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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Cruzeiro x São Paulo

Técnico

  • A. Jorge

Artur Jorge ainda não confirmou o time titular do Cruzeiro, e não há informações sobre desfalques por lesão ou suspensão no momento. Atualizações devem ser divulgadas conforme a partida se aproxima.

No São Paulo, Dorival Junior também mantém sigilo sobre a escalação. Não há dados disponíveis sobre lesionados ou suspensos na delegação tricolor. Mais informações serão confirmadas na véspera do jogo.

Retrospecto recente

CRU

CRU - Sequência

VAS
D3-1
CAM
D2-1
APR
V3-1
SAN
D2-1
VIT
V1-3
Gol marcado (sofrido)
9/9
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
SAP

SAP - Sequência

BOC
D1-0
SEP
D2-0
BOC
E1-1
INT
V1-0
SAN
D1-2
Gol marcado (sofrido)
3/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Cruzeiro soma dois triunfos, nenhum empate e três derrotas nas últimas cinco partidas entre todas as competições. A vitória mais recente veio contra o Vitória, com placar de 3 a 1 pelo Brasileirão, e a equipe também bateu o Athletico Paranaense por 3 a 1. As derrotas foram para Santos, Atlético-MG e Vasco, com o time marcando sete gols e sofrendo sete no período.

O São Paulo tem campanha de uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O triunfo mais recente foi sobre o Internacional, por 1 a 0 no Brasileirão, enquanto o empate aconteceu diante do Boca Juniors na Copa Sul-Americana. O time balançou a rede três vezes e foi vazado cinco vezes nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

CruzeiroEmpateSão Paulo
1
2
2
Brasileirão
São Paulo badge
São Paulo
SAP
4
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
1
FJ
Brasileirão
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
1
São Paulo badge
São Paulo
SAP
0
FJ
Brasileirão
São Paulo badge
São Paulo
SAP
1
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
1
FJ
Amistosos de clubes
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
1
São Paulo badge
São Paulo
SAP
1
FJ
Brasileirão
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
0
São Paulo badge
São Paulo
SAP
1
FJ
4Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do São Paulo por 4 a 1 jogando em casa. Antes disso, o Cruzeiro havia vencido em Belo Horizonte por 1 a 0, em agosto de 2025, também pelo Brasileirão. Nos últimos cinco encontros, o São Paulo leva vantagem com duas vitórias contra uma do Cruzeiro, com dois empates no período.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2818645523+3260
V
V
V
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2816934721+2657
E
V
E
E
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2814774332+1149
V
E
D
E
V
4
FluminenseFluminenseFLU
2813964436+848
V
D
V
E
V
5
BahiaBahiaBAH
28121064335+846
D
V
V
V
V
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2813694240+245
V
D
V
D
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2812793732+543
V
E
V
D
V
8
SantosSantosSAN
2811894341+241
V
V
V
V
V
9
CoritibaCoritibaCOR
28108103743-638
D
E
D
V
V
10
São PauloSão PauloSAP
28106123332+136
D
V
D
V
V
11
BragantinoBragantinoBGT
28106123332+136
D
D
E
D
D
12
BotafogoBotafogoBOT
2898114145-435
D
V
E
E
D
13
VitóriaVitóriaVIT
2896132842-1433
D
E
V
D
D
14
CorinthiansCorinthiansCOR
2888122932-332
D
D
D
D
D
15
MirassolMirassolMIR
2888123342-932
V
E
V
D
E
16
VascoVascoVAS
2787123441-731
V
V
D
V
D
17
GrêmioGrêmioGRE
2878133038-829
E
D
D
D
V
18
InternacionalInternacionalINT
28610123036-628
D
V
D
D
E
19
RemoRemoREM
2858153247-1523
D
D
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2739152953-2418
E
D
V
D
V
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Cruzeiro está na sexta colocação, dentro do grupo que disputa vaga continental, enquanto o São Paulo aparece em décimo, ainda sem conforto suficiente para se distanciar da zona de risco.

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