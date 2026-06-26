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Como assistir Egito x República Islâmica do Irã online - Canais de TV e transmissões ao vivo









Egito x Irã tem transmissão confirmada no Brasil. Confira abaixo os canais e serviços de streaming disponíveis para assistir ao jogo ao vivo.





Notícias e prováveis escalações





Hossam Hassan deve escalar o Egito com Mostafa Ahmed Shobeir no gol, uma linha defensiva formada por Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ahmed Abou El Fotouh e Rami Rabia, e Mohamed Salah, Mohanad Lasheen, Marwan Ateya, Emam Ashour e Mostafa Ziko no meio-campo e nas pontas, com Omar Marmoush como centroavante. Hossam Abdelmaguid está relacionado como lesionado, mas não há suspensões para os Faraós.

Do lado iraniano, Amir Ghalenoei deve manter Alireza Beiranvand no gol, com Ehsan Haji Safi, Ramin Rezaeian, Hossein Kanaani e Shoja Khalilzadeh na defesa. Ali Nemati, Saeid Ezatolahi e Alireza Jahanbakhsh atuam no meio, com Saman Ghoddos e Mohammad Mohebi dando suporte ao atacante Mehdi Taremi. Não há lesões ou suspensões confirmadas para o Team Melli, mas informações adicionais serão acrescentadas conforme se aproxima o apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões 4 H. Abdelmaguid Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Egito chega ao duelo com dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia em 22 de junho, a primeira da história do país em Copas do Mundo. Antes disso, os Faraós empataram por 1 a 1 com a Bélgica na estreia do torneio e perderam por 2 a 1 para o Brasil em amistoso. Completam a série uma vitória por 1 a 0 sobre a Rússia e um empate sem gols com a Espanha, com seis gols marcados e quatro sofridos nesses cinco jogos.

O Irã chega invicto nos últimos cinco compromissos, com dois triunfos e três empates. O resultado mais recente foi o empate sem gols com a Bélgica em 21 de junho, precedido pelo empate por 2 a 2 com a Nova Zelândia na estreia do Mundial em 16 de junho. Nos amistosos pré-torneio, o Team Melli venceu o Mali por 2 a 0, a Gâmbia por 3 a 1 e a Costa Rica por 5 a 0, somando sete gols marcados e três sofridos na série. Vale notar que a seleção iraniana ainda não balançou as redes em duas partidas de Copa do Mundo.





Últimos confrontos diretos

Não há dados disponíveis sobre os últimos cinco confrontos diretos entre Egito e Irã. Os registros históricos oficiais desta partida serão atualizados quando as informações estiverem disponíveis.





Classificação

No Grupo G, o Egito ocupa a primeira posição, enquanto o Irã está em segundo lugar antes da rodada final.









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