Como assistir Criciúma x Náutico online - Canais de TV e transmissões ao vivo

A partida entre Criciúma e Náutico pela Série B tem transmissão confirmada. Confira abaixo os canais de TV e as opções de streaming disponíveis para assistir ao jogo ao vivo.

Notícias e prováveis escalações

O Criciúma, comandado por Eduardo Baptista, não divulgou escalação provável, e o clube não registra lesionados ou suspensos confirmados para esta partida. Atualizações sobre o time titular devem ser divulgadas próximo ao apito inicial.

No Náutico, o técnico Hélio dos Anjos também não informou desfalques ou relacionados até o momento. Assim como o adversário, o clube pernambucano não apresentou uma escalação provável. Informações adicionais serão acrescentadas conforme disponíveis.

Retrospecto recente

O Criciúma atravessa a melhor fase da Série B com cinco vitórias consecutivas. O time venceu o Novorizontino por 1 a 0 no jogo mais recente e também bateu Vila Nova-GO por 2 a 0 e Ponte Preta por 2 a 1 nas rodadas anteriores. Ao longo das cinco partidas, a equipe marcou cinco gols e não sofreu nenhum, o que demonstra solidez defensiva além da eficiência ofensiva.

O Náutico soma um aproveitamento bem mais modesto no mesmo período: uma vitória, um empate e três derrotas. A equipe venceu o Londrina por 2 a 1 na última rodada, mas antes havia perdido para CRB (1 a 2) e Avaí (0 a 2) e empatado em 0 a 0 com o Juventude. No total, o time marcou quatro gols e sofreu seis nas últimas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 22 de março de 2026, pela Série B, com vitória do Criciúma por 1 a 0 jogando como visitante no estádio do Náutico. Nos cinco jogos anteriores entre os clubes, todos pela Série B, o Criciúma soma três vitórias, um empate e uma derrota, com vantagem clara no histórico recente.

Classificação

Na tabela da Série B, o Criciúma ocupa a primeira posição, enquanto o Náutico aparece em 13º lugar.

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