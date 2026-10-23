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Cruzeiro x Remo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

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Saiba onde vai passar o jogo entre Cruzeiro e Remo, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Cruzeiro x Remo

Técnico

  • A. Jorge

Artur Jorge ainda não confirmou a escalação do Cruzeiro para esta partida. Não há informações disponíveis sobre lesionados ou suspensos no elenco, e atualizações serão adicionadas conforme o clube divulgar novidades antes do apito inicial.

No Remo, Thiago Carpini também não anunciou a provável formação. Da mesma forma, não existem dados confirmados sobre desfalques por lesão ou suspensão. Os torcedores devem acompanhar as informações mais próximas ao horário da partida.

Retrospecto recente

CRU

CRU - Sequência

SAN
D2-1
VIT
V1-3
SAP
V2-0
BGT
D4-2
GRE
V2-4
Gol marcado (sofrido)
12/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
REM

REM - Sequência

BAH
D2-1
SAN
D1-2
GRE
E1-1
VAS
E0-0
BGT
E1-1
Gol marcado (sofrido)
4/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Cruzeiro soma três vitórias, uma derrota e um empate nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. A equipe vem de uma goleada sofrida por 4 a 2 diante do Bragantino, mas antes disso havia vencido o Grêmio por 4 a 2 fora de casa e o São Paulo por 2 a 0. Ao todo, o time marcou dez gols e sofreu oito nesse recorte.

O Remo não venceu nenhuma das últimas cinco partidas no campeonato, com três empates e duas derrotas. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Bragantino, e a equipe também não passou do 0 a 0 contra o Vasco. O clube paraense balançou a rede quatro vezes e cedeu cinco gols nesse período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

CruzeiroEmpateRemo
2
0
3
Brasileirão
Remo badge
Remo
REM
0
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
1
FJ
Copa do Brasil
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
1
Remo badge
Remo
REM
0
FJ
Copa do Brasil
Remo badge
Remo
REM
2
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
1
FJ
Série B
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
1
Remo badge
Remo
REM
3
FJ
Série B
Remo badge
Remo
REM
1
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
0
FJ
4Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 25 de abril de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Cruzeiro por 1 a 0 jogando como visitante no estádio do Remo. Nos cinco jogos anteriores entre os clubes, o Cruzeiro leva vantagem no aproveitamento geral, com vitórias também em competições como Copa do Brasil e Série B.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
3120746125+3667
V
V
E
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
3119935422+3266
V
V
V
E
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
3115884937+1253
D
V
E
V
E
4
CruzeiroCruzeiroCRU
31156105046+451
V
D
V
V
D
5
FluminenseFluminenseFLU
3114984939+1051
D
D
V
V
D
6
Atlético-MGAtlético-MGCAM
3114894235+750
V
V
E
V
E
7
BahiaBahiaBAH
31131084439+549
D
V
D
D
V
8
SantosSantosSAN
31129104846+245
V
D
E
V
V
9
São PauloSão PauloSAP
31126133635+142
V
V
D
D
V
10
BragantinoBragantinoBGT
31118123936+341
E
V
E
D
D
11
BotafogoBotafogoBOT
31109124448-439
V
E
D
D
V
12
CoritibaCoritibaCOR
31109123849-1139
D
E
D
D
E
13
VitóriaVitóriaVIT
31107143445-1137
E
D
V
D
E
14
MirassolMirassolMIR
3199133644-836
V
D
E
V
E
15
VascoVascoVAS
3098133643-735
D
E
V
V
V
16
CorinthiansCorinthiansCOR
3189143239-733
E
D
D
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
31711133340-732
D
E
V
D
V
18
GrêmioGrêmioGRE
31710143444-1031
D
E
E
E
D
19
RemoRemoREM
31511153449-1526
E
E
E
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
3039183062-3218
D
D
D
E
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Cruzeiro está na quarta colocação e briga por uma vaga nas competições sul-americanas, enquanto o Remo ocupa o 19º lugar e luta diretamente para escapar do rebaixamento.

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