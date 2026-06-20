



Copa do Mundo - E Kansas City Stadium





Como assistir Equador x Curaçao online - Canais de TV e transmissões ao vivo









Equador x Curaçao será transmitido ao vivo pela Caze TV no Brasil. As opções de canal e transmissão ao vivo estão listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações





Sebastian Beccacece deve escalar uma linha de quatro defensores com Willian Pacho e Piero Hincapie no centro, e Angelo Preciado e Joel Ordonez pelas laterais. Moises Caicedo e Alan Franco estão projetados no meio-campo, com Pedro Vite e John Yeboah pelas pontas. Gonzalo Plata e Enner Valencia devem formar o ataque. Nenhuma lesão ou suspensão está registrada para o Equador.

Do lado de Curaçao, Dick Advocaat deve começar com Eloy Room no gol e uma linha defensiva formada por Sherel Floranus, Armando Obispo, Deveron Fonville e Riechedly Bazoer. Livano Comenencia, Juninho Bacuna e Leandro Bacuna devem atuar no meio, com Sontje Hansen, Tahith Chong e Jurgen Locadia no ataque. Nenhuma lesão ou suspensão foi confirmada para a equipe visitante. Atualizações serão adicionadas caso haja novidades antes do apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Equador chega ao confronto com dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a derrota por 1 a 0 para a Costa do Marfim na estreia da Copa, em 14 de junho. Antes disso, La Tri venceu a Guatemala por 3 a 0 e a Arábia Saudita por 2 a 1 em amistosos de preparação. Em março, a equipe empatou em 1 a 1 com Países Baixos e Marrocos. Ao todo, o Equador marcou oito gols e sofreu quatro nesse período.

O retrospecto recente de Curaçao é difícil de encarar: apenas uma vitória em cinco partidas. O único triunfo foi o 4 a 0 sobre Aruba em amistoso no dia 7 de junho. Esse resultado ficou cercado por quatro derrotas, incluindo o 7 a 1 para a Alemanha na estreia do Mundial e o 4 a 1 para a Escócia. A Austrália venceu por 5 a 1 em março, e a China ganhou por 2 a 0 na mesma data FIFA. Curaçao marcou seis gols e sofreu 19 nessas cinco partidas.





Últimos confrontos diretos

Equador e Curaçao nunca se enfrentaram antes nos dados disponíveis. O confronto desta sexta-feira, 20 de junho de 2026, será o primeiro encontro entre as duas seleções em qualquer nível.





Classificação

No Grupo E, o Equador ocupa a terceira posição e Curaçao está em quarto antes desta partida.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.