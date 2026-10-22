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Ferencváros x Torreense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga Europa

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Ferencváros x Torreense

Técnico

  • B. Borbely

O Ferencváros será comandado por Balazs Borbely, mas o clube não divulgou escalação provável, lesionados ou suspensos até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproxima o horário do jogo.

Do lado do Torreense, Luis Tralhao também não confirmou a escalação nem informou baixas por lesão ou suspensão. Os dados serão acrescentados quando disponíveis.

Retrospecto recente

FTC

FTC - Sequência

CEL
V1-3
NYI
E1-1
DEB
E1-1
VPL
V2-1
KIS
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
TOR

TOR - Sequência

BEN
V0-2
LEI
E0-0
LIL
V1-2
TON
D1-0
SUN
D1-2
Gol marcado (sofrido)
5/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Ferencváros chega com um retrospecto de duas vitórias, três empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Kisvarda no Campeonato Húngaro, enquanto o destaque do período foi a vitória por 2 a 1 sobre o Viktoria Plzen na Liga Europa. Ao todo, o time marcou sete gols e sofreu seis nesse intervalo.

O Torreense soma dois empates, duas derrotas e uma vitória nos últimos cinco compromissos. A equipe perdeu por 1 a 0 para o Tondela na rodada mais recente e também caiu por 2 a 1 diante do Sunderland na Liga Europa. O ponto positivo foi a vitória por 2 a 0 sobre o Benfica B. O clube marcou quatro gols e sofreu quatro no período.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Ferencváros e Torreense. Este será o primeiro encontro entre os dois clubes.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
OmoniaOmoniaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvárosFerencvárosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
OlympiacosOlympiacosOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
E
V
12
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
211041+34
E
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
E
14
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
211010+14
V
E
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
MilanMilanMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
E
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
E
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
E
24
Levski SofiaLevski SofiaLES
201112-11
E
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
E
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
E
D
28
Celta de VigoCelta de VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
200215-40
D
D
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznańLech PoznańLCH
200208-80
D
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da Liga Europa, o Ferencváros ocupa a sétima posição, dentro da zona de classificação direta para a próxima fase, enquanto o Torreense aparece em 19º, numa situação que exige pontos para não ficar para trás na briga pela continuidade na competição. O jogo tem peso diferente para cada lado.

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