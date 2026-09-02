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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Flamengo x Mirassol

Flamengo crest
Flamengo
FLA
Formação
Mirassol crest
Mirassol
MIR
Mirassol crest
Mirassol
MIR

Técnico

  • L. Jardim

O técnico Leonardo Jardim não tem lesionados ou suspensos confirmados para o Flamengo até o momento, e nenhuma escalação provável foi divulgada pelo clube. As informações serão atualizadas conforme a proximidade da partida.

No Mirassol, Rafael Guanaes também não registra baixas confirmadas por lesão ou suspensão, e o time titular ainda não foi anunciado. Mais detalhes sobre o elenco disponível devem surgir na véspera do jogo.

Retrospecto recente

FLA

FLA - Sequência

CRU
E1-1
MIR
V1-5
CRU
V2-1
CRU
D2-1
BOT
V3-0
Gol marcado (sofrido)
12/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
MIR

MIR - Sequência

UNI
E1-1
FLA
D1-5
UNI
D0-0
SAN
E1-1
SEP
E1-1
Gol marcado (sofrido)
4/8
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Flamengo soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A campanha mais recente foi a goleada por 3 a 0 sobre o Botafogo em 30 de agosto, que sucedeu uma derrota para o Cruzeiro por 2 a 1 no Brasileirão. O Rubro-Negro marcou oito gols e sofreu quatro nesse período, com destaque para o triunfo por 5 a 1 sobre o próprio Mirassol em agosto.

O Mirassol acumula uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Palmeiras em 30 de agosto, após igualdade idêntica com o Santos uma semana antes. A derrota por 5 a 1 para o Flamengo em 16 de agosto permanece como o resultado mais negativo desse ciclo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

FlamengoEmpateMirassol
2
1
0
Brasileirão
Mirassol badge
Mirassol
MIR
1
Flamengo badge
Flamengo
FLA
5
FJ
Brasileirão
Mirassol badge
Mirassol
MIR
3
Flamengo badge
Flamengo
FLA
3
FJ
Brasileirão
Flamengo badge
Flamengo
FLA
2
Mirassol badge
Mirassol
MIR
1
FJ
10Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols3/3
Ambas as equipes marcaram3/3

O confronto mais recente entre Flamengo e Mirassol aconteceu em 16 de agosto de 2026, quando o Flamengo venceu por 5 a 1 jogando como visitante no Brasileirão. Antes disso, as equipes se encontraram em dezembro de 2025, com empate por 3 a 3, e em agosto de 2025, quando o Flamengo triunfou por 2 a 1 em seus domínios. Nos três jogos registrados entre os clubes, o Flamengo soma duas vitórias e um empate, com 11 gols marcados contra cinco do Mirassol.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2515734521+2452
E
V
D
E
V
2
FlamengoFlamengoFLA
2414644821+2748
V
D
V
V
E
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2513663725+1245
E
V
E
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
2511953932+742
E
V
V
E
E
5
BahiaBahiaBAH
25101053730+740
V
V
E
E
E
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2511683536-139
D
V
V
V
V
7
CoritibaCoritibaCOR
2510783333037
V
V
E
V
D
8
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2410683228+436
V
E
V
E
V
9
BragantinoBragantinoBGT
2410592925+435
D
V
E
D
E
10
CorinthiansCorinthiansCOR
258892625+132
D
D
D
V
E
11
São PauloSão PauloSAP
2486102928+130
V
D
E
D
E
12
BotafogoBotafogoBOT
2486103740-330
D
D
D
E
V
13
VitóriaVitóriaVIT
2585122437-1329
D
D
V
D
D
14
SantosSantosSAN
247893436-229
V
E
V
D
E
15
GrêmioGrêmioGRE
2477102732-528
V
D
D
V
E
16
MirassolMirassolMIR
2467112737-1025
E
E
D
D
V
17
VascoVascoVAS
2467112739-1225
V
D
D
E
E
18
InternacionalInternacionalINT
25510102631-525
D
E
E
E
E
19
RemoRemoREM
2558123042-1223
D
D
E
E
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2428142549-2414
D
V
E
D
E
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Flamengo ocupa a segunda colocação, enquanto o Mirassol figura na 16ª posição da tabela.

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