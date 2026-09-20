Brasileirão - Rodada 28 20 de set. de 2026 - 17:30

Como assistir Flamengo x Bragantino online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Leonardo Jardim comanda o Flamengo para este confronto. Não há lesões ou suspensões confirmadas para o time da casa, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. As atualizações serão adicionadas conforme o quadro do elenco se tornar mais claro antes da partida.

Vagner Mancini orienta o Bragantino. Também não há informações confirmadas sobre lesões ou suspensões para a equipe visitante, e nenhuma provável escalação foi publicada. Mais notícias do elenco são esperadas na preparação para o jogo.

Retrospecto recente

O Flamengo registra quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas entre Brasileirão e Copa Libertadores. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Independiente del Valle pela Copa Libertadores, em 18 de setembro, após a vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians no dia 13. A equipe de Jardim também venceu o Independiente del Valle por 2 a 0 e o Remo por 1 a 0 nesse período, além de superar o Mirassol por 2 a 0.

O Bragantino soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Botafogo no Brasileirão, em 12 de setembro. Antes disso, a equipe perdeu para o Bahia por 3 a 2 e para o São Paulo por 1 a 2. O melhor resultado nesse período foi a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, em 23 de agosto.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os clubes ocorreu em 3 de abril de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Bragantino por 3 a 0 sobre o Flamengo. Antes disso, o Flamengo havia vencido por 3 a 0 em novembro de 2025 e por 2 a 1 em julho do mesmo ano. Nos últimos cinco duelos, o Flamengo leva vantagem com três vitórias, contra uma do Bragantino, com um empate.

Classificação

No Brasileirão, o Flamengo lidera a competição, enquanto o Bragantino ocupa a nona colocação. O duelo coloca frente a frente o melhor time do campeonato e uma equipe que ainda tenta se firmar no pelotão de cima da tabela.

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