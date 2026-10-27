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Fleetwood Town x Arsenal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Carabao Cup

Fleetwood Town x Arsenal
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Saiba onde vai passar o jogo entre Fleetwood Town e Arsenal, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Fleetwood Town x Arsenal

Técnico

  • M. Lawlor

Do lado do Fleetwood Town, o técnico Matt Lawlor não divulgou a escalação provável nem informações sobre lesionados ou suspensos. Mais detalhes devem ser confirmados próximo à data do jogo.

No Arsenal, Mikel Arteta também não confirmou o time titular. Bukayo Saka está fora após sofrer uma lesão muscular na coxa, com previsão de ausência de semanas. Riccardo Calafiori deixou o duelo contra o Everton com um problema físico e é dúvida. William Saliba segue em recuperação de uma lesão nas costas. As informações serão atualizadas conforme novas confirmações surgirem.

Retrospecto recente

FLE

FLE - Sequência

BAR
V4-1
WAL
E1-1
ROT
V2-0
CHE
D4-2
EXE
D2-1
Gol marcado (sofrido)
10/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ARS

ARS - Sequência

LEE
V2-1
LIL
V3-0
NFO
V0-1
FCB
E2-2
EVE
V2-0
Gol marcado (sofrido)
10/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Fleetwood Town atravessa um momento irregular, com um retrospecto de duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe venceu o Rotherham por 2 a 0 e goleou o Barnsley por 4 a 1 na EFL Trophy, mas perdeu os dois compromissos mais recentes na League Two, incluindo a derrota por 2 a 1 para o Exeter City no último sábado. Ao longo dos cinco jogos, o time balançou as redes oito vezes e sofreu nove gols.

O Arsenal chega em grande forma, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Os Gunners não perderam nenhuma das partidas recentes, somando onze gols marcados e apenas três sofridos. O resultado mais recente foi o 2 a 0 sobre o Everton, e antes disso a equipe venceu o Nottingham Forest por 1 a 0 fora de casa e o Lille por 3 a 0 na Champions League.

Últimos confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos disponíveis entre Fleetwood Town e Arsenal para este período.

Classificação

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