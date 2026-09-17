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Copa Libertadores
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Flamengo x Independiente del Valle: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Libertadores

Flamengo x Independiente del Valle
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Copa Libertadores - Quartas de final

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Flamengo x Independiente del Valle

Técnico

  • L. Jardim

Leonardo Jardim não tem lesionados ou suspensos confirmados para o Flamengo. Nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento, e as atualizações serão incluídas conforme o jogo se aproxima.

No Independiente del Valle, Joaquín Papa também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Assim como o adversário, o clube equatoriano ainda não anunciou o time provável, e mais informações devem ser divulgadas na véspera da partida.

Retrospecto recente

FLA

FLA - Sequência

BOT
V3-0
MIR
V2-0
REM
V0-1
INV
V0-2
COR
V2-1
Gol marcado (sofrido)
10/1
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
INV

INV - Sequência

UNI
E2-2
BSC
D2-1
DMA
V3-1
FLA
D0-2
LIB
V2-3
Gol marcado (sofrido)
9/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Flamengo chega invicto nos últimos cinco jogos, com cinco vitórias em sequência. O resultado mais recente foi um triunfo por 2 a 1 sobre o Corinthians pelo Brasileirão em 13 de setembro, e antes disso a equipe venceu o próprio Independiente del Valle por 2 a 0 na Libertadores. No período, o Rubro-Negro marcou oito gols e sofreu apenas um.

O Independiente del Valle soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe equatoriana venceu o Libertad por 3 a 2 em 13 de setembro, mas perdeu para o Flamengo por 2 a 0 na rodada anterior da Libertadores. No recorte dos cinco jogos, o clube de Quito marcou nove gols e sofreu oito.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

FlamengoEmpateIndependiente del Valle
2
0
3
Copa Libertadores
Independiente del Valle badge
Independiente del Valle
INV
0
Flamengo badge
Flamengo
FLA
2
FJ
Recopa
Flamengo badge
Flamengo
FLA
1
Independiente del Valle badge
Independiente del Valle
INV
0
FJ
Recopa
Independiente del Valle badge
Independiente del Valle
INV
1
Flamengo badge
Flamengo
FLA
0
FJ
Copa Libertadores
Flamengo badge
Flamengo
FLA
4
Independiente del Valle badge
Independiente del Valle
INV
0
FJ
Copa Libertadores
Independiente del Valle badge
Independiente del Valle
INV
5
Flamengo badge
Flamengo
FLA
0
FJ
6Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram0/5

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu pela Copa Libertadores em 11 de setembro de 2026, quando o Flamengo venceu o Independiente del Valle por 2 a 0 jogando fora de casa. Nos cinco jogos mapeados entre as equipes, o Flamengo soma três vitórias e o Independiente del Valle uma, com um empate, em confrontos que incluem edições da Copa Libertadores e da Recopa Sul-Americana.

Classificação

Na Copa Libertadores, o Flamengo lidera o Grupo A enquanto o Independiente del Valle ocupa a primeira posição do Grupo H.

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