Brasileirão - Rodada 4 2 de set. de 2026 - 18:30

Como assistir Flamengo x Mirassol online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Leonardo Jardim não tem lesionados ou suspensos confirmados para o Flamengo até o momento, e nenhuma escalação provável foi divulgada pelo clube. As informações serão atualizadas conforme a proximidade da partida.

No Mirassol, Rafael Guanaes também não registra baixas confirmadas por lesão ou suspensão, e o time titular ainda não foi anunciado. Mais detalhes sobre o elenco disponível devem surgir na véspera do jogo.

Retrospecto recente

O Flamengo soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A campanha mais recente foi a goleada por 3 a 0 sobre o Botafogo em 30 de agosto, que sucedeu uma derrota para o Cruzeiro por 2 a 1 no Brasileirão. O Rubro-Negro marcou oito gols e sofreu quatro nesse período, com destaque para o triunfo por 5 a 1 sobre o próprio Mirassol em agosto.

O Mirassol acumula uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Palmeiras em 30 de agosto, após igualdade idêntica com o Santos uma semana antes. A derrota por 5 a 1 para o Flamengo em 16 de agosto permanece como o resultado mais negativo desse ciclo.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre Flamengo e Mirassol aconteceu em 16 de agosto de 2026, quando o Flamengo venceu por 5 a 1 jogando como visitante no Brasileirão. Antes disso, as equipes se encontraram em dezembro de 2025, com empate por 3 a 3, e em agosto de 2025, quando o Flamengo triunfou por 2 a 1 em seus domínios. Nos três jogos registrados entre os clubes, o Flamengo soma duas vitórias e um empate, com 11 gols marcados contra cinco do Mirassol.

Classificação

No Brasileirão, o Flamengo ocupa a segunda colocação, enquanto o Mirassol figura na 16ª posição da tabela.

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