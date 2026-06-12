



Copa do Mundo - D Los Angeles Stadium





Como assistir Estados Unidos da América x Paraguai online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre EUA e Paraguai pela Copa do Mundo 2026 tem transmissão confirmada no Brasil. As opções de canal de TV e streaming ao vivo estão listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações





Do lado dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino ainda não confirmou a escalação para o jogo de estreia. Não há informações oficiais sobre lesionados ou suspensos no elenco americano até o momento. As atualizações serão acrescentadas conforme se aproximar o horário da partida.

No Paraguai, Gustavo Alfaro também não divulgou o time titular nem apresentou uma lista de desfalques. Da mesma forma, informações sobre lesões ou suspensões não estão disponíveis por ora e serão incluídas assim que confirmadas.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões 19 J. Enciso





Retrospecto recente

Os Estados Unidos registraram dois triunfos e três derrotas nos últimos cinco amistosos. A derrota mais recente foi para a Alemanha por 2 a 1, em 6 de junho. Antes disso, a seleção americana venceu o Senegal por 3 a 2, mas perdeu para Portugal (0 a 2) e para a Bélgica (2 a 5). O resultado mais expressivo do período foi a goleada por 5 a 1 sobre o Uruguai, em novembro de 2025. No total, os americanos marcaram 11 gols e sofreram 12 nos cinco jogos.

O Paraguai chega em melhor momento, com três vitórias, uma derrota e uma derrota nos cinco amistosos mais recentes. A Albirroja venceu a Nicarágua por 4 a 0 em 5 de junho, o resultado mais recente. A seleção paraguaia também bateu a Grécia (1 a 0) e o México (2 a 1), perdeu para Marrocos (1 a 2) e para os próprios Estados Unidos (1 a 2), em novembro de 2025. O Paraguai somou 8 gols marcados e 5 sofridos no período.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as duas seleções aconteceu em 15 de novembro de 2025, em amistoso, com vitória americana por 2 a 1. Nos últimos cinco duelos, os Estados Unidos venceram quatro vezes e o Paraguai venceu uma, em amistoso disputado em março de 2011, por 1 a 0. Os americanos também levaram a melhor nos dois jogos da Copa América presentes no recorte, em 2016 (1 a 0) e em 2007 (1 a 3 para o Paraguai, neste último caso).





Classificação

No Grupo D da Copa do Mundo 2026, o Paraguai ocupa a segunda posição e os Estados Unidos estão em quarto, antes do início da fase de grupos.









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