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Criciúma x Juventude
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Série B - Rodada 27

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Criciúma x Juventude

Técnico

  • E. Baptista

O técnico Eduardo Baptista não teve divulgadas informações sobre lesionados ou suspensos no Criciúma. A escalação provável também não foi confirmada, e atualizações devem ser divulgadas mais próximo do apito inicial.

No Juventude, o treinador Mauricio Barbieri também não apresentou dados sobre baixas ou desfalques. As informações sobre o time titular serão acrescentadas conforme estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

CRI

CRI - Sequência

GOI
V1-0
BSP
E1-1
FOR
D0-2
CRB
D2-1
CUI
V2-0
Gol marcado (sofrido)
5/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
JUV

JUV - Sequência

FOR
E0-0
GOI
V0-1
CRB
V2-1
LON
E0-0
ATG
E2-2
Gol marcado (sofrido)
5/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Criciúma registra dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Série B. A equipe venceu Cuiabá por 2 a 0 na rodada mais recente, mas perdeu para CRB e Fortaleza antes disso. Ao todo, o time marcou cinco gols e sofreu quatro nesse período, com um desempenho oscilante em casa e fora.

O Juventude apresenta desempenho mais consistente, com duas vitórias e três empates nos cinco jogos anteriores. Os visitantes não perderam nenhuma partida nesse recorte, com a vitória mais recente sendo um empate por 2 a 2 diante do Atlético-GO. A equipe marcou cinco gols e sofreu quatro, mantendo uma sequência sem derrotas que sustenta a liderança da tabela.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

CriciúmaEmpateJuventude
1
2
2
Série B
Juventude badge
Juventude
JUV
0
Criciúma badge
Criciúma
CRI
0
FJ
Brasileirão
Juventude badge
Juventude
JUV
1
Criciúma badge
Criciúma
CRI
2
FJ
Brasileirão
Criciúma badge
Criciúma
CRI
1
Juventude badge
Juventude
JUV
1
FJ
Série B
Juventude badge
Juventude
JUV
1
Criciúma badge
Criciúma
CRI
0
FJ
Série B
Criciúma badge
Criciúma
CRI
0
Juventude badge
Juventude
JUV
1
FJ
3Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com empate por 0 a 0 no estádio do Juventude. Nos cinco jogos anteriores considerados, o Juventude venceu duas vezes, o Criciúma também triunfou em duas ocasiões, e um jogo terminou empatado. O equilíbrio histórico entre os clubes reforça a imprevisibilidade do duelo desta rodada.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventudeJuventudeJUV
2613852815+1347
E
E
V
V
E
2
CriciúmaCriciúmaCRI
2613852819+947
V
D
D
E
V
3
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2613764423+2146
V
V
V
V
E
4
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2613583730+744
D
V
E
V
V
5
FortalezaFortalezaFOR
2612862922+744
V
E
V
E
E
6
CRBCRBCRB
2612684036+442
V
V
D
V
E
7
Operário-PROperário-PROPF
2611783333040
V
E
E
D
D
8
Atlético-GOAtlético-GOATG
26101063025+540
E
V
V
E
D
9
SportSportSPO
2691163426+838
D
D
V
D
V
10
NáuticoNáuticoNAU
2610793128+337
V
V
E
V
E
11
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2691073127+437
V
D
D
D
V
12
GoiásGoiásGOI
26106102531-636
D
V
E
D
D
13
CuiabáCuiabáCUI
2681262321+236
D
V
E
V
V
14
São BernardoSão BernardoSAB
269893629+735
V
D
E
E
D
15
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2687112929031
D
D
D
E
V
16
CearáCearáCEA
2687112733-631
V
D
V
D
D
17
AvaíAvaíAVF
2685132834-629
D
D
V
V
V
18
LondrinaLondrinaLON
2657143038-822
D
E
D
E
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2635181945-2614
D
V
D
D
D
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2624201654-3810
D
D
D
D
E
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Juventude ocupa a primeira colocação, enquanto o Criciúma aparece na segunda posição. O confronto direto entre os dois líderes pode redefinir a ordem no topo da classificação.

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