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Série B
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Criciúma x Goiás: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Criciúma x Goiás
Criciúma
Goiás
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Criciúma e Goiás, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 22

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Criciúma x Goiás

Criciúma crest
Criciúma
CRI
Formação
Goiás crest
Goiás
GOI
Goiás crest
Goiás
GOI

Técnico

  • E. Baptista

No Criciúma, o técnico Eduardo Baptista não tem informações divulgadas sobre lesionados ou suspensos até o momento, e o provável time titular ainda não foi confirmado. As atualizações serão adicionadas conforme se aproximar o horário do jogo.

No Goiás, o técnico Mozart também não tem baixas confirmadas nem escalação definida publicamente. O clube não divulgou informações sobre desfalques para esta partida.

Retrospecto recente

CRI

CRI - Sequência

PON
V1-2
VLN
V2-0
NOV
V0-1
NAU
E0-0
ATH
D2-0
Gol marcado (sofrido)
5/3
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
GOI

GOI - Sequência

CRB
E2-2
PON
V1-2
SPO
E1-1
AMM
D1-0
LON
V1-0
Gol marcado (sofrido)
6/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Criciúma acumula três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos da Série B, com seis gols marcados e dois sofridos nesse recorte. O time venceu Vila Nova-GO por 2 a 0 e Novorizontino por 1 a 0, mas perdeu para o Athletic Club-MG por 2 a 0 na rodada mais recente.

O Goiás apresenta campanha semelhante no mesmo período: duas vitórias, dois empates e uma derrota. O Esmeraldino bateu o Londrina por 1 a 0 no último compromisso e somou cinco gols marcados e quatro sofridos nas cinco partidas analisadas.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

CriciúmaEmpateGoiás
0
2
3
Série B
Goiás badge
Goiás
GOI
1
Criciúma badge
Criciúma
CRI
0
FJ
Série B
Goiás badge
Goiás
GOI
1
Criciúma badge
Criciúma
CRI
1
FJ
Copa do Brasil
Goiás badge
Goiás
GOI
1
Criciúma badge
Criciúma
CRI
0
FJ
Série B
Criciúma badge
Criciúma
CRI
2
Goiás badge
Goiás
GOI
2
FJ
Série B
Goiás badge
Goiás
GOI
2
Criciúma badge
Criciúma
CRI
1
FJ
4Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026, pela Série B, com vitória do Goiás por 1 a 0 atuando como mandante. Nos últimos cinco jogos entre os clubes, o Goiás leva vantagem, com três vitórias contra um empate e uma derrota para o Criciúma.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
2111732314+940
D
E
V
V
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2111552312+1138
V
V
D
V
V
3
FortalezaFortalezaFOR
2110562420+435
E
V
D
V
D
4
Operário-PROperário-PROPF
2110562928+135
D
D
V
E
V
5
SportSportSPO
2281132820+835
V
V
E
E
E
6
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2110472725+234
D
D
V
D
D
7
NovorizontinoNovorizontinoNOV
219663220+1233
D
V
D
D
D
8
CRBCRBCRB
219573232032
V
V
V
V
E
9
GoiásGoiásGOI
219572226-432
V
D
E
V
E
10
Atlético-GOAtlético-GOATG
218852421+332
E
V
V
E
V
11
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2171042118+331
V
E
V
E
E
12
São BernardoSão BernardoSAB
228683125+630
D
V
D
D
E
13
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
228682722+530
V
V
D
V
E
14
NáuticoNáuticoNAU
227692626027
E
E
E
V
D
15
CuiabáCuiabáCUI
2151151616026
E
E
D
D
E
16
CearáCearáCEA
216782225-325
V
V
D
E
E
17
LondrinaLondrinaLON
2255122834-620
D
D
D
D
E
18
AvaíAvaíAVF
2155112128-720
D
D
V
E
V
19
América-MGAmérica-MGAMM
2125141533-1811
D
V
D
E
E
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2224161642-2610
E
D
E
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na Série B, o Criciúma lidera a competição, enquanto o Goiás figura na oitava posição da tabela.

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