



Premier League - Premier League Selhurst Park





Como assistir Crystal Palace x Arsenal online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Crystal Palace e Arsenal tem transmissão confirmada para o Brasil. Veja abaixo onde assistir ao vivo e como fazer o streaming da partida.





Notícias e prováveis escalações





No Crystal Palace, Oliver Glasner não poderá contar com Cheick Oumar Doucouré, Chris Richards e Edward Nketiah, todos relacionados entre os lesionados. Sem suspensões a lamentar, o treinador austríaco deve escalar Dean Henderson no gol, com uma linha defensiva composta por Chadi Riad, Maxence Lacroix e Jaydee Canvot. O meio-campo projetado conta com Will Hughes, Yeremy Pino, Daniel Munoz, Brennan Johnson, Justin Devenny e Jefferson Lerma, com Joergen Strand Larsen como referência ofensiva.

No Arsenal, Mikel Arteta também enfrenta problemas na defesa: Jurrien Timber e Ben White seguem fora por lesão. Sem suspensões, o provável time dos Gunners tem David Raya na meta, com Cristhian Mosquera e Piero Hincapie nas laterais e Gabriel no centro da defesa ao lado de Christian Noergaard. Max Dowman, Eberechi Eze, Martin Zubimendi, Noni Madueke e Gabriel Martinelli completam o meio e o ataque, com Viktor Gyoekeres como centroavante. Atualizações serão adicionadas conforme necessário antes do apito inicial.





Retrospecto recente

O Crystal Palace chega ao jogo sem embalo. Nos últimos cinco jogos, o time de Glasner somou apenas uma vitória, dois empates e duas derrotas. A campanha recente inclui um triunfo sobre o Shakhtar Donetsk na Conference League por 2 a 1, mas também duas goleadas sofridas: 3 a 0 para o Manchester City e 3 a 0 para o Bournemouth. Os dois empates, ambos por 2 a 2, foram contra Brentford e Everton. No total, o Palace marcou oito gols e sofreu dez nesse período, reflexo de uma equipe que ataca mas não consegue segurar o resultado.

O Arsenal, por sua vez, atravessa uma fase sólida. Quatro vitórias e apenas um empate nos últimos cinco jogos traduzem a consistência dos Gunners, que não perderam nenhuma partida recente. O time bateu o Burnley por 1 a 0 na última rodada da Premier League e foi eficiente também na Europa, eliminando o Atlético de Madrid com vitória por 1 a 0 após empate em 1 a 1 no jogo de ida da Liga dos Campeões. A goleada por 3 a 0 sobre o Fulham completa o quadro de uma equipe que marcou seis gols e sofreu apenas um nos últimos cinco confrontos.





Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre os dois clubes pende claramente para o Arsenal. Nos últimos cinco encontros, os Gunners venceram três vezes, empataram uma e perderam uma, com o Crystal Palace saindo derrotado na maioria dos confrontos diretos. O duelo mais recente aconteceu no Emirates Stadium pela Carabao Cup em dezembro de 2025, terminando em 1 a 1. Antes disso, o Arsenal havia vencido o Palace por 1 a 0 pela Premier League em outubro de 2025 e aplicado uma goleada de 5 a 1 no Selhurst Park em dezembro de 2024, resultado que resume bem a diferença de nível entre as equipes neste ciclo.





Classificação

Na tabela da Premier League, o Arsenal lidera a competição enquanto o Crystal Palace aparece na 15ª colocação, o que ilustra o abismo entre as duas equipes nesta temporada.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.