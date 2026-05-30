







Como assistir Flamengo x Coritiba online - Canais de TV e transmissões ao vivo









As opções de canal de TV e transmissão ao vivo de Flamengo x Coritiba estão listadas abaixo. A partida pode ser acompanhada pelo Globoplay, SporTV, Premiere, Claro+, Sky+, Zapping e Vivo Play, dependendo do seu plano e localização.





Notícias e prováveis escalações





O técnico Leonardo Jardim não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão para o Flamengo nesta partida. Nenhum escalação provável foi divulgada até o momento, e as informações serão atualizadas conforme a proximidade do jogo.

No Coritiba, Fernando Seabra também não registra ausências confirmadas. Assim como o adversário, a escalação definitiva ainda não foi anunciada e novidades devem surgir nas horas que antecedem o confronto.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Flamengo soma dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi por 3 a 0 sobre o Cusco FC na Copa Libertadores, mas antes disso o time havia perdido por 3 a 0 para o Palmeiras no Brasileirão. No período, o Rubro-Negro também venceu o Estudiantes por 1 a 0, empatou com o Athletico Paranaense em 1 a 1 e foi eliminado da Copa do Brasil pelo Vitória por 2 a 0. A irregularidade é a marca deste momento.

O Coritiba apresenta dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. A equipe bateu o Bahia por 3 a 2 na rodada mais recente e havia vencido o Santos por 3 a 0 antes disso. No mesmo período, perdeu para o Santos por 2 a 0 na Copa do Brasil, empatou com o Internacional em 2 a 2 e foi derrotado pelo Vitória por 4 a 1. O Coritiba marcou nove gols e sofreu onze nesta sequência.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em agosto de 2023, quando o Flamengo venceu o Coritiba por 3 a 2 jogando fora de casa no Brasileirão. Nos cinco jogos disponíveis no histórico recente, o Flamengo leva vantagem com três vitórias contra uma do Coritiba, além de uma derrota. O único triunfo do time paranaense neste recorte foi por 1 a 0 em novembro de 2022.





Classificação

No Brasileirão, o Flamengo ocupa a segunda posição e o Coritiba está em sexto lugar na tabela.









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