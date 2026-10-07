Brasileirão - Rodada 29 7 de out. de 2026 - 20:30

Como assistir Cruzeiro x São Paulo online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Artur Jorge ainda não confirmou o time titular do Cruzeiro, e não há informações sobre desfalques por lesão ou suspensão no momento. Atualizações devem ser divulgadas conforme a partida se aproxima.

No São Paulo, Dorival Junior também mantém sigilo sobre a escalação. Não há dados disponíveis sobre lesionados ou suspensos na delegação tricolor. Mais informações serão confirmadas na véspera do jogo.

Retrospecto recente

O Cruzeiro soma dois triunfos, nenhum empate e três derrotas nas últimas cinco partidas entre todas as competições. A vitória mais recente veio contra o Vitória, com placar de 3 a 1 pelo Brasileirão, e a equipe também bateu o Athletico Paranaense por 3 a 1. As derrotas foram para Santos, Atlético-MG e Vasco, com o time marcando sete gols e sofrendo sete no período.

O São Paulo tem campanha de uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O triunfo mais recente foi sobre o Internacional, por 1 a 0 no Brasileirão, enquanto o empate aconteceu diante do Boca Juniors na Copa Sul-Americana. O time balançou a rede três vezes e foi vazado cinco vezes nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do São Paulo por 4 a 1 jogando em casa. Antes disso, o Cruzeiro havia vencido em Belo Horizonte por 1 a 0, em agosto de 2025, também pelo Brasileirão. Nos últimos cinco encontros, o São Paulo leva vantagem com duas vitórias contra uma do Cruzeiro, com dois empates no período.

Classificação

No Brasileirão, o Cruzeiro está na sexta colocação, dentro do grupo que disputa vaga continental, enquanto o São Paulo aparece em décimo, ainda sem conforto suficiente para se distanciar da zona de risco.

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