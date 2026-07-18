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Série B
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Criciúma x Vila Nova-GO: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Criciúma x Vila Nova-GO
Criciúma
Vila Nova-GO
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Criciúma e Vila Nova-GO, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir Criciúma x Vila Nova-GO online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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O jogo entre Criciúma e Vila Nova-GO tem transmissão confirmada. Veja abaixo o canal e a opção de live stream disponíveis para acompanhar a partida ao vivo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Criciúma x Vila Nova-GO

Criciúma crest
Criciúma
CRI
Formação
Vila Nova-GO crest
Vila Nova-GO
VLN
Vila Nova-GO crest
Vila Nova-GO
VLN

Técnico

  • E. Baptista

O técnico Eduardo Baptista não tem lesionados ou suspensos confirmados no boletim oficial do Criciúma para este jogo, e a escalação provável ainda não foi divulgada. As informações serão atualizadas conforme o clube se aproximar da data da partida.

No Vila Nova-GO, Guto Ferreira também não registra baixas confirmadas nos dados disponíveis até o momento, sem escalação provável ou lista de desfalques divulgada. Atualizações serão incluídas à medida que a comissão técnica liberar informações.


Retrospecto recente

CRI

CRI - Sequência

CEA
E1-1
AMM
V0-1
SAB
V1-0
SPO
V1-0
PON
V1-2
Gol marcado (sofrido)
6/2
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
VLN

VLN - Sequência

CUI
D1-0
NAU
V4-3
NOV
D2-1
SAB
V2-1
JUV
D1-0
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Criciúma está em grande fase: quatro vitórias consecutivas nos últimos cinco jogos da Série B, com apenas um empate no período. O time marcou cinco gols e sofreu dois nessa sequência, com a vitória mais recente sendo um triunfo por 2 a 1 fora de casa diante da Ponte Preta. Antes disso, o time bateu o Sport por 1 a 0 e o São Bernardo pelo mesmo placar, mostrando solidez defensiva consistente.

O Vila Nova-GO apresenta desempenho mais oscilante nos últimos cinco compromissos: duas vitórias, três derrotas, sem empates. O time perdeu para o Juventude por 1 a 0 na rodada mais recente, mas havia vencido o São Bernardo por 2 a 1 na semana anterior. O ataque marcou oito gols nas cinco partidas, mas a defesa sofreu sete, o que revela fragilidade nas costas.


Últimos confrontos diretos

CRI

Outros

VLN

2

Vitórias

2

Empates

1

3

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
1/5

O encontro mais recente entre as duas equipes terminou em empate por 1 a 1, em outubro de 2025, quando o Vila Nova-GO atuou como mandante pela Série B. Antes disso, o Criciúma venceu o confronto direto disputado em junho de 2025 por 1 a 0, jogando em casa. Nos cinco jogos anteriores entre os clubes, o Vila Nova-GO soma duas vitórias, o Criciúma soma duas, e um jogo terminou empatado sem gols.


Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
179622012+833
V
V
V
V
E
2
JuventudeJuventudeJUV
18954198+1132
V
V
E
V
V
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
179442519+631
D
V
D
V
D
4
Operário-PROperário-PROPF
179442218+431
V
V
V
V
D
5
FortalezaFortalezaFOR
189452117+431
V
D
V
V
E
6
NovorizontinoNovorizontinoNOV
188642817+1130
D
D
V
V
V
7
São BernardoSão BernardoSAB
187652417+727
E
E
D
D
D
8
SportSportSPO
176832115+626
E
D
D
E
E
9
GoiásGoiásGOI
177461823-525
E
V
V
D
E
10
Atlético-GOAtlético-GOATG
176651919024
V
D
V
E
E
11
CuiabáCuiabáCUI
185941413+124
D
E
V
E
D
12
CRBCRBCRB
186572832-423
V
E
D
V
E
13
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
175841616023
E
D
V
D
E
14
NáuticoNáuticoNAU
186392223-121
D
D
E
D
D
15
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
185672018+221
E
E
V
D
V
16
LondrinaLondrinaLON
185582525020
E
E
V
E
V
17
CearáCearáCEA
184771621-519
E
E
D
D
D
18
AvaíAvaíAVF
184591925-617
E
V
D
D
V
19
Ponte PretaPonte PretaPON
1722131133-228
D
D
D
D
D
20
América-MGAmérica-MGAMM
1815121229-178
E
E
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Criciúma ocupa a primeira posição, enquanto o Vila Nova-GO aparece logo atrás, em segundo lugar.



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