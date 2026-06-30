



Copa do Mundo - Fase Final Dallas Stadium





Como assistir Cote D'Ivoire x Noruega online - Canais de TV e transmissões ao vivo

As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para Costa do Marfim x Noruega estão listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações

O técnico Emerse Fae deve escalar a Costa do Marfim com Yahia Fofana no gol, uma linha de quatro defensores formada por Guela Doue, Ousmane Diomande, Odilon Kossounou e Ghislain Konan, Ibrahim Sangare e Franck Kessie no meio-campo ao lado de Christ Inao Oulai, com Amad Diallo e Nicolas Pepé pelas pontas e Yan Diomande como referência no ataque. Nenhuma lesão ou suspensão foi confirmada para os Elefantes antes desta partida.

Pelo lado norueguês, Ståle Solbakken deve retornar com seu time principal após a rotação ampla contra a França. Orjan Nyland defende o gol, com Kristoffer Ajer, Fredrik Aursnes, Torbjorn Heggem e David Moller Wolfe na defesa; Patrick Berg, Sander Berge e Martin Odegaard no meio; e Antonio Nusa, Erling Haaland e Alexander Sorloth no ataque. Não há lesões ou suspensões registradas para a Noruega, mas atualizações serão adicionadas conforme o jogo se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Costa do Marfim venceu quatro dos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi por 2 a 0 sobre Curaçao na fase de grupos, com Pepé marcando os dois gols. Antes disso, a seleção perdeu por 2 a 1 para a Alemanha e venceu o Equador por 1 a 0 na estreia do torneio. Nos amistosos pré-Copa, bateu a França por 2 a 1 e a Escócia por 1 a 0, somando uma sequência sólida de resultados.

A Noruega venceu três dos últimos cinco jogos, com um empate e uma derrota. O resultado mais recente foi a derrota por 4 a 1 para a França, partida em que Solbakken poupou Haaland, Odegaard e Nusa. Antes disso, a seleção bateu o Senegal por 3 a 2 e o Iraque por 4 a 1 na Copa. Um empate por 1 a 1 com Marrocos e uma vitória por 3 a 1 sobre a Suécia em amistosos completam o ciclo. Nos cinco jogos, a Noruega marcou 12 gols e sofreu nove.





Últimos confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos entre Costa do Marfim e Noruega no conjunto disponível. Esta partida pode representar o primeiro encontro competitivo entre as duas seleções na fase final de uma Copa do Mundo.





Classificação

Costa do Marfim terminou em segundo lugar no Grupo E, enquanto a Noruega ficou em segundo no Grupo I, definindo este confronto nas oitavas de final em Dallas.





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