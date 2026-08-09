Brasileirão - Rodada 22 9 de ago. de 2026 - 10:00

Como assistir Cruzeiro x Mirassol online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Artur Jorge não divulgou a escalação provável do Cruzeiro, e o clube não registrou lesionados ou suspensos até o momento. As informações serão atualizadas conforme novas confirmações se aproximarem do apito inicial.

No Mirassol, Rafael Guanaes também não confirmou o time titular. Assim como o adversário, o clube não apresentou baixas registradas por lesão ou suspensão. Qualquer atualização no boletim médico será incorporada antes da partida.

Retrospecto recente

O Cruzeiro chega com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe venceu Chapecoense por 2 a 0 na Copa do Brasil e também bateu Internacional por 2 a 1 e Coritiba por 1 a 0 no Brasileirão. O único tropeço foi a derrota para o Botafogo por 1 a 0. No total, a Raposa marcou seis gols e sofreu três neste recorte.

O Mirassol soma duas vitórias, dois empates e uma derrota no mesmo período. O resultado mais recente foi a eliminação para o Grêmio na Copa do Brasil, com derrota por 1 a 0. Antes disso, o time venceu o Remo por 2 a 1 e empatou com o Vasco por 1 a 1 no Brasileirão. A equipe marcou sete gols e sofreu cinco nas últimas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes terminou em empate por 2 a 2, em fevereiro de 2026, com o Mirassol como mandante no Brasileirão. Antes disso, as equipes também empataram por 1 a 1 em agosto de 2025, novamente com o Mirassol em casa. O único triunfo registrado nos três últimos encontros foi do Cruzeiro, que venceu por 2 a 1 jogando em seus domínios em março de 2025.

Classificação

No Brasileirão, o Cruzeiro ocupa a sétima posição, enquanto o Mirassol aparece em 14º lugar na tabela.

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