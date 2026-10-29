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Everton x Newcastle: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Carabao Cup

Everton x Newcastle
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Everton x Newcastle

Técnico

  • D. Moyes

No Everton, David Moyes não divulgou escalação provável, e informações sobre lesões e suspensões ainda não foram confirmadas. Atualizações serão acrescentadas conforme disponibilidade antes do apito inicial.

No Newcastle, Matthias Jaissle também não revelou o time provável. Amar Dedic, que retornou de lesão e foi peça-chave na vitória sobre o Crystal Palace, deve ser monitorado após ser convocado pela Bósnia. Mais informações serão divulgadas próximo à partida.

Retrospecto recente

EVE

EVE - Sequência

WOL
V1-0
IPS
V1-0
HUL
E2-2
CHE
D0-2
ARS
D2-0
Gol marcado (sofrido)
4/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
NEW

NEW - Sequência

LEE
D4-1
HUL
V2-1
COV
D4-1
AVL
D0-1
CRY
V0-2
Gol marcado (sofrido)
6/10
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Everton registra duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 2 a 0 para o Arsenal na Premier League, resultado que seguiu uma queda por 2 a 0 para o Chelsea. O único empate veio diante do Hull City, por 2 a 2. A equipe marcou cinco gols e sofreu seis no período.

O Newcastle acumula duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi por 2 a 0 sobre o Crystal Palace, quebrando uma sequência negativa que incluiu derrotas para Aston Villa (1 a 0) e Coventry (4 a 1). Nos cinco jogos, os Magpies marcaram nove gols e sofreram oito.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

EvertonEmpateNewcastle
3
1
1
Amistosos de clubes
Everton badge
Everton
EVE
3
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Newcastle
NEW
1
FJ
Premier League
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
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Everton
EVE
3
FJ
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
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Newcastle
NEW
4
FJ
Premier League
Newcastle badge
Newcastle
NEW
0
Everton badge
Everton
EVE
1
FJ
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Newcastle badge
Newcastle
NEW
0
FJ
8Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em agosto de 2026, em amistoso, com vitória do Everton por 3 a 1. Antes disso, o Newcastle venceu por 2 a 3 na Premier League em fevereiro de 2026, jogando em casa. Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o Newcastle leva vantagem com duas vitórias contra uma do Everton, além de um empate e uma partida amistosa.

Classificação

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