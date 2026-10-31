Brasileirão - Rodada 33 31 de out. de 2026 - 15:00

Como assistir Coritiba x Vitória online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Fernando Seabra não tem informações confirmadas de lesões ou suspensões no elenco do Coritiba para este jogo. Atualizações sobre o time titular serão divulgadas conforme se aproximar o horário da partida.

Jair Ventura também não conta com informações definitivas sobre o grupo do Vitória neste momento. A escalação provável da equipe visitante será publicada quando os dados oficiais forem disponibilizados.

Retrospecto recente

O Coritiba atravessa uma sequência difícil, com quatro derrotas e apenas um empate nos últimos cinco jogos do Brasileirão. A equipe de Fernando Seabra sofreu 14 gols e marcou apenas seis nesse período. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Grêmio, e o time também foi goleado por 5 a 0 pelo Vasco e por 4 a 0 pelo Fluminense.

O Vitória tem um retrospecto mais equilibrado nas últimas cinco rodadas, com uma vitória, dois empates e duas derrotas. A equipe de Jair Ventura marcou dez gols e sofreu sete nesse intervalo. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Athletico Paranaense, e o time também registrou uma goleada de 4 a 0 sobre o Chapecoense.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026, pelo Brasileirão, quando o Vitória venceu o Coritiba por 4 a 1 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Vitória leva vantagem no histórico geral, com resultados que incluem competições da Série B entre 2019 e 2021.

Classificação

No Brasileirão, o Coritiba ocupa a 12ª posição, enquanto o Vitória está em 14º. As duas equipes estão próximas na tabela, o que torna este confronto direto ainda mais relevante para definir quem consegue se afastar da zona de perigo.

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