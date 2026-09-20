Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Brasileirão
team-logoFlamengo
team-logoBragantino
Assista aqui! GloboplayAssista aqui! SporTV
GOAL-e
Com a ajuda da

Flamengo x Bragantino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Flamengo x Bragantino
Flamengo
Bragantino
Brasileirão

Saiba onde vai passar o jogo entre Flamengo e Bragantino, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

crest
Brasileirão - Rodada 28

Como assistir Flamengo x Bragantino online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Globoplay

Globoplay

Assista aqui

SporTV

SporTV

Assista aqui

Zapping

Zapping

Assista aqui

Claro+

Claro+

Assista aqui

Sky+

Sky+

Assista aqui

Vivo Play

Vivo Play

Assista aqui

Premiere

Premiere

Assista aqui

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Flamengo x Bragantino

Técnico

  • L. Jardim

Leonardo Jardim comanda o Flamengo para este confronto. Não há lesões ou suspensões confirmadas para o time da casa, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. As atualizações serão adicionadas conforme o quadro do elenco se tornar mais claro antes da partida.

Vagner Mancini orienta o Bragantino. Também não há informações confirmadas sobre lesões ou suspensões para a equipe visitante, e nenhuma provável escalação foi publicada. Mais notícias do elenco são esperadas na preparação para o jogo.

Retrospecto recente

FLA

FLA - Sequência

MIR
V2-0
REM
V0-1
INV
V0-2
COR
V2-1
INV
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/2
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
BGT

BGT - Sequência

CAM
E2-2
GRE
V1-0
SAP
D2-1
BAH
D2-3
BOT
E1-1
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Flamengo registra quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas entre Brasileirão e Copa Libertadores. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Independiente del Valle pela Copa Libertadores, em 18 de setembro, após a vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians no dia 13. A equipe de Jardim também venceu o Independiente del Valle por 2 a 0 e o Remo por 1 a 0 nesse período, além de superar o Mirassol por 2 a 0.

O Bragantino soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Botafogo no Brasileirão, em 12 de setembro. Antes disso, a equipe perdeu para o Bahia por 3 a 2 e para o São Paulo por 1 a 2. O melhor resultado nesse período foi a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, em 23 de agosto.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

FlamengoEmpateBragantino
3
1
1
Brasileirão
Bragantino badge
Bragantino
BGT
3
Flamengo badge
Flamengo
FLA
0
FJ
Brasileirão
Flamengo badge
Flamengo
FLA
3
Bragantino badge
Bragantino
BGT
0
FJ
Brasileirão
Bragantino badge
Bragantino
BGT
1
Flamengo badge
Flamengo
FLA
2
FJ
Brasileirão
Flamengo badge
Flamengo
FLA
2
Bragantino badge
Bragantino
BGT
1
FJ
Brasileirão
Bragantino badge
Bragantino
BGT
1
Flamengo badge
Flamengo
FLA
1
FJ
8Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre os clubes ocorreu em 3 de abril de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Bragantino por 3 a 0 sobre o Flamengo. Antes disso, o Flamengo havia vencido por 3 a 0 em novembro de 2025 e por 2 a 1 em julho do mesmo ano. Nos últimos cinco duelos, o Flamengo leva vantagem com três vitórias, contra uma do Bragantino, com um empate.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2717645322+3157
V
V
V
V
D
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2716834721+2656
V
E
E
V
D
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2713774131+1046
E
D
E
V
E
4
BahiaBahiaBAH
27121054233+946
V
V
V
V
E
5
FluminenseFluminenseFLU
2712964135+645
D
V
E
V
V
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2712693939042
D
V
D
V
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2711793632+440
E
V
D
V
E
8
SantosSantosSAN
2710894140+138
V
V
V
V
E
9
CoritibaCoritibaCOR
28108103743-638
D
E
D
V
V
10
BragantinoBragantinoBGT
26106103229+336
E
D
D
V
E
11
São PauloSão PauloSAP
27106113230+236
V
D
V
V
D
12
BotafogoBotafogoBOT
2898114145-435
D
V
E
E
D
13
VitóriaVitóriaVIT
2796122739-1233
E
V
D
D
V
14
CorinthiansCorinthiansCOR
2788112829-132
D
D
D
D
D
15
MirassolMirassolMIR
2888123342-932
V
E
V
D
E
16
VascoVascoVAS
2787123441-731
V
V
D
V
D
17
GrêmioGrêmioGRE
2777133038-828
D
D
D
V
D
18
InternacionalInternacionalINT
28610123036-628
D
V
D
D
E
19
RemoRemoREM
2858153247-1523
D
D
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2739152953-2418
E
D
V
D
V
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Flamengo lidera a competição, enquanto o Bragantino ocupa a nona colocação. O duelo coloca frente a frente o melhor time do campeonato e uma equipe que ainda tenta se firmar no pelotão de cima da tabela.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google