensão. A definição do grupo relacionado será conhecida nos próximos dias.

Retrospecto recente

O Fluminense soma dois triunfos, duas derrotas e nenhum empate nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente veio contra o Corinthians, com placar de 3 a 1 pelo Brasileirão. O time também venceu o Platense por 2 a 0 na Copa Libertadores, mas cedeu uma derrota para o Atlético-MG por 3 a 1 na mesma competição doméstica. No total, a equipe marcou sete gols e sofreu sete nas cinco partidas.

O Coritiba apresenta desempenho mais irregular no mesmo período, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. O resultado mais recente foi uma goleada de 5 a 0 sofrida para o Vasco, o pior desempenho da sequência. Antes disso, o time empatou em 3 a 3 com o Athletico Paranaense. Ao todo, o Coritiba balançou as redes nove vezes e levou onze gols nos últimos cinco compromissos.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes terminou em empate por 1 a 1, com o Coritiba como mandante, pelo Brasileirão em abril de 2026. Nos cinco jogos anteriores entre os clubes, o Fluminense venceu duas vezes, o Coritiba também venceu duas, com um empate, e o placar agregado indica equilíbrio histórico entre as equipes.

Classificação

No Brasileirão, o Fluminense ocupa a quarta colocação, em posição que mantém o clube na briga por vagas nas competições continentais do próximo ano. O Coritiba aparece em nono lugar, situação que exige consistência para evitar uma aproximação indesejada com a zona de rebaixamento.

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