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FAR Rabat x Mamelodi Sundowns FC: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do CAF Champions League

FAR Rabat x Mamelodi Sundowns FC
FAR Rabat
Mamelodi Sundowns FC
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Saiba onde vai passar o jogo entre FAR Rabat e Mamelodi Sundowns FC, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir FAR Rabat x Mamelodi Sundowns FC online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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O jogo entre FAR Rabat e Mamelodi Sundowns pela Liga dos Campeões da CAF terá transmissão ao vivo. Veja abaixo o canal disponível e como assistir online.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de FAR Rabat x Mamelodi Sundowns FC

FAR Rabat crest
FAR Rabat
FAR
Formação
Mamelodi Sundowns FC crest
Mamelodi Sundowns FC
SFC
Mamelodi Sundowns FC crest
Mamelodi Sundowns FC
SFC

Técnico

  • A. Santos

O FAR Rabat é treinado por Alexandre Santos, mas a equipe não divulgou escalação provável, lesionados ou suspensos até o momento. Mais informações devem ser confirmadas próximo ao horário de início da partida.

Do lado dos Sundowns, Miguel Cardoso também não tem lista de desfalques ou provável time divulgados. O clube sul-africano deve anunciar as novidades mais perto do confronto.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

FAR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

SFC
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

O FAR Rabat soma dois empates e duas vitórias nas últimas cinco partidas, com a única derrota sendo justamente o revés de 1 a 0 para os Sundowns no jogo de ida da Liga dos Campeões da CAF. No campeonato marroquino, o time venceu o Hassania Agadir por 3 a 2 fora de casa e bateu o Raja Casablanca por 2 a 1, equilibrando o desempenho com empates sem gols contra o Ittihad Tanger e 1 a 1 diante do Olympic Club de Safi.

Os Sundowns têm três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais expressivo foi o 7 a 4 sobre o Siwelele na Premier Soccer League, enquanto a derrota por 3 a 2 para o TS Galaxy foi o único tropeço fora da CAF. No total, o clube de Pretória marcou 12 gols e sofreu 8 nesse período, mostrando produção ofensiva consistente, ainda que com fragilidades defensivas no torneio doméstico.


Últimos confrontos diretos

FAR

Outros

SFC

0

2

Empates

1

2

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
0/3
Ambos os times marcam
2/3

Os três confrontos mais recentes entre FAR Rabat e Mamelodi Sundowns ocorreram todos na Liga dos Campeões da CAF. O histórico recente aponta equilíbrio: houve dois empates por 1 a 1, em dezembro de 2024 e janeiro de 2025, antes de os Sundowns quebrarem a série com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida desta fase, em maio de 2026. O clube sul-africano nunca perdeu para o FAR Rabat nos encontros registrados, e chega ao jogo de volta com a vantagem do agregado.


Classificação

Na fase de grupos da Liga dos Campeões da CAF, o FAR Rabat terminou na segunda posição do Grupo B, enquanto o Mamelodi Sundowns também avançou como segundo colocado, no Grupo C. Os dois clubes chegam a esta fase mata-mata com trajetórias similares na competição continental.



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