Copa Libertadores - Quartas de final 17 de set. de 2026 - 20:30

Como assistir Flamengo x Independiente del Valle online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Leonardo Jardim não tem lesionados ou suspensos confirmados para o Flamengo. Nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento, e as atualizações serão incluídas conforme o jogo se aproxima.

No Independiente del Valle, Joaquín Papa também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Assim como o adversário, o clube equatoriano ainda não anunciou o time provável, e mais informações devem ser divulgadas na véspera da partida.

Retrospecto recente

O Flamengo chega invicto nos últimos cinco jogos, com cinco vitórias em sequência. O resultado mais recente foi um triunfo por 2 a 1 sobre o Corinthians pelo Brasileirão em 13 de setembro, e antes disso a equipe venceu o próprio Independiente del Valle por 2 a 0 na Libertadores. No período, o Rubro-Negro marcou oito gols e sofreu apenas um.

O Independiente del Valle soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe equatoriana venceu o Libertad por 3 a 2 em 13 de setembro, mas perdeu para o Flamengo por 2 a 0 na rodada anterior da Libertadores. No recorte dos cinco jogos, o clube de Quito marcou nove gols e sofreu oito.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu pela Copa Libertadores em 11 de setembro de 2026, quando o Flamengo venceu o Independiente del Valle por 2 a 0 jogando fora de casa. Nos cinco jogos mapeados entre as equipes, o Flamengo soma três vitórias e o Independiente del Valle uma, com um empate, em confrontos que incluem edições da Copa Libertadores e da Recopa Sul-Americana.

Classificação

Na Copa Libertadores, o Flamengo lidera o Grupo A enquanto o Independiente del Valle ocupa a primeira posição do Grupo H.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.