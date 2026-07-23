







Como assistir Cuiabá x Atlético-GO online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Cuiabá e Atlético-GO pela Série B será transmitido ao vivo pelo Disney+. Veja abaixo as opções de transmissão disponíveis para acompanhar a partida em tempo real.





Notícias e prováveis escalações





O Cuiabá é treinado por Eduardo Barros, mas a comissão técnica não divulgou informações sobre desfalques, suspensões ou escalação provável para este confronto. Mais detalhes devem ser acrescentados conforme a partida se aproximar.

No Atlético-GO, o técnico Renan também não teve dados de baixas ou relacionados divulgados até o momento. A escalação provável segue sem confirmação oficial, e as atualizações serão incluídas quando disponíveis.





Retrospecto recente

O Cuiabá registra dois empates, uma vitória e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Série B. A equipe venceu o América-MG por 1 a 0, mas perdeu para o Juventude por 2 a 0 no compromisso mais recente. Ao longo dessas cinco partidas, o time marcou seis gols e sofreu seis, mostrando dificuldade em manter resultados consistentes.

O Atlético-GO apresenta desempenho mais estável no mesmo período, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. O triunfo mais recente foi sobre o Fortaleza por 1 a 0, enquanto a única derrota veio diante do Novorizontino por 3 a 0. O Dragão marcou quatro gols e sofreu quatro nos últimos cinco jogos da Série B.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os clubes aconteceu em agosto de 2025, pela Série B, com empate por 2 a 2 no estádio do Cuiabá. Nos cinco últimos encontros entre as equipes, nenhum time saiu vitorioso: foram quatro empates e apenas um resultado indefinido, com os placares de 1 a 1 e 0 a 0 se repetindo nas edições do Brasileirão de 2024 e em partida de 2022.





Classificação

Na tabela da Série B, o Atlético-GO ocupa a 11ª posição, enquanto o Cuiabá aparece na 13ª colocação.









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