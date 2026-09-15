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La Liga
team-logoElche
Estadio Martinez Valero
team-logoReal Madrid
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Elche x Real Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do La Liga

Elche x Real Madrid
Elche
Real Madrid
La Liga

Saiba onde vai passar o jogo entre Elche e Real Madrid, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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La Liga - Rodada 6
Estadio Martinez Valero

Como assistir Elche x Real Madrid online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Elche x Real Madrid

4-4-1-1
Elche crest
Elche
ELC
Formação
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
M. DituroM. DituroF. RedondoF. RedondoV. ChustV. ChustB. SangareB. Sangareteam-logoR. RevivoF. BuonanotteF. BuonanotteT. MorenteT. MorenteJ. MorcilloJ. MorcilloG. VillarG. VillarG. ValeraG. ValeraF. NinoF. NinoT. CourtoisT. CourtoisD. HuijsenD. HuijsenA. RuedigerA. RuedigerM. CucurellaM. CucurellaT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldB. SilvaB. SilvaA. GulerA. GulerJ. BellinghamJ. BellinghamF. ValverdeF. ValverdeVinicius JuniorVinicius JuniorK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-4-1-1
Elche

Time titular

Real Madrid

Técnico

  • M. Anselmi
  • J. Mourinho

O Elche tem apenas uma baixa confirmada: Yago Santiago está fora por lesão. A provável escalação de Martin Anselmi tem Matías Dituro no gol; Federico Redondo, Víctor Chust, Buba Sangaré e Roy Revivo na defesa; Facundo Buonanotte, Tete Morente, Javi Morcillo e Gonzalo Villar no meio; e Germán Valera e Fer Niño no ataque.

No Real Madrid, Mourinho não poderá contar com Éder Militão, Rodrygo e Ferland Mendy, todos lesionados. O provável time titular conta com Thibaut Courtois na meta; Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella e Trent Alexander-Arnold na linha defensiva; Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham e Federico Valverde no meio-campo; além de Vinícius Júnior e Kylian Mbappé no ataque.

Retrospecto recente

ELC

ELC - Sequência

COR
E1-1
BAR
D0-5
SAN
D3-2
RSO
D2-3
ATH
E1-1
Gol marcado (sofrido)
6/13
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
RMA

RMA - Sequência

RSO
V4-1
MAL
V4-0
BET
D1-0
INT
V2-1
RAY
V4-1
Gol marcado (sofrido)
14/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Elche chega ao confronto sem vencer nos últimos quatro jogos da La Liga, com um empate e três derrotas. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Athletic Bilbao, enquanto a derrota mais pesada foi o 5 a 0 sofrido diante do Barcelona. Nos cinco jogos considerados, o time marcou apenas seis gols e sofreu treze.

O Real Madrid, por sua vez, venceu três dos últimos cinco jogos em todas as competições, com uma derrota e uma vitória. A partida mais recente foi o triunfo por 4 a 1 sobre o Rayo Vallecano pela La Liga. O único tropeço nesse período foi a derrota por 1 a 0 para o Real Betis. No total, os merengues marcaram doze gols e sofreram quatro nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

ElcheEmpateReal Madrid
0
2
3
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Elche badge
Elche
ELC
1
FJ
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Elche badge
Elche
ELC
0
FJ
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Elche badge
Elche
ELC
2
FJ
5Gols marcados15
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2026, quando o Real Madrid venceu por 4 a 1 no Santiago Bernabéu pela La Liga. Nos últimos cinco encontros, o Real Madrid soma três vitórias, nenhuma derrota e dois empates — incluindo um 2 a 2 no Martínez Valero em novembro de 2025. O placar agregado nesses duelos é de 13 a 5 em favor do Real Madrid.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
5500214+1715
V
V
V
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
5401144+1012
V
D
V
V
V
3
BétisBétisBET
540176+112
V
V
D
V
V
4
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
5311115+610
D
V
V
E
V
5
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
5311106+410
V
D
V
E
V
6
SevillaSevillaSEV
531186+210
V
E
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
523096+39
E
V
V
E
E
8
EspanyolEspanyolESP
521285+37
V
E
D
D
V
9
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
521276+17
E
V
V
D
D
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
52129907
V
D
V
D
E
11
OsasunaOsasunaOSA
521258-37
D
D
V
V
E
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
D
V
E
V
D
13
LevanteLevanteLEV
512279-25
D
E
V
E
D
14
GetafeGetafeGET
512236-35
E
E
D
V
D
15
Celta de VigoCelta de VigoCEL
604236-34
E
E
E
D
D
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
5113814-64
D
V
D
E
D
17
MalagaMalagaMAL
503228-63
E
E
D
E
D
18
VillarrealVillarrealVIL
5023710-32
D
D
D
E
E
19
ElcheElcheELC
5023613-72
E
D
D
D
E
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
D
D
D
D
E
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na La Liga, o Elche ocupa a 19ª posição, enquanto o Real Madrid está em 2º lugar na tabela.

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