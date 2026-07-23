Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Série B
team-logoCuiabá
team-logoAtlético-GO
Assista aqui! Disney+
GOAL-e

Traduzido por

Cuiabá x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Cuiabá x Atlético-GO
Cuiabá
Atlético-GO
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Cuiabá e Atlético-GO, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir Cuiabá x Atlético-GO online - Canais de TV e transmissões ao vivo


Disney+

Disney+

Assista aqui


O jogo entre Cuiabá e Atlético-GO pela Série B será transmitido ao vivo pelo Disney+. Veja abaixo as opções de transmissão disponíveis para acompanhar a partida em tempo real.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Cuiabá x Atlético-GO

Cuiabá crest
Cuiabá
CUI
Formação
Atlético-GO crest
Atlético-GO
ATG
Atlético-GO crest
Atlético-GO
ATG

Técnico

  • E. Barros

O Cuiabá é treinado por Eduardo Barros, mas a comissão técnica não divulgou informações sobre desfalques, suspensões ou escalação provável para este confronto. Mais detalhes devem ser acrescentados conforme a partida se aproximar.

No Atlético-GO, o técnico Renan também não teve dados de baixas ou relacionados divulgados até o momento. A escalação provável segue sem confirmação oficial, e as atualizações serão incluídas quando disponíveis.


Retrospecto recente

CUI

CUI - Sequência

AVF
D1-0
LON
E2-2
AMM
V1-0
SAB
E2-2
JUV
D2-0
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ATG

ATG - Sequência

SPO
E1-1
PON
V2-0
NOV
D3-0
FOR
V1-0
ATH
E0-0
Gol marcado (sofrido)
4/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Cuiabá registra dois empates, uma vitória e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Série B. A equipe venceu o América-MG por 1 a 0, mas perdeu para o Juventude por 2 a 0 no compromisso mais recente. Ao longo dessas cinco partidas, o time marcou seis gols e sofreu seis, mostrando dificuldade em manter resultados consistentes.

O Atlético-GO apresenta desempenho mais estável no mesmo período, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. O triunfo mais recente foi sobre o Fortaleza por 1 a 0, enquanto a única derrota veio diante do Novorizontino por 3 a 0. O Dragão marcou quatro gols e sofreu quatro nos últimos cinco jogos da Série B.


Últimos confrontos diretos

CUI

Outros

ATG

0

5

Empates

0

4

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
3/5

O confronto mais recente entre os clubes aconteceu em agosto de 2025, pela Série B, com empate por 2 a 2 no estádio do Cuiabá. Nos cinco últimos encontros entre as equipes, nenhum time saiu vitorioso: foram quatro empates e apenas um resultado indefinido, com os placares de 1 a 1 e 0 a 0 se repetindo nas edições do Brasileirão de 2024 e em partida de 2022.


Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
1911622312+1139
V
V
V
V
V
2
Operário-PROperário-PROPF
1910542722+535
V
E
V
V
V
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
1910452722+534
V
D
D
V
D
4
JuventudeJuventudeJUV
18954198+1132
V
V
E
V
V
5
FortalezaFortalezaFOR
199462219+331
D
V
D
V
V
6
NovorizontinoNovorizontinoNOV
198652818+1030
D
D
D
V
V
7
GoiásGoiásGOI
198562125-429
E
V
E
V
V
8
SportSportSPO
1961032418+628
E
E
E
D
D
9
São BernardoSão BernardoSAB
187652417+727
E
E
D
D
D
10
CRBCRBCRB
197572932-326
V
V
E
D
V
11
Atlético-GOAtlético-GOATG
186751919025
E
V
D
V
E
12
NáuticoNáuticoNAU
197392424024
V
D
D
E
D
13
CuiabáCuiabáCUI
185941413+124
D
E
V
E
D
14
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
185941616024
E
E
D
V
D
15
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
185672018+221
E
E
V
D
V
16
LondrinaLondrinaLON
195592627-120
D
E
E
V
E
17
AvaíAvaíAVF
195592126-520
V
E
V
D
D
18
CearáCearáCEA
194781622-619
D
E
E
D
D
19
Ponte PretaPonte PretaPON
1922151438-248
D
D
D
D
D
20
América-MGAmérica-MGAMM
1915131331-188
D
E
E
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Atlético-GO ocupa a 11ª posição, enquanto o Cuiabá aparece na 13ª colocação.



Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google