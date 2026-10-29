Carabao Cup - Rodada 4 29 de out. de 2026 - 15:45 Hill Dickinson Stadium

Como assistir Everton x Newcastle online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Everton, David Moyes não divulgou escalação provável, e informações sobre lesões e suspensões ainda não foram confirmadas. Atualizações serão acrescentadas conforme disponibilidade antes do apito inicial.

No Newcastle, Matthias Jaissle também não revelou o time provável. Amar Dedic, que retornou de lesão e foi peça-chave na vitória sobre o Crystal Palace, deve ser monitorado após ser convocado pela Bósnia. Mais informações serão divulgadas próximo à partida.

Retrospecto recente

O Everton registra duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 2 a 0 para o Arsenal na Premier League, resultado que seguiu uma queda por 2 a 0 para o Chelsea. O único empate veio diante do Hull City, por 2 a 2. A equipe marcou cinco gols e sofreu seis no período.

O Newcastle acumula duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi por 2 a 0 sobre o Crystal Palace, quebrando uma sequência negativa que incluiu derrotas para Aston Villa (1 a 0) e Coventry (4 a 1). Nos cinco jogos, os Magpies marcaram nove gols e sofreram oito.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em agosto de 2026, em amistoso, com vitória do Everton por 3 a 1. Antes disso, o Newcastle venceu por 2 a 3 na Premier League em fevereiro de 2026, jogando em casa. Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o Newcastle leva vantagem com duas vitórias contra uma do Everton, além de um empate e uma partida amistosa.

Classificação

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