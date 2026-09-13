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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Flamengo x Corinthians

Técnico

  • L. Jardim

Leonardo Jardim não tem lesionados ou suspensos confirmados no Flamengo para esta partida. Nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento, e as atualizações serão acrescentadas à medida que as informações forem disponibilizadas.

No Corinthians, Fernando Diniz também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Assim como o adversário, o time paulista ainda não divulgou o time provável, e mais novidades devem surgir nas horas que antecedem o jogo.

Retrospecto recente

FLA

FLA - Sequência

CRU
D2-1
BOT
V3-0
MIR
V2-0
REM
V0-1
INV
V0-2
Gol marcado (sofrido)
9/2
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
COR

COR - Sequência

ROS
V1-0
COR
D2-1
SAN
D0-1
CHA
D1-2
EST
E1-1
Gol marcado (sofrido)
4/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Flamengo chega em excelente momento, com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um triunfo por 2 a 0 sobre o Independiente del Valle na Copa Libertadores. No Brasileirão, o Rubro-Negro também venceu o Remo por 1 a 0 e o Mirassol por 2 a 0, além de ter goleado o Botafogo por 3 a 0. A única derrota nesse período foi por 2 a 1 diante do Cruzeiro. Ao todo, o time marcou nove gols e sofreu três nas últimas cinco partidas.

O Corinthians soma apenas uma vitória, um empate e três derrotas no mesmo período. O jogo mais recente terminou em empate por 1 a 1 contra o Estudiantes na Libertadores. Antes disso, o Timão perdeu para Chapecoense, Santos e Coritiba no Brasileirão. O único triunfo veio contra o Rosario Central na Copa Libertadores, por 1 a 0. O time marcou quatro gols e sofreu seis nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

FlamengoEmpateCorinthians
2
2
1
Brasileirão
Corinthians badge
Corinthians
COR
1
Flamengo badge
Flamengo
FLA
1
FJ
Super Copa
Flamengo badge
Flamengo
FLA
0
Corinthians badge
Corinthians
COR
2
FJ
Brasileirão
Corinthians badge
Corinthians
COR
1
Flamengo badge
Flamengo
FLA
2
FJ
Brasileirão
Flamengo badge
Flamengo
FLA
4
Corinthians badge
Corinthians
COR
0
FJ
Copa do Brasil
Corinthians badge
Corinthians
COR
0
Flamengo badge
Flamengo
FLA
0
FJ
7Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 22 de março de 2026, pelo Brasileirão, com empate por 1 a 1 com o Corinthians como mandante. Antes disso, o Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 0 na Super Copa, em fevereiro de 2026. Nos últimos cinco encontros, o Flamengo leva vantagem, com duas vitórias contra uma do Corinthians, além de dois empates.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2716834721+2656
V
E
E
V
D
2
FlamengoFlamengoFLA
2616645121+3054
V
V
V
D
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2713774131+1046
E
D
E
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
2712964135+645
D
V
E
V
V
5
BahiaBahiaBAH
26111054032+843
V
V
V
E
E
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2712693939042
D
V
D
V
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2611693531+439
V
D
V
E
V
8
CoritibaCoritibaCOR
2710893738-138
E
D
V
V
E
9
BragantinoBragantinoBGT
26106103229+336
E
D
D
V
E
10
SantosSantosSAN
269893939035
V
V
V
E
V
11
São PauloSão PauloSAP
2696113130+133
D
V
V
D
E
12
VitóriaVitóriaVIT
2695122537-1232
V
D
D
V
D
13
CorinthiansCorinthiansCOR
2688102727032
D
D
D
D
V
14
BotafogoBotafogoBOT
2688103841-332
E
E
D
D
D
15
GrêmioGrêmioGRE
2677122835-728
D
D
V
D
D
16
MirassolMirassolMIR
2677122940-1128
V
D
E
E
D
17
VascoVascoVAS
2677122941-1228
V
D
V
D
D
18
InternacionalInternacionalINT
27610113035-528
V
D
D
E
E
19
RemoRemoREM
2658133043-1323
D
D
D
E
E
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2638152852-2417
D
V
D
V
E
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Flamengo ocupa a primeira colocação, enquanto o Corinthians aparece na 12ª posição da tabela.

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