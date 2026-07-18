







Como assistir Criciúma x Vila Nova-GO online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Criciúma e Vila Nova-GO tem transmissão confirmada. Veja abaixo o canal e a opção de live stream disponíveis para acompanhar a partida ao vivo.





Notícias e prováveis escalações





O técnico Eduardo Baptista não tem lesionados ou suspensos confirmados no boletim oficial do Criciúma para este jogo, e a escalação provável ainda não foi divulgada. As informações serão atualizadas conforme o clube se aproximar da data da partida.

No Vila Nova-GO, Guto Ferreira também não registra baixas confirmadas nos dados disponíveis até o momento, sem escalação provável ou lista de desfalques divulgada. Atualizações serão incluídas à medida que a comissão técnica liberar informações.





Retrospecto recente

O Criciúma está em grande fase: quatro vitórias consecutivas nos últimos cinco jogos da Série B, com apenas um empate no período. O time marcou cinco gols e sofreu dois nessa sequência, com a vitória mais recente sendo um triunfo por 2 a 1 fora de casa diante da Ponte Preta. Antes disso, o time bateu o Sport por 1 a 0 e o São Bernardo pelo mesmo placar, mostrando solidez defensiva consistente.

O Vila Nova-GO apresenta desempenho mais oscilante nos últimos cinco compromissos: duas vitórias, três derrotas, sem empates. O time perdeu para o Juventude por 1 a 0 na rodada mais recente, mas havia vencido o São Bernardo por 2 a 1 na semana anterior. O ataque marcou oito gols nas cinco partidas, mas a defesa sofreu sete, o que revela fragilidade nas costas.





Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as duas equipes terminou em empate por 1 a 1, em outubro de 2025, quando o Vila Nova-GO atuou como mandante pela Série B. Antes disso, o Criciúma venceu o confronto direto disputado em junho de 2025 por 1 a 0, jogando em casa. Nos cinco jogos anteriores entre os clubes, o Vila Nova-GO soma duas vitórias, o Criciúma soma duas, e um jogo terminou empatado sem gols.





Classificação

Na tabela da Série B, o Criciúma ocupa a primeira posição, enquanto o Vila Nova-GO aparece logo atrás, em segundo lugar.









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