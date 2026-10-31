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Coritiba x Vitória: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Coritiba x Vitória
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Coritiba x Vitória

Técnico

  • F. Seabra

Fernando Seabra não tem informações confirmadas de lesões ou suspensões no elenco do Coritiba para este jogo. Atualizações sobre o time titular serão divulgadas conforme se aproximar o horário da partida.

Jair Ventura também não conta com informações definitivas sobre o grupo do Vitória neste momento. A escalação provável da equipe visitante será publicada quando os dados oficiais forem disponibilizados.

Retrospecto recente

COR

COR - Sequência

VAS
D5-0
FLU
D4-0
BOT
E1-1
CAM
D1-0
GRE
D0-1
Gol marcado (sofrido)
1/12
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
VIT

VIT - Sequência

CRU
D1-3
CHA
V4-0
SAP
D2-1
COR
E1-1
APR
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Coritiba atravessa uma sequência difícil, com quatro derrotas e apenas um empate nos últimos cinco jogos do Brasileirão. A equipe de Fernando Seabra sofreu 14 gols e marcou apenas seis nesse período. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Grêmio, e o time também foi goleado por 5 a 0 pelo Vasco e por 4 a 0 pelo Fluminense.

O Vitória tem um retrospecto mais equilibrado nas últimas cinco rodadas, com uma vitória, dois empates e duas derrotas. A equipe de Jair Ventura marcou dez gols e sofreu sete nesse intervalo. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Athletico Paranaense, e o time também registrou uma goleada de 4 a 0 sobre o Chapecoense.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

CoritibaEmpateVitória
2
2
1
Brasileirão
Vitória badge
Vitória
VIT
4
Coritiba badge
Coritiba
COR
1
FJ
Série B
Vitória badge
Vitória
VIT
0
Coritiba badge
Coritiba
COR
0
FJ
Série B
Coritiba badge
Coritiba
COR
1
Vitória badge
Vitória
VIT
0
FJ
Série B
Vitória badge
Vitória
VIT
1
Coritiba badge
Coritiba
COR
2
FJ
Série B
Coritiba badge
Coritiba
COR
1
Vitória badge
Vitória
VIT
1
FJ
5Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026, pelo Brasileirão, quando o Vitória venceu o Coritiba por 4 a 1 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Vitória leva vantagem no histórico geral, com resultados que incluem competições da Série B entre 2019 e 2021.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
3322746828+4073
V
V
V
V
E
2
PalmeirasPalmeirasSEP
33201035622+3470
E
V
V
V
V
3
CruzeiroCruzeiroCRU
33176105246+657
V
V
V
D
V
4
FluminenseFluminenseFLU
3315995242+1054
V
D
D
D
V
5
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
3315995040+1054
D
E
D
V
E
6
BahiaBahiaBAH
33141184842+653
V
E
D
V
D
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
33148114439+550
D
D
V
V
E
8
SantosSantosSAN
331211104947+247
E
E
V
D
E
9
BragantinoBragantinoBGT
33128134238+444
V
D
E
V
E
10
São PauloSão PauloSAP
33127143939043
D
E
V
V
D
11
BotafogoBotafogoBOT
33109144553-839
D
D
V
E
D
12
CoritibaCoritibaCOR
32109133850-1239
D
D
E
D
D
13
VascoVascoVAS
32108144049-938
D
V
D
E
V
14
VitóriaVitóriaVIT
32108143546-1138
E
E
D
V
D
15
GrêmioGrêmioGRE
33910143744-737
V
V
D
E
E
16
MirassolMirassolMIR
33910143747-1037
D
E
V
D
E
17
CorinthiansCorinthiansCOR
3399153642-636
V
D
E
D
D
18
InternacionalInternacionalINT
33811143742-535
D
V
D
E
V
19
RemoRemoREM
33611163651-1529
V
D
E
E
E
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
3249193266-3421
D
V
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Coritiba ocupa a 12ª posição, enquanto o Vitória está em 14º. As duas equipes estão próximas na tabela, o que torna este confronto direto ainda mais relevante para definir quem consegue se afastar da zona de perigo.

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