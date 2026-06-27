



Copa do Mundo - L Philadelphia Stadium





Como assistir Croácia x Gana online - Canais de TV e transmissões ao vivo









As opções de transmissão ao vivo de Croácia x Gana estão listadas abaixo. No Brasil, o jogo pode ser assistido pelo Disney+ e pela Caze TV.





Notícias e prováveis escalações





Zlatko Dalic conta com um XI provável encabeçado por Dominik Livakovic no gol. A linha defensiva deve ter Josip Stanisic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol e Marin Pongracic, enquanto Mateo Kovacic, Ivan Perisic, Martin Baturina e Marco Pasalic formam o meio-campo ao redor de Luka Modric. Petar Musa lidera o ataque. Não há lesionados nem suspensos registrados para a Croácia.

Do lado de Gana, Carlos Queiroz deve escalar Benjamin Asare na meta, com Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah e Marvin Senaya na defesa. Kwasi Sibo e Thomas Partey formam a dupla no meio, com Caleb Yirenkyi, Inaki Williams e Antoine Semenyo atrás de Jordan Ayew. Os Estrelas Negras também não registram desfalques por lesão ou suspensão. Atualizações serão incluídas caso o cenário mude antes do apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Croácia chega com um retrospecto de 2 vitórias, 0 empates e 3 derrotas nos últimos cinco jogos, com 8 gols marcados e 7 sofridos. O resultado mais recente foi a vitória por 1 a 0 sobre o Panamá pela Copa do Mundo, em 23 de junho, que encerrou uma sequência negativa após a goleada sofrida para a Inglaterra por 4 a 2 na estreia. Nos amistosos de preparação, os croatas bateram a Eslovênia por 2 a 1, mas foram derrotados pela Bélgica por 2 a 0 e pelo Brasil por 3 a 1.

Gana apresenta um desempenho mais consistente: 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nos últimos cinco. A partida mais recente foi o empate sem gols com a Inglaterra, em 23 de junho, resultado que se seguiu à vitória por 1 a 0 sobre o Panamá na abertura do grupo. Os Estrelas Negras não cederam nenhum gol nas duas partidas do torneio. Antes da Copa, empataram com o País de Gales por 1 a 1 e perderam para o México por 2 a 0 e para a Alemanha por 2 a 1.





Últimos confrontos diretos

Não há dados disponíveis sobre os últimos cinco confrontos diretos entre Croácia e Gana no conjunto de informações atual.





Classificação

No Grupo L, a Croácia ocupa a terceira posição, enquanto Gana está em segundo lugar antes desta última rodada da fase de grupos.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.