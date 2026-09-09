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Estudiantes x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Libertadores

Estudiantes x Corinthians
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Saiba onde vai passar o jogo entre Estudiantes e Corinthians, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Copa Libertadores - Quartas de final

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Estudiantes x Corinthians

Técnico

  • A. Medina

O Estudiantes é dirigido por Alexander Medina. Não há confirmações de lesionados ou suspensos para o time da casa, e a escalação provável ainda não foi divulgada. As informações serão atualizadas conforme o jogo se aproxima.

O Corinthians tem Fernando Diniz no comando. Da mesma forma, não há notícias de desfalques confirmados para o time visitante, e o provável time titular ainda não foi anunciado. Mais detalhes devem surgir na véspera da partida.

Retrospecto recente

EST

EST - Sequência

UCA
V0-3
SAR
D2-0
BAC
V3-1
NEW
E0-0
SAR
D1-0
Gol marcado (sofrido)
6/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
COR

COR - Sequência

CRU
D1-2
ROS
V1-0
COR
D2-1
SAN
D0-1
CHA
D1-2
Gol marcado (sofrido)
4/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Estudiantes registra duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 1 a 0 para o Vélez Sarsfield no Campeonato Argentino. O time também empatou sem gols com o Newell's Old Boys e venceu o Barracas Central por 3 a 1 na Copa da Argentina. No total, o clube marcou seis gols e sofreu quatro nesse período.

O Corinthians acumula uma vitória e quatro derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 2 a 1 diante do Chapecoense no Brasileirão. O único resultado positivo foi a vitória por 1 a 0 sobre o Rosario Central pela Copa Libertadores. O time balançou as redes quatro vezes e sofreu seis gols nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

EstudiantesEmpateCorinthians
0
0
2
Copa Sul-Americana
Estudiantes badge
Estudiantes
EST
1
Corinthians badge
Corinthians
COR
0
FJ
Copa Sul-Americana
Corinthians badge
Corinthians
COR
1
Estudiantes badge
Estudiantes
EST
0
FJ
1Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols0/2
Ambas as equipes marcaram0/2

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em agosto de 2023, pela Copa Sul-Americana, quando o Estudiantes venceu o Corinthians por 1 a 0 jogando em casa. Uma semana antes, o Corinthians havia vencido por 1 a 0 atuando como mandante na mesma competição. Nos dois jogos registrados no histórico recente, cada equipe venceu uma vez.

Classificação

Na Copa Libertadores, o Corinthians lidera o grupo com a primeira colocação, enquanto o Estudiantes aparece na segunda posição.

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