



Copa do Mundo - Quartas de final Los Angeles Stadium





Como assistir Espanha x Bélgica online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Espanha e Bélgica pelas quartas de final da Copa do Mundo 2026 tem transmissão confirmada no Brasil. Veja abaixo os canais e plataformas onde você pode assistir ao vivo.





Notícias e prováveis escalações





A Espanha não registra desfalques confirmados para o confronto. O técnico Luis de la Fuente não divulgou o time titular e nenhuma escalação provável foi anunciada. Atualizações serão incluídas conforme novas informações forem disponibilizadas antes do apito inicial.

Na Bélgica, o cenário é mais preocupante. O técnico Rudi Garcia também não confirmou a escalação, mas a situação de Amadou Onana é o ponto central das atenções após o volante deixar o campo com aparente problema no joelho durante a vitória sobre os Estados Unidos. Nenhuma atualização oficial sobre sua disponibilidade foi divulgada até o momento. Mais informações serão acrescentadas conforme o jogo se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões 24 A. Onana





Retrospecto recente

A Espanha venceu quatro e empatou um dos últimos cinco jogos, todos pela Copa do Mundo 2026. O resultado mais recente foi a vitória por 1 a 0 sobre Portugal nas oitavas de final, com gol de Mikel Merino nos acréscimos. Antes disso, a equipe bateu a Áustria por 3 a 0 e a Arábia Saudita por 4 a 0, além de triunfar por 1 a 0 diante do Uruguai. O único ponto perdido foi o empate sem gols contra Cabo Verde na fase de grupos. No total, a Espanha marcou oito gols e não sofreu nenhum nesse período.

A Bélgica venceu três e empatou dois dos últimos cinco jogos, também todos no Mundial. A vitória mais recente foi a goleada de 4 a 1 sobre os Estados Unidos em Seattle, com De Ketelaere, Vanaken e Lukaku entre os autores dos gols. Antes disso, os Diabos Vermelhos superaram o Senegal por 3 a 2 e a Nova Zelândia por 5 a 1. Os empates contra Irã (0 a 0) e Egito (1 a 1) na fase de grupos completam o retrospecto. A equipe marcou 13 gols e sofreu quatro nesse intervalo.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as seleções no conjunto de dados disponível foi um amistoso em setembro de 2016, quando a Espanha venceu por 2 a 0 com a Bélgica como mandante. Antes disso, a Espanha aplicou 5 a 0 na Bélgica em uma eliminatória europeia em 2009, após uma vitória por 2 a 1 em Bruxelas em outubro de 2008. Considerando os cinco jogos listados, a Espanha venceu todos, com 11 gols marcados e apenas um sofrido.





Classificação

A Bélgica terminou em primeiro lugar no Grupo G da Copa do Mundo 2026. A Espanha liderou o Grupo H e avança para as quartas de final como a equipe de melhor campanha em sua chave.









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