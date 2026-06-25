



Copa do Mundo - E Philadelphia Stadium





Como assistir Curaçao x Cote D'Ivoire online - Canais de TV e transmissões ao vivo









No Brasil, a partida entre Curaçao e Costa do Marfim tem transmissão confirmada pela Caze TV. Acesse a plataforma pelo link disponível abaixo para assistir ao jogo ao vivo.





Notícias e prováveis escalações





Dick Advocaat tem o elenco completo à disposição para o duelo decisivo. Sem lesionados nem suspensos registrados, o treinador holandês deve manter a mesma espinha dorsal que segurou o Equador no empate da rodada anterior. O provável XI de Curaçao tem: Eloy Room; Deveron Fonville, Joshua Brenet, Armando Obispo, Sherel Floranus, Jurien Gaari; Livano Comenencia, Tahith Chong, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Jurgen Locadia.

Já Emerse Faé terá um desfalque confirmado: o lateral-direito Wilfried Singo, do Galatasaray, está fora do jogo por lesão. Sem suspensões listadas, o treinador deve promover ajustes na defesa para cobrir a ausência do jogador. O provável XI da Costa do Marfim é: Yahia Fofana; Odilon Kossounou, Guela Doue, Ghislain Konan, Emmanuel Agbadou, Christ Oulai; Franck Kessie, Ibrahim Sangaré, Yan Diomande; Amad Diallo, Ange-Yoan Bonny. Atualizações poderão ser feitas conforme o jogo se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões 5 W. Singo





Retrospecto recente

Curaçao chega ao confronto com um retrospecto recente bastante difícil: apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. O triunfo foi um amistoso por 4 a 0 contra Aruba em 7 de junho. Na Copa do Mundo, a seleção caribenha perdeu por 7 a 1 para a Alemanha na estreia, antes de arrancar o empate sem gols com o Equador em 21 de junho. Antes do torneio, a equipe também foi derrotada por 4 a 1 pela Escócia e por 5 a 1 pela Austrália. Nos cinco jogos, Curaçao marcou cinco gols e sofreu 18.

A Costa do Marfim apresenta um desempenho bem mais sólido. Nos últimos cinco jogos, a seleção acumula quatro vitórias e uma derrota. O resultado mais recente foi a derrota por 2 a 1 para a Alemanha em 20 de junho, com gol sofrido nos acréscimos. Antes disso, os Elefantes venceram o Equador por 1 a 0 na estreia da Copa, bateram a França por 2 a 1 em amistoso, superaram a Escócia por 1 a 0 e golearam a República da Coreia por 4 a 0 em março. No total desses cinco jogos, a Costa do Marfim marcou nove gols e sofreu seis.





Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Curaçao e Costa do Marfim nos dados disponíveis. O duelo de 25 de junho de 2026 no Philadelphia Stadium representa o primeiro encontro entre as duas seleções na história da Copa do Mundo.





Classificação

No Grupo E, a Costa do Marfim ocupa a segunda posição, enquanto Curaçao está em quarto lugar na tabela antes desta rodada decisiva.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.