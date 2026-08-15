Série B - Rodada 22 15 de ago. de 2026 - 15:00

Como assistir Criciúma x Goiás online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Criciúma, o técnico Eduardo Baptista não tem informações divulgadas sobre lesionados ou suspensos até o momento, e o provável time titular ainda não foi confirmado. As atualizações serão adicionadas conforme se aproximar o horário do jogo.

No Goiás, o técnico Mozart também não tem baixas confirmadas nem escalação definida publicamente. O clube não divulgou informações sobre desfalques para esta partida.

Retrospecto recente

O Criciúma acumula três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos da Série B, com seis gols marcados e dois sofridos nesse recorte. O time venceu Vila Nova-GO por 2 a 0 e Novorizontino por 1 a 0, mas perdeu para o Athletic Club-MG por 2 a 0 na rodada mais recente.

O Goiás apresenta campanha semelhante no mesmo período: duas vitórias, dois empates e uma derrota. O Esmeraldino bateu o Londrina por 1 a 0 no último compromisso e somou cinco gols marcados e quatro sofridos nas cinco partidas analisadas.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026, pela Série B, com vitória do Goiás por 1 a 0 atuando como mandante. Nos últimos cinco jogos entre os clubes, o Goiás leva vantagem, com três vitórias contra um empate e uma derrota para o Criciúma.

Classificação

Na Série B, o Criciúma lidera a competição, enquanto o Goiás figura na oitava posição da tabela.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.