



Copa do Mundo - Fase Final Seattle Stadium





Como assistir Estados Unidos da América x Bélgica online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre EUA e Bélgica será transmitido ao vivo pelo Disney+ e pela Caze TV. Confira abaixo os canais e os links para assistir ao vivo.





Notícias e prováveis escalações





Mauricio Pochettino tem o elenco americano à disposição sem baixas confirmadas por lesão ou suspensão. A provável escalação dos EUA conta com Matt Freese no gol; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream e Antonee Robinson na defesa; Malik Tillman, Tyler Adams e Weston McKennie no meio-campo; com Sergino Dest, Christian Pulisic e Folarin Balogun no setor ofensivo. A disponibilidade de Balogun foi confirmada após a FIFA suspender a punição decorrente do cartão vermelho recebido contra a Bósnia e Herzegovina.

Rudi Garcia também não registra desfalques por lesão ou suspensão para a Bélgica. A provável escalação dos Diabos Vermelhos tem Thibaut Courtois na meta; Brandon Mechele, Timothy Castagne, Arthur Theate e Maxim De Cuyper na linha defensiva; Hans Vanaken, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne e Leandro Trossard no meio; e Jérémy Doku e Charles De Ketelaere no ataque. Atualizações serão adicionadas caso surjam novidades próximas ao início da partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

Os EUA chegam ao confronto com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a vitória por 2-0 sobre a Bósnia e Herzegovina em 2 de julho, obtida com dez jogadores em campo. Antes disso, a equipe de Pochettino bateu o Paraguai por 4-1 e a Austrália por 2-0 na fase de grupos. As duas derrotas vieram diante de seleções europeias: 3-2 para a Turquia na Copa do Mundo e 2-1 para a Alemanha em amistoso. No total, os americanos marcaram 11 gols e sofreram seis nesse período.

A Bélgica não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos, com três vitórias e dois empates. A partida mais recente foi o triunfo por 3-2 sobre o Senegal em 1º de julho. Os Diabos Vermelhos também golearam a Nova Zelândia por 5-1 e a Tunísia por 5-0 em amistoso, enquanto empataram em 0-0 com o Irã e em 1-1 com o Egito. A equipe de Garcia somou 14 gols marcados e apenas quatro sofridos nesse recorte, mantendo uma sequência invicta.





Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as seleções aconteceu em 28 de março de 2026, em um amistoso no qual a Bélgica venceu os EUA por 5-2 em Atlanta. Antes disso, os dois países se enfrentaram nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014, com a Bélgica vencendo por 2-1 na prorrogação. Nos quatro jogos registrados no histórico disponível, a Bélgica venceu todos, marcando 12 gols contra cinco dos americanos.





Classificação

Na fase de grupos da Copa do Mundo 2026, os Estados Unidos terminaram na primeira colocação do Grupo D, enquanto a Bélgica encerrou a fase inicial no topo do Grupo G.









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