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Estados Unidos da América x Paraguai: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Estados Unidos da América x Paraguai
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Saiba onde vai passar o jogo entre Estados Unidos da América e Paraguai, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Como assistir Estados Unidos da América x Paraguai online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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O jogo entre EUA e Paraguai pela Copa do Mundo 2026 tem transmissão confirmada no Brasil. As opções de canal de TV e streaming ao vivo estão listadas abaixo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Estados Unidos da América x Paraguai

4-2-3-1
Estados Unidos da América crest
Estados Unidos da América
EU
Formação
Paraguai crest
Paraguai
PAR
4-4-2
24M. Freese3C. Richards13T. Ream5A. Robinson16A. Freeman2S. Dest17M. Tillman10C. Pulisic4T. Adams8W. McKennie20F. Balogun1R. Fernandez6J. Alonso4J. Caceres3O. Alderete15G. Gomez10M. Almiron23M. Galarza8D. Gomez14A. Cubas9A. Sanabria11Mauricio
Paraguai crest
Paraguai
PAR
4-2-3-1
Estados Unidos da América

Time titular

Paraguai

Técnico

  • M. Pochettino
  • G. Alfaro

Lesões e suspensões

    Do lado dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino ainda não confirmou a escalação para o jogo de estreia. Não há informações oficiais sobre lesionados ou suspensos no elenco americano até o momento. As atualizações serão acrescentadas conforme se aproximar o horário da partida.

    No Paraguai, Gustavo Alfaro também não divulgou o time titular nem apresentou uma lista de desfalques. Da mesma forma, informações sobre lesões ou suspensões não estão disponíveis por ora e serão incluídas assim que confirmadas.

    Jogadores machucados e suspensos

    Lesões e suspensões

    • Nenhum jogador afastado

    Lesões e suspensões


    Retrospecto recente

    EU
    -Sequência

    Gols Feitos (Concedidos)
    11/12
    Jogos com mais de 2.5 gols
    4/5
    Ambos os times marcam
    4/5

    PAR
    -Sequência

    Gols Feitos (Concedidos)
    9/5
    Jogos com mais de 2.5 gols
    4/5
    Ambos os times marcam
    3/5

    Os Estados Unidos registraram dois triunfos e três derrotas nos últimos cinco amistosos. A derrota mais recente foi para a Alemanha por 2 a 1, em 6 de junho. Antes disso, a seleção americana venceu o Senegal por 3 a 2, mas perdeu para Portugal (0 a 2) e para a Bélgica (2 a 5). O resultado mais expressivo do período foi a goleada por 5 a 1 sobre o Uruguai, em novembro de 2025. No total, os americanos marcaram 11 gols e sofreram 12 nos cinco jogos.

    O Paraguai chega em melhor momento, com três vitórias, uma derrota e uma derrota nos cinco amistosos mais recentes. A Albirroja venceu a Nicarágua por 4 a 0 em 5 de junho, o resultado mais recente. A seleção paraguaia também bateu a Grécia (1 a 0) e o México (2 a 1), perdeu para Marrocos (1 a 2) e para os próprios Estados Unidos (1 a 2), em novembro de 2025. O Paraguai somou 8 gols marcados e 5 sofridos no período.


    Últimos confrontos diretos

    O confronto mais recente entre as duas seleções aconteceu em 15 de novembro de 2025, em amistoso, com vitória americana por 2 a 1. Nos últimos cinco duelos, os Estados Unidos venceram quatro vezes e o Paraguai venceu uma, em amistoso disputado em março de 2011, por 1 a 0. Os americanos também levaram a melhor nos dois jogos da Copa América presentes no recorte, em 2016 (1 a 0) e em 2007 (1 a 3 para o Paraguai, neste último caso).


    Classificação

    No Grupo D da Copa do Mundo 2026, o Paraguai ocupa a segunda posição e os Estados Unidos estão em quarto, antes do início da fase de grupos.



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