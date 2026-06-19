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Copa do Mundo
team-logoEscócia
Boston Stadium
team-logoMarrocos
Assista aqui! Caze TV
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Escócia x Marrocos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Escócia x Marrocos
Escócia
Marrocos
Copa do Mundo

Saiba onde vai passar o jogo entre Escócia e Marrocos, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Copa do Mundo - C
Boston Stadium


Como assistir Escócia x Marrocos online - Canais de TV e transmissões ao vivo


Caze TV

Caze TV

Assista aqui


No Brasil, a partida entre Escócia e Marrocos será transmitida pela Caze TV. Confira as opções de transmissão ao vivo disponíveis abaixo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Escócia x Marrocos

4-4-2
Escócia crest
Escócia
SCO
Formação
Marrocos crest
Marrocos
MAR
4-2-3-1
1A. Gunn13J. Hendry5G. Hanley2A. Hickey3A. Robertson17B. Gannon-Doak7J. McGinn19L. Ferguson4S. McTominay10C. Adams20L. Shankland1Y. Bounou3N. Mazraoui14I. Diop18C. Riad2A. Hakimi23B. El Khannouss8A. Ounahi6A. Bouaddi10B. Diaz24N. El Aynaoui11I. Saibari
Marrocos crest
Marrocos
MAR
4-4-2
Escócia

Time titular

Marrocos

Técnico

  • S. Clarke
  • M. Ouahbi

Steve Clarke deve escalar a Escócia com Angus Gunn no gol, linha defensiva formada por Jack Hendry, Grant Hanley e Aaron Hickey, com Andrew Robertson na esquerda. O meio-campo projetado conta com Ben Gannon-Doak, John McGinn, Lewis Ferguson e Scott McTominay, enquanto Che Adams e Lawrence Shankland formam a dupla de ataque. Não há lesionados ou suspensos confirmados no elenco escocês até o momento.

Do lado marroquino, Mohamed Ouahbi deve manter a base que atuou contra o Brasil. Yassine Bounou segue no gol, com Noussair Mazraoui, Issa Diop, Chadi Riad e Achraf Hakimi na linha de quatro. O meio-campo projetado reúne Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi, Ayyoub Bouaddi e Brahim Diaz, com Neil El Aynaoui e Ismael Saibari mais avançados. Marrocos também não registra baixas por lesão ou suspensão confirmadas.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

SCO
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

MAR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/3
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

A Escócia chega ao confronto com três vitórias, duas derrotas e seis gols marcados nos últimos cinco jogos. A equipe venceu o Haiti por 1 a 0 na estreia da Copa do Mundo e, antes do torneio, goleou a Bolívia por 4 a 0 em amistoso. As duas derrotas vieram contra Costa do Marfim (1 a 0) e Japão (1 a 0), ambas em março.

Marrocos acumula três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, com 13 gols marcados e apenas dois sofridos. Além do empate por 1 a 1 com o Brasil na abertura da Copa, os marroquinos também ficaram no 1 a 1 com a Noruega em amistoso. As vitórias incluem goleadas sobre Madagascar (4 a 0) e Burúndi (5 a 0), além de triunfo por 2 a 1 sobre o Paraguai.


Últimos confrontos diretos

Os dados de confrontos diretos entre Escócia e Marrocos não estão disponíveis no momento. As informações serão atualizadas conforme estiverem disponíveis.


Classificação

No Grupo C da Copa do Mundo 2026, Marrocos ocupa a primeira posição, enquanto a Escócia aparece em segundo lugar.



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