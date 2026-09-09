Copa Libertadores - Quartas de final 9 de set. de 2026 - 20:30

Como assistir Estudiantes x Corinthians online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Estudiantes é dirigido por Alexander Medina. Não há confirmações de lesionados ou suspensos para o time da casa, e a escalação provável ainda não foi divulgada. As informações serão atualizadas conforme o jogo se aproxima.

O Corinthians tem Fernando Diniz no comando. Da mesma forma, não há notícias de desfalques confirmados para o time visitante, e o provável time titular ainda não foi anunciado. Mais detalhes devem surgir na véspera da partida.

Retrospecto recente

O Estudiantes registra duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 1 a 0 para o Vélez Sarsfield no Campeonato Argentino. O time também empatou sem gols com o Newell's Old Boys e venceu o Barracas Central por 3 a 1 na Copa da Argentina. No total, o clube marcou seis gols e sofreu quatro nesse período.

O Corinthians acumula uma vitória e quatro derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 2 a 1 diante do Chapecoense no Brasileirão. O único resultado positivo foi a vitória por 1 a 0 sobre o Rosario Central pela Copa Libertadores. O time balançou as redes quatro vezes e sofreu seis gols nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em agosto de 2023, pela Copa Sul-Americana, quando o Estudiantes venceu o Corinthians por 1 a 0 jogando em casa. Uma semana antes, o Corinthians havia vencido por 1 a 0 atuando como mandante na mesma competição. Nos dois jogos registrados no histórico recente, cada equipe venceu uma vez.

Classificação

Na Copa Libertadores, o Corinthians lidera o grupo com a primeira colocação, enquanto o Estudiantes aparece na segunda posição.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.