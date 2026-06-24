



Copa do Mundo - C Miami Stadium





Como assistir Escócia x Brasil online - Canais de TV e transmissões ao vivo









Escócia x Brasil tem transmissão confirmada no Brasil por televisão aberta e fechada, além de plataformas de streaming. Veja abaixo os canais e serviços disponíveis para acompanhar o jogo ao vivo.





Notícias e prováveis escalações





A Escócia não tem desfalques por lesão ou suspensão confirmados para o jogo. Steve Clarke deve escalar: Angus Gunn; Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson, Nathan Patterson; Scott McTominay, Ryan Christie, Lewis Ferguson, John McGinn; Ben Gannon-Doak e Che Adams.

O Brasil terá o desfalque de Raphinha, que sofreu lesão muscular e está fora da partida. Carlo Ancelotti deve utilizar: Alisson Becker; Marquinhos, Gabriel, Danilo, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Rayan; Vinicius Junior, Lucas Paquetá e Matheus Cunha. Informações sobre a participação de Neymar serão atualizadas conforme a confirmação da comissão técnica.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões 11 Raphinha





Retrospecto recente

A Escócia tem um aproveitamento irregular nos últimos cinco jogos, com três vitórias e duas derrotas. A equipe venceu o Haiti por 1 a 0 pela Copa do Mundo, mas caiu diante do Marrocos por 1 a 0 na rodada seguinte. Antes do torneio, a Escócia bateu a Bolívia por 4 a 0 e o Curaçao por 4 a 1 em amistosos, além de ter perdido para a Costa do Marfim por 1 a 0 em março.

O Brasil chega em grande momento, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A Seleção goleou o Panamá por 6 a 2 em amistoso e bateu o Haiti por 3 a 0 na estreia da Copa. O único tropeço foi o empate em 1 a 1 com o Marrocos. No total, o Brasil marcou 15 gols e sofreu 5 nas cinco partidas.





Últimos confrontos diretos

SCO Um BRA 0 0 Empate 1 Brasil 2 - 0 Escócia 0 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

O único confronto registrado entre as duas seleções nos últimos anos aconteceu em março de 2011, em amistoso, com vitória do Brasil por 2 a 0. O jogo desta quarta-feira será o primeiro encontro oficial entre Escócia e Brasil em uma Copa do Mundo.





Classificação

No Grupo C da Copa do Mundo 2026, o Brasil ocupa a primeira posição, enquanto a Escócia aparece em terceiro lugar na tabela.









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