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Cote D'Ivoire x Equador: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Cote D'Ivoire x Equador
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Saiba onde vai passar o jogo entre Cote D'Ivoire e Equador, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Como assistir Cote D'Ivoire x Equador online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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No Brasil, Costa do Marfim x Equador terá transmissão ao vivo pela televisão e também por streaming. Veja abaixo os canais e plataformas disponíveis para acompanhar o jogo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Cote D'Ivoire x Equador

4-2-3-1
Cote D'Ivoire crest
Cote D'Ivoire
CDM
Formação
Equador crest
Equador
EQU
4-2-3-1
1Y. Fofana5W. Singo20E. Agbadou3G. Konan17G. Doue18I. Sangare10S. Adingra15A. Diallo8F. Kessie14O. Diakite12E. Wahi1H. Galindez7P. Estupinan3P. Hincapie6W. Pacho17A. Preciado23M. Caicedo19G. Plata21A. Franco9J. Yeboah10K. Paez13E. Valencia
Equador crest
Equador
EQU
4-2-3-1
Cote D'Ivoire

Time titular

Equador

Técnico

  • E. Fae
  • S. Beccacece

Lesões e suspensões

    Emerse Fae deve escalar a Costa do Marfim com Yahia Fofana no gol, linha defensiva formada por Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan e Guela Doué, e meio-campo com Franck Kessie, Ibrahim Sangaré e Seko Fofana. No ataque, Amad Diallo, Yan Diomandé e Evann Guessand completam o provável XI. Não há registros de lesionados ou suspensos no elenco marfinense.

    Do lado equatoriano, Sebastian Beccacece deve apostar em Hernán Galíndez na meta, com Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Joel Ordóñez e Willian Pacho na defesa. Gonzalo Plata, Pedro Vite, Alan Minda e Moisés Caicedo formam o setor intermediário, enquanto John Yeboah e Enner Valencia lideram o ataque. A delegação equatoriana também não registra ausências por lesão ou suspensão.

    Jogadores machucados e suspensos

    Lesões e suspensões

    Lesões e suspensões

    • Nenhum jogador afastado


    Retrospecto recente

    CDM
    -Sequência

    Gols Feitos (Concedidos)
    12/4
    Jogos com mais de 2.5 gols
    4/5
    Ambos os times marcam
    2/5

    EQU
    -Sequência

    Gols Feitos (Concedidos)
    9/3
    Jogos com mais de 2.5 gols
    2/5
    Ambos os times marcam
    3/5

    A Costa do Marfim chega em boa fase: quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre a França em amistoso, em junho. Antes disso, os Elefantes bateram a Escócia por 1 a 0 e golearam a Coreia do Sul por 4 a 0. A única derrota no período veio diante do Egito, por 3 a 2, pela Copa Africana das Nações, em janeiro. A equipe marcou oito gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

    O Equador também chega em ritmo positivo, com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi por 3 a 0 sobre a Guatemala, em amistoso, no início de junho. A equipe também superou a Arábia Saudita por 2 a 1 em maio. Os dois empates vieram contra Países Baixos e Marrocos, ambos por 1 a 1, em março. A La Tri marcou nove gols e sofreu três nesse período.


    Últimos confrontos diretos

    Os dados de confrontos diretos entre Costa do Marfim e Equador nos últimos cinco jogos não estão disponíveis. Esta será uma partida sem histórico recente consolidado entre as duas seleções, o que torna o duelo ainda mais aberto.


    Classificação

    No Grupo E da Copa do Mundo 2026, o Equador ocupa a segunda posição, enquanto a Costa do Marfim aparece na quarta colocação da tabela.



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