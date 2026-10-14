Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga dos Campeões
team-logoFeyenoord
de Kuip
team-logoComo
Assista aqui! Max
GOAL-e
Com a ajuda da

Feyenoord x Como: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

Feyenoord x Como
Feyenoord
Como
Liga dos Campeões

Saiba onde vai passar o jogo entre Feyenoord e Como, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

crest
Liga dos Campeões - Rodada 2
de Kuip

Como assistir Feyenoord x Como online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Max

Max

Assista aqui

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Feyenoord x Como

4-3-3
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
page.match.formation.title
Como crest
Como
COM
4-2-3-1
T. ErnstT. ErnstJ. LopezJ. LopezJ. St. JusteJ. St. JusteM. MarmolM. MarmolG. ReadG. ReadG. ZechielG. ZechielO. TarghallineO. TarghallineC. VanhoutteC. VanhoutteN. FerriN. FerriL. ValenteL. ValenteA. Hadj MoussaA. Hadj MoussaJ. ButezJ. ButezJ. RamonJ. RamonA. ValleA. ValleT. ChalobahT. ChalobahY. CoutoY. CoutoM. BaturinaM. BaturinaA. DiaoA. DiaoN. PazN. PazL. Da CunhaL. Da CunhaL. MillaL. MillaA. DouvikasA. Douvikas
Como crest
Como
COM
4-3-3
Feyenoord

Time titular

Como

Técnico

  • G. van Bronckhorst
  • Cesc Fábregas

No Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst não poderá contar com Thomas Beelen, Bart Nieuwkoop, Jordan Bos, Reiss Nelson, Gijs Smal e Shaqueel van Persie, todos fora por lesão. O provável time titular conta com Tjark Ernst; Javi Lopez, Jerry St. Juste, Mika Marmol, Givairo Read; Gjivai Zechiel, Oussama Targhalline, Charles Vanhoutte; Nacho Ferri, Luciano Valente e Anis Hadj Moussa.

No Como, Cesc Fábregas terá o desfalque de Moise Kean, lesionado após a última Data FIFA. Sem suspensões listadas, o provável XI do clube italiano é: Jean Butez; Jacobo Ramon, Alex Valle, Trevoh Chalobah, Yan Couto; Martin Baturina, Assane Diao, Nico Paz, Lucas Da Cunha; Luis Milla e Anastasios Douvikas.

Retrospecto recente

FEY

FEY - Sequência

NEC
V1-3
BAR
D5-1
ZWO
V0-7
UTR
V5-0
AZ
V2-0
Gol marcado (sofrido)
18/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
COM

COM - Sequência

GEN
V1-4
RBL
V4-1
PAR
V2-1
FRC
D2-0
ROM
E0-0
Gol marcado (sofrido)
10/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Feyenoord chega ao confronto com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos, somando um aproveitamento doméstico expressivo na Eredivisie. A equipe de Van Bronckhorst goleou o PEC Zwolle por 7 a 0 fora de casa e o Utrecht por 5 a 0, além de vencer o AZ Alkmaar por 2 a 0 na rodada mais recente. A única derrota do período foi justamente na Liga dos Campeões, contra o Barcelona, pelo placar de 5 a 1.

O Como apresenta um retrospecto de três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos. O resultado mais expressivo foi a goleada por 4 a 1 sobre o Leipzig na Liga dos Campeões. O time de Fábregas não marcou gols na última partida, o empate sem gols com a Roma no Campeonato Italiano.

Últimos confrontos diretos

Os dados fornecidos não incluem histórico de confrontos diretos entre Feyenoord e Como. Mais informações serão adicionadas conforme disponíveis.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
V
V
2
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
4
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
5
PSGPSGPSG
110061+53
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
8
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
11
BétisBétisBET
110032+13
V
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
13
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
210132+13
V
D
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
17
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
18
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
22
RomaRomaROM
10101101
E
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
24
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
25
PSVPSVPSV
201112-11
D
E
26
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
28
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
29
PortoPortoPOR
100102-20
D
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
31
NapoliNapoliNAP
200214-30
D
D
32
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da Liga dos Campeões, o Como ocupa a 6ª posição, enquanto o Feyenoord figura na 34ª colocação. O contraste entre as posições evidencia a diferença de pontuação entre os dois clubes na fase de grupos e aumenta a pressão sobre o time holandês, que precisa de um resultado positivo para se aproximar da zona de classificação.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google