Série B - Rodada 27 8 de set. de 2026 - 20:30

Como assistir Criciúma x Juventude online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Eduardo Baptista não teve divulgadas informações sobre lesionados ou suspensos no Criciúma. A escalação provável também não foi confirmada, e atualizações devem ser divulgadas mais próximo do apito inicial.

No Juventude, o treinador Mauricio Barbieri também não apresentou dados sobre baixas ou desfalques. As informações sobre o time titular serão acrescentadas conforme estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

O Criciúma registra dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Série B. A equipe venceu Cuiabá por 2 a 0 na rodada mais recente, mas perdeu para CRB e Fortaleza antes disso. Ao todo, o time marcou cinco gols e sofreu quatro nesse período, com um desempenho oscilante em casa e fora.

O Juventude apresenta desempenho mais consistente, com duas vitórias e três empates nos cinco jogos anteriores. Os visitantes não perderam nenhuma partida nesse recorte, com a vitória mais recente sendo um empate por 2 a 2 diante do Atlético-GO. A equipe marcou cinco gols e sofreu quatro, mantendo uma sequência sem derrotas que sustenta a liderança da tabela.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com empate por 0 a 0 no estádio do Juventude. Nos cinco jogos anteriores considerados, o Juventude venceu duas vezes, o Criciúma também triunfou em duas ocasiões, e um jogo terminou empatado. O equilíbrio histórico entre os clubes reforça a imprevisibilidade do duelo desta rodada.

Classificação

Na tabela da Série B, o Juventude ocupa a primeira colocação, enquanto o Criciúma aparece na segunda posição. O confronto direto entre os dois líderes pode redefinir a ordem no topo da classificação.

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