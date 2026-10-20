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Fenerbahçe x Slavia Praga: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

Fenerbahçe x Slavia Praga
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Saiba onde vai passar o jogo entre Fenerbahçe e Slavia Praga, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Fenerbahçe x Slavia Praga

4-2-3-1
Fenerbahçe crest
Fenerbahçe
FB
page.match.formation.title
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
3-4-2-1
EdersonEdersonM. SkriniarM. SkriniarN. SemedoN. SemedoA. BrownA. BrownN. AkeN. AkeM. GreenwoodM. GreenwoodI. KahveciI. KahveciK. AkturkogluK. AkturkogluN. KanteN. KanteM. GuendouziM. GuendouziR. LukakuR. LukakuJ. MarkovicJ. MarkovicT. VlcekT. VlcekT. HolesT. HolesD. ZimaD. ZimaE. AyaosiE. AyaosiM. SuleimanM. SuleimanS. IsifeS. IsifeD. SturmD. SturmM. SadilekM. SadilekW. NowakW. NowakM. ChytilM. Chytil
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
4-2-3-1
Fenerbahçe

Time titular

Slavia Praga

Técnico

  • I. Kartal
  • J. Trpisovsky

O Fenerbahçe deve entrar em campo com Ederson; Milan Skriniar, Nelson Semedo, Archie Brown e Nathan Ake na defesa; Mason Greenwood, Irfan Kahveci, Oguz Aydin e Ismail Yuksek no meio-campo; além de Matteo Guendouzi e Vedat Muriqi mais à frente. Não há lesionados ou suspensos confirmados no elenco de Ismail Kartal até o momento.

Na Slavia Praga, Jindrich Trpisovsky deve escalar Jakub Markovic no gol; Ange N'Guessan, Tomas Holes, David Zima e Tomas Vlcek na linha defensiva; David Moses, Lukas Provod, Emmanuel Ayaosi, Danijel Sturm e Michal Sadilek no meio; e Tomas Chory como referência ofensiva. Assim como o adversário, a equipe checa não apresenta baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Atualizações serão acrescentadas conforme se aproximar o horário do jogo.

Retrospecto recente

FB

FB - Sequência

EYU
V8-0
TUT
V0-2
RIZ
V0-3
AVL
D6-0
ALS
V3-0
Gol marcado (sofrido)
16/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
0/5
SLP

SLP - Sequência

SLV
V1-5
VPL
V2-1
ZLI
V0-1
SAB
D2-0
HRA
E0-0
Gol marcado (sofrido)
8/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Fenerbahçe registra quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe venceu o Alanyaspor por 3 a 0 na rodada mais recente do Campeonato Turco, mas sofreu um revés expressivo ao perder por 6 a 0 para o Aston Villa na Liga dos Campeões. O clube marcou 14 gols e sofreu 6 nesse período, com destaque para a goleada de 8 a 0 sobre o Eyupspor em setembro.

A Slavia Praga somou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi um empate sem gols diante do Hradec Kralove pela First League, enquanto a derrota veio justamente contra o Sabah FK, por 2 a 0, na Liga dos Campeões. No plano doméstico, os checos não perderam, com triunfos sobre FC Zlin e Viktoria Plzen.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

FenerbahçeEmpateSlavia Praga
1
0
2
Liga Europa
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
1
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
2
FJ
Conference League
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
3
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
2
FJ
Conference League
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
2
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
3
FJ
6Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols3/3
Ambas as equipes marcaram3/3

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu na Liga Europa em 28 de novembro de 2024, quando a Slavia Praga recebeu o Fenerbahçe e perdeu por 2 a 1. No histórico disponível entre os dois clubes, que inclui três partidas, o Fenerbahçe leva vantagem com duas vitórias contra uma da Slavia Praga, todos os duelos disputados em competições europeias. A Conference League de 2022 também registrou dois confrontos diretos, com a Slavia Praga vencendo por 3 a 2 em casa e o Fenerbahçe triunfando por 2 a 3 no jogo de volta.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
2200103+76
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
StuttgartStuttgartSTU
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
BétisBétisBET
220064+26
V
V
10
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
E
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
D
V
21
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
E
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
E
27
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
D
E
29
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
30
PortoPortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da Liga dos Campeões, Fenerbahçe e Slavia Praga ocupam posições na parte inferior da classificação, o que torna este confronto direto especialmente relevante para as pretensões europeias de ambos os clubes na competição.

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