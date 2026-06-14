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Como assistir Cote D'Ivoire x Equador online - Canais de TV e transmissões ao vivo









No Brasil, Costa do Marfim x Equador terá transmissão ao vivo pela televisão e também por streaming. Veja abaixo os canais e plataformas disponíveis para acompanhar o jogo.





Notícias e prováveis escalações





Emerse Fae deve escalar a Costa do Marfim com Yahia Fofana no gol, linha defensiva formada por Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan e Guela Doué, e meio-campo com Franck Kessie, Ibrahim Sangaré e Seko Fofana. No ataque, Amad Diallo, Yan Diomandé e Evann Guessand completam o provável XI. Não há registros de lesionados ou suspensos no elenco marfinense.

Do lado equatoriano, Sebastian Beccacece deve apostar em Hernán Galíndez na meta, com Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Joel Ordóñez e Willian Pacho na defesa. Gonzalo Plata, Pedro Vite, Alan Minda e Moisés Caicedo formam o setor intermediário, enquanto John Yeboah e Enner Valencia lideram o ataque. A delegação equatoriana também não registra ausências por lesão ou suspensão.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões 21 E. N'Dicka Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Costa do Marfim chega em boa fase: quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre a França em amistoso, em junho. Antes disso, os Elefantes bateram a Escócia por 1 a 0 e golearam a Coreia do Sul por 4 a 0. A única derrota no período veio diante do Egito, por 3 a 2, pela Copa Africana das Nações, em janeiro. A equipe marcou oito gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

O Equador também chega em ritmo positivo, com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi por 3 a 0 sobre a Guatemala, em amistoso, no início de junho. A equipe também superou a Arábia Saudita por 2 a 1 em maio. Os dois empates vieram contra Países Baixos e Marrocos, ambos por 1 a 1, em março. A La Tri marcou nove gols e sofreu três nesse período.





Últimos confrontos diretos

Os dados de confrontos diretos entre Costa do Marfim e Equador nos últimos cinco jogos não estão disponíveis. Esta será uma partida sem histórico recente consolidado entre as duas seleções, o que torna o duelo ainda mais aberto.





Classificação

No Grupo E da Copa do Mundo 2026, o Equador ocupa a segunda posição, enquanto a Costa do Marfim aparece na quarta colocação da tabela.









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