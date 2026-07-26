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Série B
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Criciúma x Náutico: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Criciúma x Náutico
Criciúma
Náutico
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Criciúma e Náutico, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

Como assistir Criciúma x Náutico online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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A partida entre Criciúma e Náutico pela Série B tem transmissão confirmada. Confira abaixo os canais de TV e as opções de streaming disponíveis para assistir ao jogo ao vivo.

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Criciúma x Náutico

Criciúma crest
Criciúma
CRI
Formação
Náutico crest
Náutico
NAU
Náutico crest
Náutico
NAU

Técnico

  • E. Baptista

O Criciúma, comandado por Eduardo Baptista, não divulgou escalação provável, e o clube não registra lesionados ou suspensos confirmados para esta partida. Atualizações sobre o time titular devem ser divulgadas próximo ao apito inicial.

No Náutico, o técnico Hélio dos Anjos também não informou desfalques ou relacionados até o momento. Assim como o adversário, o clube pernambucano não apresentou uma escalação provável. Informações adicionais serão acrescentadas conforme disponíveis.

Retrospecto recente

CRI

CRI - Sequência

SAB
V1-0
SPO
V1-0
PON
V1-2
VLN
V2-0
NOV
V0-1
Gol marcado (sofrido)
7/1
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
NAU

NAU - Sequência

GOI
D0-1
JUV
E0-0
AVF
D2-0
CRB
D2-1
LON
V2-1
Gol marcado (sofrido)
3/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Criciúma atravessa a melhor fase da Série B com cinco vitórias consecutivas. O time venceu o Novorizontino por 1 a 0 no jogo mais recente e também bateu Vila Nova-GO por 2 a 0 e Ponte Preta por 2 a 1 nas rodadas anteriores. Ao longo das cinco partidas, a equipe marcou cinco gols e não sofreu nenhum, o que demonstra solidez defensiva além da eficiência ofensiva.

O Náutico soma um aproveitamento bem mais modesto no mesmo período: uma vitória, um empate e três derrotas. A equipe venceu o Londrina por 2 a 1 na última rodada, mas antes havia perdido para CRB (1 a 2) e Avaí (0 a 2) e empatado em 0 a 0 com o Juventude. No total, o time marcou quatro gols e sofreu seis nas últimas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

CRI

Outros

NAU

3

Vitórias

2

Empates

0

6

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 22 de março de 2026, pela Série B, com vitória do Criciúma por 1 a 0 jogando como visitante no estádio do Náutico. Nos cinco jogos anteriores entre os clubes, todos pela Série B, o Criciúma soma três vitórias, um empate e uma derrota, com vantagem clara no histórico recente.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
1911622312+1139
V
V
V
V
V
2
Operário-PROperário-PROPF
1910542722+535
V
E
V
V
V
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
1910452722+534
V
D
D
V
D
4
JuventudeJuventudeJUV
199552112+932
D
V
V
E
V
5
FortalezaFortalezaFOR
199462219+331
D
V
D
V
V
6
NovorizontinoNovorizontinoNOV
198652818+1030
D
D
D
V
V
7
GoiásGoiásGOI
198562125-429
E
V
E
V
V
8
Atlético-GOAtlético-GOATG
197752019+128
V
E
V
D
V
9
SportSportSPO
1961032418+628
E
E
E
D
D
10
São BernardoSão BernardoSAB
197662519+627
D
E
E
D
D
11
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
196941817+127
V
E
E
D
V
12
CRBCRBCRB
197572932-326
V
V
E
D
V
13
NáuticoNáuticoNAU
197392424024
V
D
D
E
D
14
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
196672420+424
V
E
E
V
D
15
CuiabáCuiabáCUI
195951414024
D
D
E
V
E
16
LondrinaLondrinaLON
195592627-120
D
E
E
V
E
17
AvaíAvaíAVF
195592126-520
V
E
V
D
D
18
CearáCearáCEA
194781622-619
D
E
E
D
D
19
Ponte PretaPonte PretaPON
1922151438-248
D
D
D
D
D
20
América-MGAmérica-MGAMM
1915131331-188
D
E
E
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Criciúma ocupa a primeira posição, enquanto o Náutico aparece em 13º lugar.

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