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Estados Unidos da América x Bósnia e Herzegovina: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Estados Unidos da América x Bósnia e Herzegovina
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Saiba onde vai passar o jogo entre Estados Unidos da América e Bósnia e Herzegovina, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Copa do Mundo - Fase Final
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Como assistir Estados Unidos da América x Bósnia e Herzegovina online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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EUA x Bósnia e Herzegovina será transmitido ao vivo no Brasil pelo Disney+ e pela Caze TV. Confira os canais disponíveis na tabela abaixo e garanta seu acesso para não perder nenhum lance desta oitava de final.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Estados Unidos da América x Bósnia e Herzegovina

3-4-2-1
Estados Unidos da América crest
Estados Unidos da América
EU
Formação
Bósnia e Herzegovina crest
Bósnia e Herzegovina
BIH
4-4-2
24M. Freese16A. Freeman3C. Richards13T. Ream5A. Robinson8W. McKennie10C. Pulisic4T. Adams17M. Tillman2S. Dest20F. Balogun1N. Vasilj5S. Kolasinac4T. Muharemovic7A. Dedic18N. Katic13I. Basic6B. Tahirovic20E. Bajraktarevic19K. Alajbegovic11E. Dzeko10E. Demirovic
Bósnia e Herzegovina crest
Bósnia e Herzegovina
BIH
3-4-2-1
Estados Unidos da América

Time titular

Bósnia e Herzegovina

Técnico

  • M. Pochettino
  • S. Barbarez

Lesões e suspensões

    Mauricio Pochettino deve escalar os EUA com Matt Freese no gol; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream e Antonee Robinson na defesa; Weston McKennie, Tyler Adams e Malik Tillman no meio; e Sergino Dest, Christian Pulisic e Folarin Balogun no ataque. Não há lesionados nem suspensos confirmados para a seleção americana neste momento.

    Do lado da Bósnia e Herzegovina, Sergej Barbarez tem como provável escalação: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Tarik Muharemovic, Nikola Katic e Sead Kolasinac na defesa; Kerim Alajbegovic, Ivan Basic, Benjamin Tahirovic e Esmir Bajraktarevic no meio; Edin Dzeko e Ermedin Demirovic no ataque. Nenhuma baixa por lesão ou suspensão foi confirmada pelo clube até o momento. Mais informações serão divulgadas próximo ao apito inicial.

    Jogadores machucados e suspensos

    Lesões e suspensões

    Lesões e suspensões

    • Nenhum jogador afastado


    Retrospecto recente

    Os EUA chegam a este jogo com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. A derrota mais recente foi por 3-2 para a Turquia na fase de grupos da Copa do Mundo, em 26 de junho. Antes disso, a seleção americana venceu a Austrália por 2-0 e goleou o Paraguai por 4-1. Nos amistosos pré-torneio, perdeu para a Alemanha por 2-1 e bateu o Senegal por 3-2. Ao todo, a equipe marcou 12 gols e sofreu nove nessas cinco partidas.

    A Bósnia e Herzegovina registrou uma vitória, três empates e uma derrota no mesmo período. O resultado mais recente foi a vitória por 3-1 sobre o Catar, em 24 de junho, que garantiu a classificação. A derrota mais pesada foi por 4-1 para a Suíça, na segunda rodada do grupo. Os Dragões empataram por 1-1 com Canadá e Panamá, além de um 0-0 com a Macedônia do Norte. No total, marcaram seis gols e sofreram sete.


    Últimos confrontos diretos

    O confronto mais recente entre as duas seleções aconteceu em 19 de dezembro de 2021, quando os EUA venceram a Bósnia e Herzegovina por 1-0 em amistoso. Antes disso, as equipes empataram sem gols em janeiro de 2018. O único outro encontro registrado foi em agosto de 2013, quando a Bósnia recebeu os americanos e perdeu por 4-3. No geral, os EUA lideram com duas vitórias e um empate, com cinco gols marcados contra três da Bósnia.


    Classificação

    Os EUA terminaram na primeira posição do Grupo D, enquanto a Bósnia e Herzegovina avançou em terceiro lugar no Grupo B.



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