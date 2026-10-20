Liga dos Campeões - Rodada 3 20 de out. de 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

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Notícias e prováveis escalações

O Fenerbahçe deve entrar em campo com Ederson; Milan Skriniar, Nelson Semedo, Archie Brown e Nathan Ake na defesa; Mason Greenwood, Irfan Kahveci, Oguz Aydin e Ismail Yuksek no meio-campo; além de Matteo Guendouzi e Vedat Muriqi mais à frente. Não há lesionados ou suspensos confirmados no elenco de Ismail Kartal até o momento.

Na Slavia Praga, Jindrich Trpisovsky deve escalar Jakub Markovic no gol; Ange N'Guessan, Tomas Holes, David Zima e Tomas Vlcek na linha defensiva; David Moses, Lukas Provod, Emmanuel Ayaosi, Danijel Sturm e Michal Sadilek no meio; e Tomas Chory como referência ofensiva. Assim como o adversário, a equipe checa não apresenta baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Atualizações serão acrescentadas conforme se aproximar o horário do jogo.

Retrospecto recente

O Fenerbahçe registra quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe venceu o Alanyaspor por 3 a 0 na rodada mais recente do Campeonato Turco, mas sofreu um revés expressivo ao perder por 6 a 0 para o Aston Villa na Liga dos Campeões. O clube marcou 14 gols e sofreu 6 nesse período, com destaque para a goleada de 8 a 0 sobre o Eyupspor em setembro.

A Slavia Praga somou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi um empate sem gols diante do Hradec Kralove pela First League, enquanto a derrota veio justamente contra o Sabah FK, por 2 a 0, na Liga dos Campeões. No plano doméstico, os checos não perderam, com triunfos sobre FC Zlin e Viktoria Plzen.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu na Liga Europa em 28 de novembro de 2024, quando a Slavia Praga recebeu o Fenerbahçe e perdeu por 2 a 1. No histórico disponível entre os dois clubes, que inclui três partidas, o Fenerbahçe leva vantagem com duas vitórias contra uma da Slavia Praga, todos os duelos disputados em competições europeias. A Conference League de 2022 também registrou dois confrontos diretos, com a Slavia Praga vencendo por 3 a 2 em casa e o Fenerbahçe triunfando por 2 a 3 no jogo de volta.

Classificação

Na tabela da Liga dos Campeões, Fenerbahçe e Slavia Praga ocupam posições na parte inferior da classificação, o que torna este confronto direto especialmente relevante para as pretensões europeias de ambos os clubes na competição.

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