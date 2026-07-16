



Como assistir Fluminense x Bragantino online - Canais de TV e transmissões ao vivo





O jogo entre Fluminense e Bragantino pelo Brasileirão terá transmissão ao vivo no Brasil. Veja abaixo os canais de TV e as opções de streaming disponíveis para acompanhar a partida.

Notícias e prováveis escalações

O Fluminense é comandado por Luis Zubeldia, mas a comissão técnica não divulgou informações sobre desfalques, suspensões ou a escalação provável para esta partida. As atualizações serão adicionadas conforme se aproxima o início do jogo.

No Bragantino, Vagner Mancini também não revelou o time que entrará em campo. Não há registros de lesões ou suspensões confirmadas até o momento. Mais detalhes devem ser divulgados nos dias anteriores ao confronto.

Retrospecto recente

O Fluminense soma dois triunfos, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe perdeu para o Mirassol por 1 a 0 pelo Brasileirão, mas respondeu com vitórias sobre Bolívar e Deportivo La Guaira pela Libertadores, além do triunfo sobre o São Paulo por 2 a 1 no campeonato nacional. No geral, o time marcou nove gols e sofreu cinco nesse recorte.

O Bragantino chega em melhor momento: quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Os paulistas golearam o Internacional por 3 a 1, bateram o Vasco por 3 a 0 fora de casa e venceram o Vitória por 2 a 0. O único ponto perdido foi o empate por 1 a 1 com o River Plate na Sul-Americana. Ao todo, o time marcou nove gols e cedeu apenas dois nesse período.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os clubes aconteceu em agosto de 2025, quando o Bragantino venceu o Fluminense por 4 a 2 pelo Brasileirão. Antes disso, o Fluminense havia levado a melhor em abril de 2025, triunfando por 2 a 1 como mandante. Nos últimos cinco duelos pelo Brasileirão, o Bragantino venceu três vezes, o Fluminense ganhou uma e houve um empate.

Classificação

No Brasileirão, o Fluminense ocupa a terceira posição, enquanto o Bragantino aparece em quinto lugar na tabela.

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