







Como assistir Cruzeiro x Chapecoense online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O confronto entre Cruzeiro e Chapecoense pelo Brasileirão será transmitido ao vivo pelo Amazon Prime Video. Veja abaixo as opções de canal de TV e streaming disponíveis para acompanhar a partida.





Notícias e prováveis escalações





Do lado do Cruzeiro, o técnico Artur Jorge não tem informações oficiais de lesões ou suspensões confirmadas até o momento, e nenhuma escalação provável foi divulgada pelo clube. Atualizações serão acrescentadas conforme surgirem, mais próximo do apito inicial.

A Chapecoense também não liberou boletim médico nem lista de desfalques para esta partida. Fabio Matias ainda não confirmou o time que pretende utilizar. Qualquer novidade sobre a escalação ou situação física dos atletas será incluída assim que disponível.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Cruzeiro chega a este confronto com um aproveitamento irregular nas últimas cinco partidas, somando duas vitórias, três empates e nenhuma derrota. O time de Artur Jorge não perdeu nesse período, mas também não conseguiu embalar: os empates com Palmeiras por 1 a 1 no Brasileirão e com o Boca Juniors por 1 a 1 na Copa Libertadores mostram um time que não cede, mas que também tem dificuldade para matar jogos. No total, o Cruzeiro marcou cinco gols e sofreu três nessas cinco partidas, um saldo positivo que reflete uma defesa razoavelmente organizada.

A Chapecoense, por outro lado, vive um momento de instabilidade. Das últimas cinco partidas, a equipe venceu apenas uma, empatou uma e perdeu três. A derrota mais recente foi para o Remo por 3 a 2 no Brasileirão, resultado que agravou a situação na tabela. A única vitória nesse recorte foi um expressivo 2 a 0 sobre o Botafogo na Copa do Brasil, mas os tropeços diante de Bragantino, Fluminense e Remo deixam claro que a consistência ainda falta à equipe de Fabio Matias. Ao todo, a Chapecoense marcou oito gols e sofreu nove nesses cinco jogos.





Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre as duas equipes remonta à Série B, com o encontro mais recente acontecendo em agosto de 2022, quando ficaram no empate por 1 a 1. Antes disso, o Cruzeiro levou a melhor em dois duelos seguidos, vencendo por 2 a 0 e 1 a 0 quando atuou como visitante na casa da Chapecoense. Nos cinco confrontos mais recentes entre os clubes, o Cruzeiro tem vantagem na série, com três vitórias contra uma da Chapecoense, além de um empate — um retrospecto que favorece o time mineiro ao receber o adversário.





Classificação

No Brasileirão, o Cruzeiro ocupa a 15ª posição, o que significa que o clube ainda luta para se afastar da zona de rebaixamento e precisa de regularidade para subir na tabela. A Chapecoense está na lanterna, em 20º lugar, em situação ainda mais crítica — cada ponto fora de casa tem peso enorme na tentativa de escapar da degola.









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