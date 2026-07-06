Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Copa do Mundo
team-logoEstados Unidos da América
Seattle Stadium
team-logoBélgica
Assista aqui! Disney+Assista aqui! Caze TV
GOAL-e

Estados Unidos da América x Bélgica: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Estados Unidos da América x Bélgica
Estados Unidos da América
Bélgica
Copa do Mundo

Saiba onde vai passar o jogo entre Estados Unidos da América e Bélgica, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir Estados Unidos da América x Bélgica online - Canais de TV e transmissões ao vivo


Disney+

Disney+

Assista aqui

Caze TV

Caze TV

Assista aqui


O jogo entre EUA e Bélgica será transmitido ao vivo pelo Disney+ e pela Caze TV. Confira abaixo os canais e os links para assistir ao vivo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Estados Unidos da América x Bélgica

4-3-3
Estados Unidos da América crest
Estados Unidos da América
EU
Formação
Bélgica crest
Bélgica
BÉL
4-2-3-1
24M. Freese16A. Freeman5A. Robinson3C. Richards13T. Ream17M. Tillman8W. McKennie4T. Adams10C. Pulisic20F. Balogun2S. Dest1T. Courtois4B. Mechele21T. Castagne3A. Theate5M. De Cuyper10L. Trossard8Y. Tielemans7K. De Bruyne20H. Vanaken11J. Doku17C. De Ketelaere
Bélgica crest
Bélgica
BÉL
4-3-3
Estados Unidos da América

Time titular

Bélgica

Técnico

  • M. Pochettino
  • R. Garcia

Mauricio Pochettino tem o elenco americano à disposição sem baixas confirmadas por lesão ou suspensão. A provável escalação dos EUA conta com Matt Freese no gol; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream e Antonee Robinson na defesa; Malik Tillman, Tyler Adams e Weston McKennie no meio-campo; com Sergino Dest, Christian Pulisic e Folarin Balogun no setor ofensivo. A disponibilidade de Balogun foi confirmada após a FIFA suspender a punição decorrente do cartão vermelho recebido contra a Bósnia e Herzegovina.

Rudi Garcia também não registra desfalques por lesão ou suspensão para a Bélgica. A provável escalação dos Diabos Vermelhos tem Thibaut Courtois na meta; Brandon Mechele, Timothy Castagne, Arthur Theate e Maxim De Cuyper na linha defensiva; Hans Vanaken, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne e Leandro Trossard no meio; e Jérémy Doku e Charles De Ketelaere no ataque. Atualizações serão adicionadas caso surjam novidades próximas ao início da partida.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

EU

EU - Sequência

ALE
D1-2
PAR
V4-1
AUS
V2-0
TUR
D3-2
BIH
V2-0
Gol marcado (sofrido)
11/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BÉL

BÉL - Sequência

TUN
V5-0
EGY
E1-1
IRA
E0-0
NZL
V1-5
SEN
V3-2
Gol marcado (sofrido)
14/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Os EUA chegam ao confronto com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a vitória por 2-0 sobre a Bósnia e Herzegovina em 2 de julho, obtida com dez jogadores em campo. Antes disso, a equipe de Pochettino bateu o Paraguai por 4-1 e a Austrália por 2-0 na fase de grupos. As duas derrotas vieram diante de seleções europeias: 3-2 para a Turquia na Copa do Mundo e 2-1 para a Alemanha em amistoso. No total, os americanos marcaram 11 gols e sofreram seis nesse período.

A Bélgica não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos, com três vitórias e dois empates. A partida mais recente foi o triunfo por 3-2 sobre o Senegal em 1º de julho. Os Diabos Vermelhos também golearam a Nova Zelândia por 5-1 e a Tunísia por 5-0 em amistoso, enquanto empataram em 0-0 com o Irã e em 1-1 com o Egito. A equipe de Garcia somou 14 gols marcados e apenas quatro sofridos nesse recorte, mantendo uma sequência invicta.


Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as seleções aconteceu em 28 de março de 2026, em um amistoso no qual a Bélgica venceu os EUA por 5-2 em Atlanta. Antes disso, os dois países se enfrentaram nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014, com a Bélgica vencendo por 2-1 na prorrogação. Nos quatro jogos registrados no histórico disponível, a Bélgica venceu todos, marcando 12 gols contra cinco dos americanos.


Classificação

Na fase de grupos da Copa do Mundo 2026, os Estados Unidos terminaram na primeira colocação do Grupo D, enquanto a Bélgica encerrou a fase inicial no topo do Grupo G.



Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google