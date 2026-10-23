Brasileirão - Rodada 32 23 de out. de 2026 - 19:00

Como assistir Cruzeiro x Remo online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Artur Jorge ainda não confirmou a escalação do Cruzeiro para esta partida. Não há informações disponíveis sobre lesionados ou suspensos no elenco, e atualizações serão adicionadas conforme o clube divulgar novidades antes do apito inicial.

No Remo, Thiago Carpini também não anunciou a provável formação. Da mesma forma, não existem dados confirmados sobre desfalques por lesão ou suspensão. Os torcedores devem acompanhar as informações mais próximas ao horário da partida.

Retrospecto recente

O Cruzeiro soma três vitórias, uma derrota e um empate nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. A equipe vem de uma goleada sofrida por 4 a 2 diante do Bragantino, mas antes disso havia vencido o Grêmio por 4 a 2 fora de casa e o São Paulo por 2 a 0. Ao todo, o time marcou dez gols e sofreu oito nesse recorte.

O Remo não venceu nenhuma das últimas cinco partidas no campeonato, com três empates e duas derrotas. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Bragantino, e a equipe também não passou do 0 a 0 contra o Vasco. O clube paraense balançou a rede quatro vezes e cedeu cinco gols nesse período.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 25 de abril de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Cruzeiro por 1 a 0 jogando como visitante no estádio do Remo. Nos cinco jogos anteriores entre os clubes, o Cruzeiro leva vantagem no aproveitamento geral, com vitórias também em competições como Copa do Brasil e Série B.

Classificação

No Brasileirão, o Cruzeiro está na quarta colocação e briga por uma vaga nas competições sul-americanas, enquanto o Remo ocupa o 19º lugar e luta diretamente para escapar do rebaixamento.

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