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Dínamo de Zagreb x NEC Nijmegen: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga Europa

Dínamo de Zagreb x NEC Nijmegen
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Dínamo de Zagreb x NEC Nijmegen

Técnico

  • M. Kovacevic

O técnico Mario Kovacevic não tem confirmação de escalação para o Dínamo de Zagreb, e não há registros de desfalques por lesão ou suspensão no momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário do jogo.

No NEC Nijmegen, Dick Schreuder também não divulgou a equipe provável. Não há dados disponíveis sobre lesionados ou suspensos para esta partida. Atualizações serão adicionadas quando disponíveis.

Retrospecto recente

DZG

DZG - Sequência

NKL
V3-2
VUK
V0-4
HAS
D2-1
AND
V1-0
SLA
V1-5
Gol marcado (sofrido)
14/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
NEC

NEC - Sequência

JUV
D5-0
GAE
E1-1
AJX
E1-1
LES
E1-1
SIT
E2-2
Gol marcado (sofrido)
5/10
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Dínamo de Zagreb soma quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe croata venceu o Anderlecht por 1 a 0 na Liga Europa e aplicou 5 a 1 no Slaven pelo campeonato nacional, além de ter goleado o Vukovar 91 por 4 a 0 na Copa. O único tropeço nesse período foi a derrota por 2 a 1 para o Hajduk Split. No total, o Dínamo marcou 13 gols e sofreu 10 nessas cinco partidas.

O NEC Nijmegen não venceu nenhuma das últimas cinco partidas, com quatro empates e uma derrota. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Fortuna Sittard na Eredivisie, enquanto a derrota mais expressiva foi o 5 a 0 sofrido diante da Juventus na Liga Europa. Os holandeses marcaram cinco gols e sofreram 11 nesse período, sem nenhuma vitória registrada.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Dínamo de ZagrebEmpateNEC Nijmegen
1
0
0
Liga Europa
Dínamo de Zagreb badge
Dínamo de Zagreb
DZG
3
NEC Nijmegen badge
NEC Nijmegen
NEC
2
FJ
3Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols1/1
Ambas as equipes marcaram1/1

O único confronto registrado entre as duas equipes aconteceu em 23 de outubro de 2008, pela Liga Europa, com vitória do Dínamo de Zagreb por 3 a 2 jogando em casa. Não há outros dados de confrontos diretos disponíveis além desse registro.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
OmoniaOmoniaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvárosFerencvárosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
OlympiacosOlympiacosOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
E
V
12
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
211041+34
E
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
E
14
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
211010+14
V
E
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
MilanMilanMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
E
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
E
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
E
24
Levski SofiaLevski SofiaLES
201112-11
E
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
E
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
E
D
28
Celta de VigoCelta de VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
200215-40
D
D
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznańLech PoznańLCH
200208-80
D
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da Liga Europa, o Dínamo de Zagreb ocupa a 14ª posição, dentro da zona de classificação para a próxima fase, enquanto o NEC Nijmegen está em 27º, fora dos lugares que garantem continuidade na competição. O resultado desta partida pode ser decisivo para as ambições europeias dos holandeses.

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