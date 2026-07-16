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Fluminense x Bragantino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Fluminense x Bragantino
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Bragantino
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Saiba onde vai passar o jogo entre Fluminense e Bragantino, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


Como assistir Fluminense x Bragantino online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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O jogo entre Fluminense e Bragantino pelo Brasileirão terá transmissão ao vivo no Brasil. Veja abaixo os canais de TV e as opções de streaming disponíveis para acompanhar a partida.

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Fluminense x Bragantino

Fluminense crest
Fluminense
FLU
Formação
Bragantino crest
Bragantino
BGT
Bragantino crest
Bragantino
BGT

Técnico

  • L. Zubeldia

O Fluminense é comandado por Luis Zubeldia, mas a comissão técnica não divulgou informações sobre desfalques, suspensões ou a escalação provável para esta partida. As atualizações serão adicionadas conforme se aproxima o início do jogo.

No Bragantino, Vagner Mancini também não revelou o time que entrará em campo. Não há registros de lesões ou suspensões confirmadas até o momento. Mais detalhes devem ser divulgados nos dias anteriores ao confronto.

Retrospecto recente

FLU

FLU - Sequência

SAP
V2-1
BOL
V2-1
MIR
D1-0
DLG
V3-1
CRU
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
BGT

BGT - Sequência

VIT
V2-0
RIV
E1-1
VAS
V0-3
CBF
V2-0
INT
V3-1
Gol marcado (sofrido)
11/2
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Fluminense soma dois triunfos, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe perdeu para o Mirassol por 1 a 0 pelo Brasileirão, mas respondeu com vitórias sobre Bolívar e Deportivo La Guaira pela Libertadores, além do triunfo sobre o São Paulo por 2 a 1 no campeonato nacional. No geral, o time marcou nove gols e sofreu cinco nesse recorte.

O Bragantino chega em melhor momento: quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Os paulistas golearam o Internacional por 3 a 1, bateram o Vasco por 3 a 0 fora de casa e venceram o Vitória por 2 a 0. O único ponto perdido foi o empate por 1 a 1 com o River Plate na Sul-Americana. Ao todo, o time marcou nove gols e cedeu apenas dois nesse período.

Últimos confrontos diretos

FLU

Outros

BGT

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

7

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

O confronto mais recente entre os clubes aconteceu em agosto de 2025, quando o Bragantino venceu o Fluminense por 4 a 2 pelo Brasileirão. Antes disso, o Fluminense havia levado a melhor em abril de 2025, triunfando por 2 a 1 como mandante. Nos últimos cinco duelos pelo Brasileirão, o Bragantino venceu três vezes, o Fluminense ganhou uma e houve um empate.

Classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
1812513013+1741
V
V
E
E
E
2
FlamengoFlamengoFLA
1710433116+1534
V
D
E
V
E
3
FluminenseFluminenseFLU
189452823+531
E
D
V
E
D
4
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
189362418+630
V
V
E
D
E
5
BragantinoBragantinoBGT
189272519+629
V
V
V
D
V
6
BahiaBahiaBAH
177552523+226
V
D
E
D
E
7
CoritibaCoritibaCOR
187562424026
D
V
V
E
D
8
São PauloSão PauloSAP
187472320+325
D
E
D
D
E
9
BotafogoBotafogoBOT
187473231+125
V
D
E
V
E
10
Atlético-MGAtlético-MGCAM
187382223-124
V
D
V
E
V
11
CorinthiansCorinthiansCOR
186661819-124
V
V
D
V
D
12
CruzeiroCruzeiroCRU
186662428-424
E
V
E
V
D
13
VitóriaVitóriaVIT
186572125-423
E
D
V
D
E
14
InternacionalInternacionalINT
185672122-121
D
D
V
E
V
15
GrêmioGrêmioGRE
185672023-321
D
V
E
D
E
16
SantosSantosSAN
195682630-421
D
V
D
D
V
17
VascoVascoVAS
195682229-721
E
D
D
D
V
18
RemoRemoREM
184682129-818
V
D
V
E
V
19
MirassolMirassolMIR
174491824-616
D
V
D
E
V
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
1716101733-169
D
D
D
E
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento
Última atualização 2026-07-16T23:11:18.000Z

No Brasileirão, o Fluminense ocupa a terceira posição, enquanto o Bragantino aparece em quinto lugar na tabela.

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