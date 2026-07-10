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Espanha x Bélgica: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Espanha x Bélgica
Espanha
Bélgica
Copa do Mundo

Saiba onde vai passar o jogo entre Espanha e Bélgica, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir Espanha x Bélgica online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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O jogo entre Espanha e Bélgica pelas quartas de final da Copa do Mundo 2026 tem transmissão confirmada no Brasil. Veja abaixo os canais e plataformas onde você pode assistir ao vivo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Espanha x Bélgica

4-2-3-1
Espanha crest
Espanha
ESP
Formação
Bélgica crest
Bélgica
BÉL
4-2-3-1
23U. Simon14A. Laporte22P. Cubarsi12P. Porro24M. Cucurella10D. Olmo19L. Yamal15A. Baena16Rodri20Pedri21M. Oyarzabal1T. Courtois5M. De Cuyper4B. Mechele25N. Ngoy21T. Castagne8Y. Tielemans20H. Vanaken7K. De Bruyne11J. Doku10L. Trossard17C. De Ketelaere
Bélgica crest
Bélgica
BÉL
4-2-3-1
Espanha

Time titular

Bélgica

Técnico

  • L. de la Fuente
  • R. Garcia

Lesões e suspensões

    A Espanha não registra desfalques confirmados para o confronto. O técnico Luis de la Fuente não divulgou o time titular e nenhuma escalação provável foi anunciada. Atualizações serão incluídas conforme novas informações forem disponibilizadas antes do apito inicial.

    Na Bélgica, o cenário é mais preocupante. O técnico Rudi Garcia também não confirmou a escalação, mas a situação de Amadou Onana é o ponto central das atenções após o volante deixar o campo com aparente problema no joelho durante a vitória sobre os Estados Unidos. Nenhuma atualização oficial sobre sua disponibilidade foi divulgada até o momento. Mais informações serão acrescentadas conforme o jogo se aproxima.

    Jogadores machucados e suspensos

    Lesões e suspensões

    • Nenhum jogador afastado

    Lesões e suspensões


    Retrospecto recente

    ESP

    ESP - Sequência

    CPV
    E0-0
    KSA
    V4-0
    URU
    V0-1
    AUT
    V3-0
    POR
    V0-1
    Gol marcado (sofrido)
    9/0
    Jogos com mais de 2,5 gols
    2/5
    Ambas as equipes marcaram
    0/5
    BÉL

    BÉL - Sequência

    EGY
    E1-1
    IRA
    E0-0
    NZL
    V1-5
    SEN
    V3-2
    EU
    V1-4
    Gol marcado (sofrido)
    13/5
    Jogos com mais de 2,5 gols
    3/5
    Ambas as equipes marcaram
    4/5

    A Espanha venceu quatro e empatou um dos últimos cinco jogos, todos pela Copa do Mundo 2026. O resultado mais recente foi a vitória por 1 a 0 sobre Portugal nas oitavas de final, com gol de Mikel Merino nos acréscimos. Antes disso, a equipe bateu a Áustria por 3 a 0 e a Arábia Saudita por 4 a 0, além de triunfar por 1 a 0 diante do Uruguai. O único ponto perdido foi o empate sem gols contra Cabo Verde na fase de grupos. No total, a Espanha marcou oito gols e não sofreu nenhum nesse período.

    A Bélgica venceu três e empatou dois dos últimos cinco jogos, também todos no Mundial. A vitória mais recente foi a goleada de 4 a 1 sobre os Estados Unidos em Seattle, com De Ketelaere, Vanaken e Lukaku entre os autores dos gols. Antes disso, os Diabos Vermelhos superaram o Senegal por 3 a 2 e a Nova Zelândia por 5 a 1. Os empates contra Irã (0 a 0) e Egito (1 a 1) na fase de grupos completam o retrospecto. A equipe marcou 13 gols e sofreu quatro nesse intervalo.


    Últimos confrontos diretos

    ESP

    Outros

    BÉL

    5

    Vitórias

    0

    Empate

    0

    13

    Gols feitos

    1
    Jogos com mais de 2.5 gols
    2/5
    Ambos os times marcam
    1/5

    O confronto mais recente entre as seleções no conjunto de dados disponível foi um amistoso em setembro de 2016, quando a Espanha venceu por 2 a 0 com a Bélgica como mandante. Antes disso, a Espanha aplicou 5 a 0 na Bélgica em uma eliminatória europeia em 2009, após uma vitória por 2 a 1 em Bruxelas em outubro de 2008. Considerando os cinco jogos listados, a Espanha venceu todos, com 11 gols marcados e apenas um sofrido.


    Classificação

    A Bélgica terminou em primeiro lugar no Grupo G da Copa do Mundo 2026. A Espanha liderou o Grupo H e avança para as quartas de final como a equipe de melhor campanha em sua chave.



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