Liga Europa - Rodada 3 22 de out. de 2026 - 12:45 Stadion Maksimir

Como assistir Dínamo de Zagreb x NEC Nijmegen online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Mario Kovacevic não tem confirmação de escalação para o Dínamo de Zagreb, e não há registros de desfalques por lesão ou suspensão no momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário do jogo.

No NEC Nijmegen, Dick Schreuder também não divulgou a equipe provável. Não há dados disponíveis sobre lesionados ou suspensos para esta partida. Atualizações serão adicionadas quando disponíveis.

Retrospecto recente

O Dínamo de Zagreb soma quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe croata venceu o Anderlecht por 1 a 0 na Liga Europa e aplicou 5 a 1 no Slaven pelo campeonato nacional, além de ter goleado o Vukovar 91 por 4 a 0 na Copa. O único tropeço nesse período foi a derrota por 2 a 1 para o Hajduk Split. No total, o Dínamo marcou 13 gols e sofreu 10 nessas cinco partidas.

O NEC Nijmegen não venceu nenhuma das últimas cinco partidas, com quatro empates e uma derrota. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Fortuna Sittard na Eredivisie, enquanto a derrota mais expressiva foi o 5 a 0 sofrido diante da Juventus na Liga Europa. Os holandeses marcaram cinco gols e sofreram 11 nesse período, sem nenhuma vitória registrada.

Últimos confrontos diretos

O único confronto registrado entre as duas equipes aconteceu em 23 de outubro de 2008, pela Liga Europa, com vitória do Dínamo de Zagreb por 3 a 2 jogando em casa. Não há outros dados de confrontos diretos disponíveis além desse registro.

Classificação

Na tabela da Liga Europa, o Dínamo de Zagreb ocupa a 14ª posição, dentro da zona de classificação para a próxima fase, enquanto o NEC Nijmegen está em 27º, fora dos lugares que garantem continuidade na competição. O resultado desta partida pode ser decisivo para as ambições europeias dos holandeses.

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