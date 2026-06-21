



Copa do Mundo - H Atlanta Stadium





Como assistir Espanha x Arábia Saudita online - Canais de TV e transmissões ao vivo









No Brasil, a partida entre Espanha e Arábia Saudita pela Copa do Mundo 2026 será transmitida pela Caze TV. Acesse a plataforma para acompanhar o jogo ao vivo.





Notícias e prováveis escalações





A Espanha é comandada por Luis de la Fuente, mas a comissão técnica não divulgou escalação provável, lesionados ou suspensos até o momento. O técnico manteve sigilo sobre o time que entrará em campo diante da Arábia Saudita, e as informações devem ser atualizadas conforme o jogo se aproximar.

Na Arábia Saudita, Georgios Donis também não confirmou a escalação e não há registros oficiais de baixas por lesão ou suspensão. Atualizações serão adicionadas à medida que a delegação divulgar novidades.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões 25 V. Munoz Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Espanha soma dois empates e duas vitórias nos últimos cinco jogos, com uma derrota que não consta no recorte. Na Copa do Mundo, ficou no 0 a 0 com Cabo Verde em 15 de junho. Antes disso, venceu o Peru por 3 a 1 e bateu a Sérvia por 3 a 0 em amistosos de março. Os empates com Iraque (1 a 1) e Egito (0 a 0) mostram uma equipe que oscila entre a solidez defensiva e a dificuldade em converter chances.

A Arábia Saudita chega com um aproveitamento irregular: uma vitória, dois empates e duas derrotas nos cinco jogos mais recentes. O ponto contra o Uruguai (1 a 1) na estreia do Mundial foi o resultado mais recente. A equipe perdeu para Equador (2 a 1) e Sérvia (2 a 1) em amistosos anteriores, mas venceu Porto Rico por 3 a 0 e empatou sem gols com o Senegal.





Últimos confrontos diretos

Os dois países se encontraram três vezes no histórico disponível, com domínio espanhol em todos os confrontos. O encontro mais recente foi um amistoso em setembro de 2012, quando a Espanha venceu por 5 a 0. Antes disso, em maio de 2010, outro amistoso terminou 3 a 2 para os espanhóis. O único duelo em Copa do Mundo aconteceu em junho de 2006, com vitória espanhola por 1 a 0.





Classificação

No Grupo H da Copa do Mundo 2026, a Arábia Saudita ocupa a segunda posição na tabela, enquanto a Espanha aparece em terceiro lugar.









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