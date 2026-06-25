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Curaçao x Cote D'Ivoire: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Curaçao x Cote D'Ivoire
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Cote D'Ivoire
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Saiba onde vai passar o jogo entre Curaçao e Cote D'Ivoire, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Como assistir Curaçao x Cote D'Ivoire online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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No Brasil, a partida entre Curaçao e Costa do Marfim tem transmissão confirmada pela Caze TV. Acesse a plataforma pelo link disponível abaixo para assistir ao jogo ao vivo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Curaçao x Cote D'Ivoire

5-4-1
Curaçao crest
Curaçao
CUW
Formação
Cote D'Ivoire crest
Cote D'Ivoire
CDM
4-3-3
1E. Room24D. Fonville20J. Brenet18A. Obispo5S. Floranus3J. Gaari8L. Comenencia21T. Chong10L. Bacuna7J. Bacuna9J. Locadia1Y. Fofana7O. Kossounou17G. Doue3G. Konan20E. Agbadou26C. Inao Oulai8F. Kessie18I. Sangare11Y. Diomande15A. Diallo9A. Bonny
Cote D'Ivoire crest
Cote D'Ivoire
CDM
5-4-1
Curaçao

Time titular

Cote D'Ivoire

Técnico

  • D. Advocaat
  • E. Fae

Lesões e suspensões

    Dick Advocaat tem o elenco completo à disposição para o duelo decisivo. Sem lesionados nem suspensos registrados, o treinador holandês deve manter a mesma espinha dorsal que segurou o Equador no empate da rodada anterior. O provável XI de Curaçao tem: Eloy Room; Deveron Fonville, Joshua Brenet, Armando Obispo, Sherel Floranus, Jurien Gaari; Livano Comenencia, Tahith Chong, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Jurgen Locadia.

    Já Emerse Faé terá um desfalque confirmado: o lateral-direito Wilfried Singo, do Galatasaray, está fora do jogo por lesão. Sem suspensões listadas, o treinador deve promover ajustes na defesa para cobrir a ausência do jogador. O provável XI da Costa do Marfim é: Yahia Fofana; Odilon Kossounou, Guela Doue, Ghislain Konan, Emmanuel Agbadou, Christ Oulai; Franck Kessie, Ibrahim Sangaré, Yan Diomande; Amad Diallo, Ange-Yoan Bonny. Atualizações poderão ser feitas conforme o jogo se aproxima.

    Jogadores machucados e suspensos

    Lesões e suspensões

    • Nenhum jogador afastado

    Lesões e suspensões


    Retrospecto recente

    CUW
    -Sequência

    Gols Feitos (Concedidos)
    7/16
    Jogos com mais de 2.5 gols
    4/5
    Ambos os times marcam
    3/5

    CDM
    -Sequência

    Gols Feitos (Concedidos)
    9/3
    Jogos com mais de 2.5 gols
    3/5
    Ambos os times marcam
    2/5

    Curaçao chega ao confronto com um retrospecto recente bastante difícil: apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. O triunfo foi um amistoso por 4 a 0 contra Aruba em 7 de junho. Na Copa do Mundo, a seleção caribenha perdeu por 7 a 1 para a Alemanha na estreia, antes de arrancar o empate sem gols com o Equador em 21 de junho. Antes do torneio, a equipe também foi derrotada por 4 a 1 pela Escócia e por 5 a 1 pela Austrália. Nos cinco jogos, Curaçao marcou cinco gols e sofreu 18.

    A Costa do Marfim apresenta um desempenho bem mais sólido. Nos últimos cinco jogos, a seleção acumula quatro vitórias e uma derrota. O resultado mais recente foi a derrota por 2 a 1 para a Alemanha em 20 de junho, com gol sofrido nos acréscimos. Antes disso, os Elefantes venceram o Equador por 1 a 0 na estreia da Copa, bateram a França por 2 a 1 em amistoso, superaram a Escócia por 1 a 0 e golearam a República da Coreia por 4 a 0 em março. No total desses cinco jogos, a Costa do Marfim marcou nove gols e sofreu seis.


    Últimos confrontos diretos

    Não há registros de confrontos anteriores entre Curaçao e Costa do Marfim nos dados disponíveis. O duelo de 25 de junho de 2026 no Philadelphia Stadium representa o primeiro encontro entre as duas seleções na história da Copa do Mundo.


    Classificação

    No Grupo E, a Costa do Marfim ocupa a segunda posição, enquanto Curaçao está em quarto lugar na tabela antes desta rodada decisiva.



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