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Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Libertadores

Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil
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Barcelona de Guayaquil
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Saiba onde vai passar o jogo entre Cruzeiro e Barcelona de Guayaquil, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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O canal de TV e as opções de transmissão ao vivo de Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil estão listados abaixo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil

Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU
Formação
Barcelona de Guayaquil crest
Barcelona de Guayaquil
BSC
Barcelona de Guayaquil crest
Barcelona de Guayaquil
BSC

Técnico

  • A. Jorge

O técnico do Cruzeiro, Artur Jorge, ainda não confirmou informações sobre lesões ou suspensões antes desta partida, e nenhuma escalação provável foi divulgada pelo time da casa. Atualizações são esperadas conforme o horário de início se aproxima.

O treinador do Barcelona de Guayaquil, Cesar Farias, também não disponibilizou uma lista de relacionados até o momento. Nenhuma lesão, suspensão ou time projetado foi confirmado pelo clube equatoriano. Esta seção será atualizada assim que novas informações estiverem disponíveis.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

CRU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
4/5

BSC
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

O Cruzeiro soma três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o Chapecoense no Brasileirão, e o empate por 1 a 1 com o Boca Juniors na Libertadores também está nesse período. Empate com o Palmeiras por 1 a 1 e triunfos sobre Goiás e Bahia completam a sequência. O time marcou seis gols e sofreu três nessas cinco partidas.

O Barcelona de Guayaquil tem três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o triunfo por 2 a 1 sobre o Delfín no Campeonato Equatoriano, mas esse resultado veio após a derrota por 2 a 0 para a Universidad Católica na Libertadores. Vitórias sobre o Aucas por 3 a 0 e sobre o Insutec por 4 a 2 na Copa do Equador integram a sequência, assim como uma derrota para o Independiente del Valle. Os equatorianos marcaram dez gols nesse período, mas sofreram seis, o que indica fragilidade defensiva.


Últimos confrontos diretos

CRU

Um

BSC

1

0

Empate

0

1

Gols feitos

0
Jogos com mais de 2.5 gols
0/1
Ambos os times marcam
0/1

O único encontro registrado entre as duas equipes nesta edição da Copa Libertadores aconteceu em 8 de abril de 2026, quando o Barcelona de Guayaquil recebeu o Cruzeiro em casa e perdeu por 0 a 1. Esse resultado coloca o clube brasileiro em vantagem no retrospecto direto antes deste segundo confronto.


Classificação

No Grupo D da Copa Libertadores, o Cruzeiro ocupa a segunda posição e o Barcelona de Guayaquil está em quarto.



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