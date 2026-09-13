Brasileirão - Rodada 27 13 de set. de 2026 - 16:30

Como assistir Flamengo x Corinthians online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Leonardo Jardim não tem lesionados ou suspensos confirmados no Flamengo para esta partida. Nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento, e as atualizações serão acrescentadas à medida que as informações forem disponibilizadas.

No Corinthians, Fernando Diniz também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Assim como o adversário, o time paulista ainda não divulgou o time provável, e mais novidades devem surgir nas horas que antecedem o jogo.

Retrospecto recente

O Flamengo chega em excelente momento, com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um triunfo por 2 a 0 sobre o Independiente del Valle na Copa Libertadores. No Brasileirão, o Rubro-Negro também venceu o Remo por 1 a 0 e o Mirassol por 2 a 0, além de ter goleado o Botafogo por 3 a 0. A única derrota nesse período foi por 2 a 1 diante do Cruzeiro. Ao todo, o time marcou nove gols e sofreu três nas últimas cinco partidas.

O Corinthians soma apenas uma vitória, um empate e três derrotas no mesmo período. O jogo mais recente terminou em empate por 1 a 1 contra o Estudiantes na Libertadores. Antes disso, o Timão perdeu para Chapecoense, Santos e Coritiba no Brasileirão. O único triunfo veio contra o Rosario Central na Copa Libertadores, por 1 a 0. O time marcou quatro gols e sofreu seis nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 22 de março de 2026, pelo Brasileirão, com empate por 1 a 1 com o Corinthians como mandante. Antes disso, o Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 0 na Super Copa, em fevereiro de 2026. Nos últimos cinco encontros, o Flamengo leva vantagem, com duas vitórias contra uma do Corinthians, além de dois empates.

Classificação

No Brasileirão, o Flamengo ocupa a primeira colocação, enquanto o Corinthians aparece na 12ª posição da tabela.

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