Copa Libertadores - 1/8 19 de ago. de 2026 - 20:30

Como assistir Flamengo x Cruzeiro online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Flamengo é comandado por Leonardo Jardim, mas nenhuma informação confirmada sobre lesões ou suspensões está disponível para o time carioca neste momento. Mais detalhes sobre o elenco devem ser divulgados à medida que a partida se aproxima.

No Cruzeiro, o técnico Artur Jorge também não tem desfalques confirmados listados até o momento. Nenhuma escalação provável foi divulgada pelas duas equipes, e as informações serão atualizadas conforme surgirem novidades.

Retrospecto recente

O Flamengo soma dois empates e três vitórias nos últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota no período. O resultado mais recente foi a goleada por 5 a 1 sobre o Mirassol no Brasileirão, em 16 de agosto. Antes disso, o time empatou por 1 a 1 com o próprio Cruzeiro na ida da Libertadores e venceu o Vitória por 2 a 0 no campeonato nacional. Os empates contra Internacional e São Paulo, ambos por 1 a 1, completam a sequência.

O Cruzeiro apresenta três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe mineira bateu o Corinthians por 2 a 1 no Brasileirão em 16 de agosto e venceu o Mirassol por 3 a 1 uma semana antes. O empate por 1 a 1 com o Flamengo na ida e dois jogos contra a Chapecoense pela Copa do Brasil, com uma vitória por 2 a 0 e um empate sem gols, completam o ciclo recente da Raposa.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes foi justamente o jogo de ida desta fase da Copa Libertadores, disputado em 13 de agosto de 2026, quando o Cruzeiro recebeu o Flamengo e o duelo terminou em 1 a 1. Antes disso, o Flamengo havia vencido o Cruzeiro por 2 a 0 no Brasileirão em março de 2026, e os dois clubes tinham empatado sem gols em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, o Flamengo leva vantagem com três vitórias, contra uma do Cruzeiro e um empate, com encontros distribuídos entre Brasileirão e Copa Libertadores.

Classificação

Na Copa Libertadores, o Flamengo ocupa a primeira posição do seu grupo, enquanto o Cruzeiro aparece em segundo lugar no grupo adversário.

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