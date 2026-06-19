



Copa do Mundo - D Seattle Stadium





Como assistir Estados Unidos da América x Austrália online - Canais de TV e transmissões ao vivo









No Brasil, a Caze TV transmite EUA x Austrália ao vivo. As opções de transmissão estão listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações





Mauricio Pochettino deve escalar Matt Freese no gol, com Antonee Robinson, Tim Ream, Chris Richards e Alex Freeman na linha defensiva. Malik Tillman, Weston McKennie e Tyler Adams formam o meio-campo projetado, enquanto Christian Pulisic atua no apoio a Folarin Balogun e Sergino Dest. A condição física de Pulisic foi o principal tema da semana, mas o jogador aparece no XI projetado. Não há lesionados ou suspensos listados para os americanos.

Tony Popovic deve apostar em Patrick Beach entre as traves, com Jordan Bos, Alessandro Circati, Cameron Burgess e Harry Souttar na defesa. Jacob Italiano, Aiden O'Neill e Connor Metcalfe compõem o meio, e Paul Okon-Engstler, Nestory Irankunda e Mohamed Toure lideram o ataque. A Austrália também não registra desfalques por lesão ou suspensão. Atualizações serão adicionadas conforme o horário do jogo se aproximar.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

Os Estados Unidos chegam com dois triunfos e três derrotas nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi a goleada de 4 a 1 sobre o Paraguai na estreia da Copa do Mundo, em 13 de junho. Antes disso, a seleção americana caiu por 2 a 1 diante da Alemanha em amistoso e havia vencido o Senegal por 3 a 2 na rodada anterior. No total, os americanos marcaram 10 gols e sofreram oito nessa sequência de cinco partidas.

A Austrália apresenta desempenho mais consistente no período, com três vitórias, um empate e uma derrota. Os Socceroos estrearam na Copa com triunfo por 2 a 0 sobre a Turquia, em 14 de junho, e antes disso empataram em 1 a 1 com a Suíça. Em março, golearam Curaçao por 5 a 1 e venceram Camarões por 1 a 0. A única derrota nesse recorte foi por 1 a 0 para o México. A equipe de Popovic manteve duas redes invioladas nessas cinco partidas.





Últimos confrontos diretos

EU Outros AUS 2 Vitórias 0 Empate 0 Estados Unidos da América 2 - 1 Austrália

Austrália 1 - 3 Estados Unidos da América 5 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 2/2 Ambos os times marcam 2/2

Os dois países se enfrentaram duas vezes no registro disponível, com vitória americana nas duas ocasiões. O duelo mais recente foi um amistoso em 15 de outubro de 2025, quando os Estados Unidos venceram por 2 a 1 em casa, em uma partida marcada pela intensidade física. Antes disso, a Austrália recebeu os americanos em junho de 2010 e perdeu por 3 a 1. Nos dois jogos somados, os Estados Unidos balançaram as redes cinco vezes e sofreram dois gols.





Classificação

No Grupo D da Copa do Mundo 2026, os Estados Unidos lideram a tabela, com a Austrália em segundo lugar antes desta segunda rodada de jogos.





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