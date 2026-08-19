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Copa Libertadores
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Flamengo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Libertadores

Flamengo x Cruzeiro
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Copa Libertadores - 1/8

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Flamengo x Cruzeiro

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Flamengo
FLA
Formação
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Cruzeiro
CRU
Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU

Técnico

  • L. Jardim

O Flamengo é comandado por Leonardo Jardim, mas nenhuma informação confirmada sobre lesões ou suspensões está disponível para o time carioca neste momento. Mais detalhes sobre o elenco devem ser divulgados à medida que a partida se aproxima.

No Cruzeiro, o técnico Artur Jorge também não tem desfalques confirmados listados até o momento. Nenhuma escalação provável foi divulgada pelas duas equipes, e as informações serão atualizadas conforme surgirem novidades.

Retrospecto recente

FLA

FLA - Sequência

SAP
E1-1
INT
E1-1
VIT
V2-0
CRU
E1-1
MIR
V1-5
Gol marcado (sofrido)
10/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
CRU

CRU - Sequência

CHA
E0-0
CHA
V2-0
MIR
V3-1
FLA
E1-1
COR
V1-2
Gol marcado (sofrido)
8/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Flamengo soma dois empates e três vitórias nos últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota no período. O resultado mais recente foi a goleada por 5 a 1 sobre o Mirassol no Brasileirão, em 16 de agosto. Antes disso, o time empatou por 1 a 1 com o próprio Cruzeiro na ida da Libertadores e venceu o Vitória por 2 a 0 no campeonato nacional. Os empates contra Internacional e São Paulo, ambos por 1 a 1, completam a sequência.

O Cruzeiro apresenta três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe mineira bateu o Corinthians por 2 a 1 no Brasileirão em 16 de agosto e venceu o Mirassol por 3 a 1 uma semana antes. O empate por 1 a 1 com o Flamengo na ida e dois jogos contra a Chapecoense pela Copa do Brasil, com uma vitória por 2 a 0 e um empate sem gols, completam o ciclo recente da Raposa.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

FlamengoEmpateCruzeiro
2
2
1
Copa Libertadores
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
1
Flamengo badge
Flamengo
FLA
1
FJ
Brasileirão
Flamengo badge
Flamengo
FLA
2
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
0
FJ
Brasileirão
Flamengo badge
Flamengo
FLA
0
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
0
FJ
Brasileirão
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
2
Flamengo badge
Flamengo
FLA
1
FJ
Brasileirão
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
0
Flamengo badge
Flamengo
FLA
1
FJ
5Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre as equipes foi justamente o jogo de ida desta fase da Copa Libertadores, disputado em 13 de agosto de 2026, quando o Cruzeiro recebeu o Flamengo e o duelo terminou em 1 a 1. Antes disso, o Flamengo havia vencido o Cruzeiro por 2 a 0 no Brasileirão em março de 2026, e os dois clubes tinham empatado sem gols em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, o Flamengo leva vantagem com três vitórias, contra uma do Cruzeiro e um empate, com encontros distribuídos entre Brasileirão e Copa Libertadores.

Classificação

Na Copa Libertadores, o Flamengo ocupa a primeira posição do seu grupo, enquanto o Cruzeiro aparece em segundo lugar no grupo adversário.

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