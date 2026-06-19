Como assistir Escócia x Marrocos online - Canais de TV e transmissões ao vivo
No Brasil, a partida entre Escócia e Marrocos será transmitida pela Caze TV. Confira as opções de transmissão ao vivo disponíveis abaixo.
Notícias e prováveis escalações
Prováveis escalações de Escócia x Marrocos
Steve Clarke deve escalar a Escócia com Angus Gunn no gol, linha defensiva formada por Jack Hendry, Grant Hanley e Aaron Hickey, com Andrew Robertson na esquerda. O meio-campo projetado conta com Ben Gannon-Doak, John McGinn, Lewis Ferguson e Scott McTominay, enquanto Che Adams e Lawrence Shankland formam a dupla de ataque. Não há lesionados ou suspensos confirmados no elenco escocês até o momento.
Do lado marroquino, Mohamed Ouahbi deve manter a base que atuou contra o Brasil. Yassine Bounou segue no gol, com Noussair Mazraoui, Issa Diop, Chadi Riad e Achraf Hakimi na linha de quatro. O meio-campo projetado reúne Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi, Ayyoub Bouaddi e Brahim Diaz, com Neil El Aynaoui e Ismael Saibari mais avançados. Marrocos também não registra baixas por lesão ou suspensão confirmadas.
Retrospecto recente
A Escócia chega ao confronto com três vitórias, duas derrotas e seis gols marcados nos últimos cinco jogos. A equipe venceu o Haiti por 1 a 0 na estreia da Copa do Mundo e, antes do torneio, goleou a Bolívia por 4 a 0 em amistoso. As duas derrotas vieram contra Costa do Marfim (1 a 0) e Japão (1 a 0), ambas em março.
Marrocos acumula três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, com 13 gols marcados e apenas dois sofridos. Além do empate por 1 a 1 com o Brasil na abertura da Copa, os marroquinos também ficaram no 1 a 1 com a Noruega em amistoso. As vitórias incluem goleadas sobre Madagascar (4 a 0) e Burúndi (5 a 0), além de triunfo por 2 a 1 sobre o Paraguai.
Últimos confrontos diretos
Os dados de confrontos diretos entre Escócia e Marrocos não estão disponíveis no momento. As informações serão atualizadas conforme estiverem disponíveis.
Classificação
No Grupo C da Copa do Mundo 2026, Marrocos ocupa a primeira posição, enquanto a Escócia aparece em segundo lugar.
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