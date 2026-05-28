







Como assistir Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O canal de TV e as opções de transmissão ao vivo de Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil estão listados abaixo.





Notícias e prováveis escalações





O técnico do Cruzeiro, Artur Jorge, ainda não confirmou informações sobre lesões ou suspensões antes desta partida, e nenhuma escalação provável foi divulgada pelo time da casa. Atualizações são esperadas conforme o horário de início se aproxima.

O treinador do Barcelona de Guayaquil, Cesar Farias, também não disponibilizou uma lista de relacionados até o momento. Nenhuma lesão, suspensão ou time projetado foi confirmado pelo clube equatoriano. Esta seção será atualizada assim que novas informações estiverem disponíveis.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Cruzeiro soma três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o Chapecoense no Brasileirão, e o empate por 1 a 1 com o Boca Juniors na Libertadores também está nesse período. Empate com o Palmeiras por 1 a 1 e triunfos sobre Goiás e Bahia completam a sequência. O time marcou seis gols e sofreu três nessas cinco partidas.

O Barcelona de Guayaquil tem três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o triunfo por 2 a 1 sobre o Delfín no Campeonato Equatoriano, mas esse resultado veio após a derrota por 2 a 0 para a Universidad Católica na Libertadores. Vitórias sobre o Aucas por 3 a 0 e sobre o Insutec por 4 a 2 na Copa do Equador integram a sequência, assim como uma derrota para o Independiente del Valle. Os equatorianos marcaram dez gols nesse período, mas sofreram seis, o que indica fragilidade defensiva.





Últimos confrontos diretos

CRU Um BSC 1 0 Empate 0 Barcelona de Guayaquil 0 - 1 Cruzeiro 1 Gols feitos 0 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

O único encontro registrado entre as duas equipes nesta edição da Copa Libertadores aconteceu em 8 de abril de 2026, quando o Barcelona de Guayaquil recebeu o Cruzeiro em casa e perdeu por 0 a 1. Esse resultado coloca o clube brasileiro em vantagem no retrospecto direto antes deste segundo confronto.





Classificação

No Grupo D da Copa Libertadores, o Cruzeiro ocupa a segunda posição e o Barcelona de Guayaquil está em quarto.









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