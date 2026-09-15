Como assistir Elche x Real Madrid online - Canais de TV e transmissões ao vivo
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Prováveis escalações de Elche x Real Madrid
Time titular
Técnico
- M. Anselmi
- J. Mourinho
O Elche tem apenas uma baixa confirmada: Yago Santiago está fora por lesão. A provável escalação de Martin Anselmi tem Matías Dituro no gol; Federico Redondo, Víctor Chust, Buba Sangaré e Roy Revivo na defesa; Facundo Buonanotte, Tete Morente, Javi Morcillo e Gonzalo Villar no meio; e Germán Valera e Fer Niño no ataque.
No Real Madrid, Mourinho não poderá contar com Éder Militão, Rodrygo e Ferland Mendy, todos lesionados. O provável time titular conta com Thibaut Courtois na meta; Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella e Trent Alexander-Arnold na linha defensiva; Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham e Federico Valverde no meio-campo; além de Vinícius Júnior e Kylian Mbappé no ataque.
Retrospecto recente
O Elche chega ao confronto sem vencer nos últimos quatro jogos da La Liga, com um empate e três derrotas. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Athletic Bilbao, enquanto a derrota mais pesada foi o 5 a 0 sofrido diante do Barcelona. Nos cinco jogos considerados, o time marcou apenas seis gols e sofreu treze.
O Real Madrid, por sua vez, venceu três dos últimos cinco jogos em todas as competições, com uma derrota e uma vitória. A partida mais recente foi o triunfo por 4 a 1 sobre o Rayo Vallecano pela La Liga. O único tropeço nesse período foi a derrota por 1 a 0 para o Real Betis. No total, os merengues marcaram doze gols e sofreram quatro nesse intervalo.
Últimos confrontos diretos
Confrontos
O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2026, quando o Real Madrid venceu por 4 a 1 no Santiago Bernabéu pela La Liga. Nos últimos cinco encontros, o Real Madrid soma três vitórias, nenhuma derrota e dois empates — incluindo um 2 a 2 no Martínez Valero em novembro de 2025. O placar agregado nesses duelos é de 13 a 5 em favor do Real Madrid.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|5
|0
|0
|21
|4
|+17
|15
V
V
V
V
V
|2
|5
|4
|0
|1
|14
|4
|+10
|12
V
D
V
V
V
|3
|5
|4
|0
|1
|7
|6
|+1
|12
V
V
D
V
V
|4
|5
|3
|1
|1
|11
|5
|+6
|10
D
V
V
E
V
|5
|5
|3
|1
|1
|10
|6
|+4
|10
V
D
V
E
V
|6
|5
|3
|1
|1
|8
|6
|+2
|10
V
E
D
V
V
|7
|5
|2
|3
|0
|9
|6
|+3
|9
E
V
V
E
E
|8
|5
|2
|1
|2
|8
|5
|+3
|7
V
E
D
D
V
|9
|5
|2
|1
|2
|7
|6
|+1
|7
E
V
V
D
D
|10
|5
|2
|1
|2
|9
|9
|0
|7
V
D
V
D
E
|11
|5
|2
|1
|2
|5
|8
|-3
|7
D
D
V
V
E
|12
|6
|2
|1
|3
|6
|11
|-5
|7
D
V
E
V
D
|13
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
D
E
V
E
D
|14
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|5
E
E
D
V
D
|15
|6
|0
|4
|2
|3
|6
|-3
|4
E
E
E
D
D
|16
|5
|1
|1
|3
|8
|14
|-6
|4
D
V
D
E
D
|17
|5
|0
|3
|2
|2
|8
|-6
|3
E
E
D
E
D
|18
|5
|0
|2
|3
|7
|10
|-3
|2
D
D
D
E
E
|19
|5
|0
|2
|3
|6
|13
|-7
|2
E
D
D
D
E
|20
|5
|0
|1
|4
|1
|10
|-9
|1
D
D
D
D
E
Na La Liga, o Elche ocupa a 19ª posição, enquanto o Real Madrid está em 2º lugar na tabela.
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