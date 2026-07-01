



Copa do Mundo - Fase Final San Francisco Bay Area Stadium





Como assistir Estados Unidos da América x Bósnia e Herzegovina online - Canais de TV e transmissões ao vivo









EUA x Bósnia e Herzegovina será transmitido ao vivo no Brasil pelo Disney+ e pela Caze TV. Confira os canais disponíveis na tabela abaixo e garanta seu acesso para não perder nenhum lance desta oitava de final.





Notícias e prováveis escalações





Mauricio Pochettino deve escalar os EUA com Matt Freese no gol; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream e Antonee Robinson na defesa; Weston McKennie, Tyler Adams e Malik Tillman no meio; e Sergino Dest, Christian Pulisic e Folarin Balogun no ataque. Não há lesionados nem suspensos confirmados para a seleção americana neste momento.

Do lado da Bósnia e Herzegovina, Sergej Barbarez tem como provável escalação: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Tarik Muharemovic, Nikola Katic e Sead Kolasinac na defesa; Kerim Alajbegovic, Ivan Basic, Benjamin Tahirovic e Esmir Bajraktarevic no meio; Edin Dzeko e Ermedin Demirovic no ataque. Nenhuma baixa por lesão ou suspensão foi confirmada pelo clube até o momento. Mais informações serão divulgadas próximo ao apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões 15 C. Roldan

22 M. McKenzie Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

Os EUA chegam a este jogo com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. A derrota mais recente foi por 3-2 para a Turquia na fase de grupos da Copa do Mundo, em 26 de junho. Antes disso, a seleção americana venceu a Austrália por 2-0 e goleou o Paraguai por 4-1. Nos amistosos pré-torneio, perdeu para a Alemanha por 2-1 e bateu o Senegal por 3-2. Ao todo, a equipe marcou 12 gols e sofreu nove nessas cinco partidas.

A Bósnia e Herzegovina registrou uma vitória, três empates e uma derrota no mesmo período. O resultado mais recente foi a vitória por 3-1 sobre o Catar, em 24 de junho, que garantiu a classificação. A derrota mais pesada foi por 4-1 para a Suíça, na segunda rodada do grupo. Os Dragões empataram por 1-1 com Canadá e Panamá, além de um 0-0 com a Macedônia do Norte. No total, marcaram seis gols e sofreram sete.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as duas seleções aconteceu em 19 de dezembro de 2021, quando os EUA venceram a Bósnia e Herzegovina por 1-0 em amistoso. Antes disso, as equipes empataram sem gols em janeiro de 2018. O único outro encontro registrado foi em agosto de 2013, quando a Bósnia recebeu os americanos e perdeu por 4-3. No geral, os EUA lideram com duas vitórias e um empate, com cinco gols marcados contra três da Bósnia.





Classificação

Os EUA terminaram na primeira posição do Grupo D, enquanto a Bósnia e Herzegovina avançou em terceiro lugar no Grupo B.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.