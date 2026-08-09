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Cruzeiro x Mirassol: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Cruzeiro x Mirassol
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Brasileirão - Rodada 22

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Notícias e prováveis escalações

Escalações de Cruzeiro x Mirassol

4-2-3-1
Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU
Formação
Mirassol crest
Mirassol
MIR
4-3-3
81O. Costa34J. Jesus23Fagner43J. Marcelo25L. Villalba29L. Romero10M. Pereira70Kenji99K. Arroyo5Ze Lucas9B. Rodrigues90Thomazella6Reinaldo18Elias44G. Knesowitsch34Joao Victor80Wallisson8Denilson55G. Cazonatti30B. Santos17Fernandinho33C. Eduardo
Mirassol crest
Mirassol
MIR
4-2-3-1
Cruzeiro

Time titular

Mirassol

Reservas

Técnico

  • A. Jorge
  • R. Guanaes

O técnico Artur Jorge não divulgou a escalação provável do Cruzeiro, e o clube não registrou lesionados ou suspensos até o momento. As informações serão atualizadas conforme novas confirmações se aproximarem do apito inicial.

No Mirassol, Rafael Guanaes também não confirmou o time titular. Assim como o adversário, o clube não apresentou baixas registradas por lesão ou suspensão. Qualquer atualização no boletim médico será incorporada antes da partida.

Retrospecto recente

CRU

CRU - Sequência

INT
V1-2
BOT
D0-1
COR
V0-1
CHA
E0-0
CHA
V2-0
Gol marcado (sofrido)
5/2
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
MIR

MIR - Sequência

GRE
V2-1
VAS
E1-1
REM
V2-1
GRE
E1-1
GRE
D1-0
Gol marcado (sofrido)
6/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Cruzeiro chega com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe venceu Chapecoense por 2 a 0 na Copa do Brasil e também bateu Internacional por 2 a 1 e Coritiba por 1 a 0 no Brasileirão. O único tropeço foi a derrota para o Botafogo por 1 a 0. No total, a Raposa marcou seis gols e sofreu três neste recorte.

O Mirassol soma duas vitórias, dois empates e uma derrota no mesmo período. O resultado mais recente foi a eliminação para o Grêmio na Copa do Brasil, com derrota por 1 a 0. Antes disso, o time venceu o Remo por 2 a 1 e empatou com o Vasco por 1 a 1 no Brasileirão. A equipe marcou sete gols e sofreu cinco nas últimas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

CruzeiroEmpateMirassol
1
2
0
Brasileirão
Mirassol badge
Mirassol
MIR
2
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
2
FJ
Brasileirão
Mirassol badge
Mirassol
MIR
1
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
1
FJ
Brasileirão
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
2
Mirassol badge
Mirassol
MIR
1
FJ
5Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/3
Ambas as equipes marcaram3/3

O confronto mais recente entre as equipes terminou em empate por 2 a 2, em fevereiro de 2026, com o Mirassol como mandante no Brasileirão. Antes disso, as equipes também empataram por 1 a 1 em agosto de 2025, novamente com o Mirassol em casa. O único triunfo registrado nos três últimos encontros foi do Cruzeiro, que venceu por 2 a 1 jogando em seus domínios em março de 2025.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2114523816+2247
V
D
V
V
V
2
FlamengoFlamengoFLA
2011633718+1939
E
E
V
V
D
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2111462819+937
E
V
V
V
V
4
FluminenseFluminenseFLU
229853126+535
E
E
E
E
E
5
CruzeiroCruzeiroCRU
229673031-133
V
V
D
V
E
6
BahiaBahiaBAH
218852925+432
E
E
E
V
V
7
BragantinoBragantinoBGT
209472620+631
E
E
V
V
V
8
BotafogoBotafogoBOT
218673533+230
E
V
E
V
D
9
CoritibaCoritibaCOR
228682729-230
V
D
E
D
D
10
Atlético-MGAtlético-MGCAM
218582727029
E
V
E
V
D
11
CorinthiansCorinthiansCOR
217862220+229
E
E
V
V
V
12
São PauloSão PauloSAP
217592625+126
D
E
D
D
E
13
VitóriaVitóriaVIT
217592231-926
D
D
E
V
D
14
GrêmioGrêmioGRE
216782427-325
V
E
D
D
V
15
MirassolMirassolMIR
2165102430-623
D
V
E
V
D
16
SantosSantosSAN
205782933-422
E
D
V
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
215792327-422
E
D
D
D
D
18
RemoRemoREM
2257102636-1022
E
D
V
D
V
19
VascoVascoVAS
205692331-821
E
D
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2117132043-2310
D
E
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Cruzeiro ocupa a sétima posição, enquanto o Mirassol aparece em 14º lugar na tabela.

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