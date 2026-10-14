Liga dos Campeões - Rodada 2 14 de out. de 2026 - 12:45 de Kuip

Como assistir Feyenoord x Como online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst não poderá contar com Thomas Beelen, Bart Nieuwkoop, Jordan Bos, Reiss Nelson, Gijs Smal e Shaqueel van Persie, todos fora por lesão. O provável time titular conta com Tjark Ernst; Javi Lopez, Jerry St. Juste, Mika Marmol, Givairo Read; Gjivai Zechiel, Oussama Targhalline, Charles Vanhoutte; Nacho Ferri, Luciano Valente e Anis Hadj Moussa.

No Como, Cesc Fábregas terá o desfalque de Moise Kean, lesionado após a última Data FIFA. Sem suspensões listadas, o provável XI do clube italiano é: Jean Butez; Jacobo Ramon, Alex Valle, Trevoh Chalobah, Yan Couto; Martin Baturina, Assane Diao, Nico Paz, Lucas Da Cunha; Luis Milla e Anastasios Douvikas.

Retrospecto recente

O Feyenoord chega ao confronto com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos, somando um aproveitamento doméstico expressivo na Eredivisie. A equipe de Van Bronckhorst goleou o PEC Zwolle por 7 a 0 fora de casa e o Utrecht por 5 a 0, além de vencer o AZ Alkmaar por 2 a 0 na rodada mais recente. A única derrota do período foi justamente na Liga dos Campeões, contra o Barcelona, pelo placar de 5 a 1.

O Como apresenta um retrospecto de três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos. O resultado mais expressivo foi a goleada por 4 a 1 sobre o Leipzig na Liga dos Campeões. O time de Fábregas não marcou gols na última partida, o empate sem gols com a Roma no Campeonato Italiano.

Últimos confrontos diretos

Os dados fornecidos não incluem histórico de confrontos diretos entre Feyenoord e Como. Mais informações serão adicionadas conforme disponíveis.

Classificação

Na tabela da Liga dos Campeões, o Como ocupa a 6ª posição, enquanto o Feyenoord figura na 34ª colocação. O contraste entre as posições evidencia a diferença de pontuação entre os dois clubes na fase de grupos e aumenta a pressão sobre o time holandês, que precisa de um resultado positivo para se aproximar da zona de classificação.

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