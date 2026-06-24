Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Copa do Mundo
team-logoEscócia
Miami Stadium
team-logoBrasil
Assista aqui! Caze TVAssista aqui! SBT
GOAL-e

Escócia x Brasil: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Escócia x Brasil
Escócia
Brasil
Copa do Mundo

Saiba onde vai passar o jogo entre Escócia e Brasil, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


crest
Copa do Mundo - C
Miami Stadium


Como assistir Escócia x Brasil online - Canais de TV e transmissões ao vivo


Caze TV

Caze TV

Assista aqui

SBT

SBT

Assista aqui

Zapping

Zapping

Assista aqui

N Sports

N Sports

Assista aqui

Claro+

Claro+

Assista aqui

Sky+

Sky+

Assista aqui

Vivo Play

Vivo Play

Assista aqui


Escócia x Brasil tem transmissão confirmada no Brasil por televisão aberta e fechada, além de plataformas de streaming. Veja abaixo os canais e serviços disponíveis para acompanhar o jogo ao vivo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Escócia x Brasil

4-1-4-1
Escócia crest
Escócia
SCO
Formação
Brasil crest
Brasil
BRA
4-2-3-1
1A. Gunn5G. Hanley13J. Hendry3A. Robertson22N. Patterson4S. McTominay11R. Christie19L. Ferguson7J. McGinn17B. Gannon-Doak10C. Adams1A. Becker4Marquinhos3Gabriel13Danilo16D. Santos7Vinicius Junior20L. Paqueta26Rayan5Casemiro8B. Guimaraes9M. Cunha
Brasil crest
Brasil
BRA
4-1-4-1
Escócia

Time titular

Brasil

Técnico

  • S. Clarke
  • C. Ancelotti

Lesões e suspensões

    A Escócia não tem desfalques por lesão ou suspensão confirmados para o jogo. Steve Clarke deve escalar: Angus Gunn; Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson, Nathan Patterson; Scott McTominay, Ryan Christie, Lewis Ferguson, John McGinn; Ben Gannon-Doak e Che Adams.

    O Brasil terá o desfalque de Raphinha, que sofreu lesão muscular e está fora da partida. Carlo Ancelotti deve utilizar: Alisson Becker; Marquinhos, Gabriel, Danilo, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Rayan; Vinicius Junior, Lucas Paquetá e Matheus Cunha. Informações sobre a participação de Neymar serão atualizadas conforme a confirmação da comissão técnica.

    Jogadores machucados e suspensos

    Lesões e suspensões

    • Nenhum jogador afastado

    Lesões e suspensões


    Retrospecto recente

    SCO
    -Sequência

    Gols Feitos (Concedidos)
    9/3
    Jogos com mais de 2.5 gols
    2/5
    Ambos os times marcam
    1/5

    BRA
    -Sequência

    Gols Feitos (Concedidos)
    15/5
    Jogos com mais de 2.5 gols
    4/5
    Ambos os times marcam
    4/5

    A Escócia tem um aproveitamento irregular nos últimos cinco jogos, com três vitórias e duas derrotas. A equipe venceu o Haiti por 1 a 0 pela Copa do Mundo, mas caiu diante do Marrocos por 1 a 0 na rodada seguinte. Antes do torneio, a Escócia bateu a Bolívia por 4 a 0 e o Curaçao por 4 a 1 em amistosos, além de ter perdido para a Costa do Marfim por 1 a 0 em março.

    O Brasil chega em grande momento, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A Seleção goleou o Panamá por 6 a 2 em amistoso e bateu o Haiti por 3 a 0 na estreia da Copa. O único tropeço foi o empate em 1 a 1 com o Marrocos. No total, o Brasil marcou 15 gols e sofreu 5 nas cinco partidas.


    Últimos confrontos diretos

    SCO

    Um

    BRA

    0

    0

    Empate

    1

    0

    Gols feitos

    2
    Jogos com mais de 2.5 gols
    0/1
    Ambos os times marcam
    0/1

    O único confronto registrado entre as duas seleções nos últimos anos aconteceu em março de 2011, em amistoso, com vitória do Brasil por 2 a 0. O jogo desta quarta-feira será o primeiro encontro oficial entre Escócia e Brasil em uma Copa do Mundo.


    Classificação

    No Grupo C da Copa do Mundo 2026, o Brasil ocupa a primeira posição, enquanto a Escócia aparece em terceiro lugar na tabela.



    Como assistir de qualquer lugar com VPN

    Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

    Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN