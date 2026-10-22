Liga Europa - Rodada 3 22 de out. de 2026 - 12:45 Groupama Arena

Como assistir Ferencváros x Torreense online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Ferencváros será comandado por Balazs Borbely, mas o clube não divulgou escalação provável, lesionados ou suspensos até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproxima o horário do jogo.

Do lado do Torreense, Luis Tralhao também não confirmou a escalação nem informou baixas por lesão ou suspensão. Os dados serão acrescentados quando disponíveis.

Retrospecto recente

O Ferencváros chega com um retrospecto de duas vitórias, três empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Kisvarda no Campeonato Húngaro, enquanto o destaque do período foi a vitória por 2 a 1 sobre o Viktoria Plzen na Liga Europa. Ao todo, o time marcou sete gols e sofreu seis nesse intervalo.

O Torreense soma dois empates, duas derrotas e uma vitória nos últimos cinco compromissos. A equipe perdeu por 1 a 0 para o Tondela na rodada mais recente e também caiu por 2 a 1 diante do Sunderland na Liga Europa. O ponto positivo foi a vitória por 2 a 0 sobre o Benfica B. O clube marcou quatro gols e sofreu quatro no período.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Ferencváros e Torreense. Este será o primeiro encontro entre os dois clubes.

Classificação

Na tabela da Liga Europa, o Ferencváros ocupa a sétima posição, dentro da zona de classificação direta para a próxima fase, enquanto o Torreense aparece em 19º, numa situação que exige pontos para não ficar para trás na briga pela continuidade na competição. O jogo tem peso diferente para cada lado.

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